[Vidéo] Rapport sur la guerre en Syrie au 26 octobre 2017 : les forces soutenues par les Etats-Unis ont gagné la course au pétrole sur la rive est de l'Euphrate (Southfront)

Rapport sur la guerre en Syrie au 26 octobre 2017 : les forces soutenues par les Etats-Unis ont gagné la course au pétrole sur la rive est de l'Euphrate Article originel : Syria-Iraq War Report – October 26, 2017: US-backed Forces Won Oil Race On Eastern Bank Of Euphrates South Front

Le 26 octobre, les forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les Etats-Unis ont poursuivi leur opération réussie sur la rive est de l'Euphrate et ont pénétré dans les champs pétrolifères d'al-Tanak et de Galban, selon des sources pro-kurdes. Plus tôt, la force soutenue par les Etats-Unis aurait établi le contrôle des champs pétrolifères d'Azraq et de Jarnof, Saban, Northern Omar, Maleh et Mqaat.

Ainsi, les FDS de-facto ont remporté la course pour l'infrastructure pétrolière et gazière située dans la région avec l'armée arabe syrienne (AAS).

Selon des sources pro-oppositions, l'Etat islamique (EI) vient de remettre le champ pétrolifère d'al-Tanak aux FDS dans le cadre de l'accord conclu précédemment. Aucun autre détail n'a été fourni. Il est fort probable que ces rapports sont liés à l'accord FDS-EI allégué par l'Observatoire syrien des droits de l'homme (SOHR) le 22 octobre. Selon ce rapport, l'EI devait remettre l'ensemble de la zone, y compris le village de Hajin, à la force soutenue par les Etats-Unis.

Des sources pro-FDS expliquent la situation avec le soutien aérien étatsunien de première classe et les caractéristiques de combat des troupes FDS.

Le 25 octobre, l'AAS a libéré la zone industrielle et une grande partie du district de Khassarat de l'EI dans la ville de Deir Ezzor. Aujourd'hui, les forces gouvernementales visent à séparer davantage l'île de Saqr du reste de la zone détenue par l'EI à Deir Ezzor. Une fois cela fait, l'AAS seront en mesure d'isoler les unités de l'EI restantes sur l'île de Saqr et de les nettoyer des terroristes.

Le gouvernement régional séparatiste du Kurdistan (KRG) traverse une période difficile en Irak. Le 24 octobre, le Département des relations extérieures de l'ARK a publié une déclaration demandant un cessez-le-feu avec les forces du gouvernement fédéral. En retour, elle a promis de "geler les résultats du référendum sur l'indépendance" et a demandé "un dialogue ouvert entre le gouvernement régional du Kurdistan et le gouvernement fédéral irakien sur la base de la Consititution".

Toutefois, les 25 et 26 octobre, les forces irakiennes ont progressé davantage dans les zones saisies par les forces de l'ARK au-delà des frontières de la région autonome kurde. Les experts estiment que l'armée et ses alliés poursuivront leurs opérations dans les zones contestées jusqu'à ce que les forces militaires de l'ARK s'en retirent complètement.