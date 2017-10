Rien ne va plus à la Cour Pénale Internationale ! (Proche et Moyen-Orient)

« Il y a deux sortes de justice : vous avez l’avocat qui connait bien la loi, et l’avocat qui connait bien le juge » (Coluche). Et, pourtant Coluche ne connaissait pas encore le premier procureur de la Cour Pénale Internationale, l’argentin Luis Moreno Ocampo qui défraie aujourd’hui la chronique des faits divers crapuleux. À jet continu, le feuilleton des turpitudes du magistrat déverse chaque jour un nouvel épisode, encore plus sordide que le précédent, et cela depuis le 30 septembre 2017. Cette enquête intitulée Les secrets de la Cour est le fruit de six mois d’investigation menée par huit médias internationaux membres de l’« European Investigate Collaborations » (EIC comprenant Mediapart, Der Spiegel, NRC Handelsblad, The Sunday Times, El Mundo, Le Soir, ANCIR et The Black Sea).

Incroyable mais vrai pourrait être le titre de cette saga judiciaire. Présentée hier comme un parangon de vertu , la CPI y apparaît aujourd’hui sous un jour plus contrasté. C’est le moins que l’on puisse dire !

Des signaux faibles inquiétants parvenaient déjà aux oreilles sensibles et réalistes des Cassandre depuis de longs mois en provenance d’une petite ville aux Pays-Bas, La Haye . L’affaire Laurent Gbagbo apparaissait déjà comme révélatrice d’une justice internationale qui n’est ni indépendante, ni impartiale. Ce qui est le moins que l’on puisse attendre d’une juridiction internationale de ce niveau. Il importe de revenir à la genèse de la création de la Cour et à ses limites objectives avant d’étudier les dérives d’une structure aux prises avec certains de ses démons. Enfin, la CPI n’aurait-elle pas été instrumentalisée par la France dans l’affaire ivoirienne au mépris des valeurs dont elle entend être le porte-parole ?

LA COUR CONFRONTÉE À SES LIMITES

Si la création de la Cour pénale internationale à Rome est de bon augure en tant qu’espoir d’une société internationale régulée, elle n’en comporte pas moins des limites tenant au principe de réalité.

La promesse de Rome : le rêve devient réalité

« Ce passage de l’état de nature à l’état civil produit dans l’homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l’instinct » nous rappelle Jean-Jacques Rousseau en 1856. Il faut attendre l’année 2002 pour que soit créée la cour pénale internationale (CPI) à Rome par un traité signé par 120 États. Elle constitue une structuration importante de la communauté internationale autour de la notion de respect des droits de l’homme et de sanction de ses éventuelles violations par une juridiction internationale indépendante et impartiale. Il n’existe pas de paix sans justice . Impatients d’appréhender cette révolution copernicienne de la justice internationale, les experts s’emparent du sujet pour en faire une exégèse complète article par article . En termes d’approche du droit positif, le résultat est particulièrement impressionnant. Comme le souligne le professeur Serge Sur, la nouvelle juridiction internationale, qui est porteuse d’un dessein historique, s’inscrit durablement et de manière irréversible dans le paysage du droit international même si elle n’est qu’une étape, un moment dans un processus de longue haleine. Fait impensable, il y a encore quelques années, les auteurs de crimes les plus odieux, et en dépit de leur qualité (chefs d’Etats, par exemple), pourront être poursuivis, jugés, voire condamnés. Fini le temps de l’indifférence de la communauté internationale face à ses démons !

La normalité de La Haye : la réalité a ses limites

« L’histoire et le sens du progrès ne marchent toujours pas dans le même sens pour tous » . A l’expérience, on s’aperçoit rapidement que la Cour pénale internationale atteint rapidement ses limites en raison de sa « compétence limitée et de ses résultats mitigés » . A l’instar de la Société des nations (SDN), elle pèche par trois insuffisances : absence d’universalité (l’absence de participation de la Chine, de l’Inde, du Pakistan, d’Israël, de la Russie et, surtout des États-Unis constitue un sérieux handicap), flou de l’incrimination (le concept d’atteintes graves au droit humanitaire manque de clarté) et absence de puissance coercitive (elle suppose un minimum de coopération des États, quid des États faillis ?, quid du président soudanais ? …) contribuent à affaiblir la puissance supposée de la Cour . Ce fameux état de droit dont se gargarisent nos bonnes consciences n’est en qu’à ses premiers balbutiements à La Haye. Souvenons-nous que « quand il n’y a pas de bonnes solutions aux problèmes, alors les démons se réveillent » ! Le principe de réalité rattrape la justice internationale . La plus grave critique provient de ceux qui accusent la Cour d’être soumise aux pressions de certains Etats qui l’utiliseraient ou l’instrumentaliseraient à des fins politiques éloignées du seul impératif de justice qui est sa raison d’être alors même que de nombreuses personnes incriminables vivent aujourd’hui encore dans l’impunité la plus totale. Tel n’est pas le moindre des paradoxes d’une justice internationale à vocation universelle en théorie mais dont l’universalité n’est que théorique dans la pratique.

Comme toute justice, la justice pénale est avant tout une justice rendue par des hommes et des femmes et non par des robots, ce qui la rend faillible.

LA COUR AUX PRISES AVEC SES DÉMONS

Les révélations incontestables de l’enquête conduite par un collectif de médias internationaux sonnent comme un coup de tonnerre dans le ciel de la capitale des Pays-Bas. Elles conduisent l’actuel procureur de la Cour à actionner toutes sortes de paratonnerres.

Le coup de tonnerre : Les facéties du procureur Ocampo

Sur la base d’une fuite de 40 000 documents officiels obtenus par l’« European Investigate Collaborations », une série de dysfonctionnements majeurs au sein de la CPI est révélés, pour la plupart en relation avec les dérives de son premier procureur, l’argentin Luis Moreno Ocampo (2003-2012). La liste des turpitudes que nous allons présenter n’est malheureusement pas exhaustive. Citons les pêle-mêle : (1) pendant qu’il traquait les plus grands criminels de la planète, le premier procureur de la Cour pénale internationale (CPI), l’argentin Luis Moreno Ocampo, a détenu des sociétés offshore implantées au Panama et dans les îles Vierges britanniques, deux des plus opaques paradis fiscaux au monde et cela en violation des statuts de la Cour qui interdisent aux procureurs d’avoir une autre activité professionnelle et alors même que l’argentin s’était bâti dans le passé une solide réputation de militant anticorruption ; (2) le procureur aurait défendu les intérêts d’un homme d’affaires milliardaire, soutien de potentiels criminels de guerre en relation avec la chute du colonel Kadhafi en Libye ; (3) après avoir quitté la Cour en 2012, le procureur rejoint un cabinet new-yorkais à l’occasion duquel il s’ingère dans les affaires de la CPI pour obtenir la levée des charges de crime contre l’humanité qu’il avait lui-même initiés contre le président kényan ; (4) implication active dans le dossier des Yézidis pour le compte d’une banque d’investissement de New-York ; (5) la duplicité du procureur Ocampo sur le dossier kényan qui conduit à un véritable déni de justice ; (6) Angelina Jolie, George Clooney, Pierre Omidyar – fondateur d’eBay –, le Qatar toujours lui dès qu’il y a un mauvais coup… Au cours de son mandat, le premier procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, a laissé Hollywood, la Silicon Valley et certains États utiliser la CPI pour nourrir leur propre vision du monde. Au risque de gager l’indépendance de la Cour … plus d’autres révélations qui pourraient parvenir dans les semaines à venir… et mettre encore plus en question la crédibilité de la Cour pénale internationale et sa légitimité dans la poursuite des criminels de haut vol sur une base non discriminatoire.

Le paratonnerre : le désarroi de l’institution

Les révélations sur la CPI affaiblissent une institution déjà très critiquée. Mais le directeur de l’ONG Human Rights Watch, Ken Roth, continue, contre vents et marée, de défendre « le seul outil » à même d’empêcher une impunité totale. L’ONG américaine de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW) fait partie des principales associations, qui ont poussé à la création de la Cour pénale internationale (CPI), et qui continue de soutenir l’exigence d’une justice internationale servant à dissuader les autocrates et autres chefs de guerre de massacrer leurs populations, et à punir ceux qui ont commis des crimes . Tout ceci est bien bon mais ne parvient pas à effacer le discrédit qui pèse sur l’institution en tant que telle. Désormais, l’affaire est prise au sérieux à La Haye. Le 6 octobre 2017, le bureau de la procureure, Fatou Bensouda annonce l’ouverture d’une enquête interne, chargeant au passage son prédécesseur. D’ores et déjà, une porte-parole est suspendue, soupçonnée d’avoir travaillé sous fausse identité en 2015 pour un cabinet d’avocats new-yorkais afin de pousser la cause des Yézidis, une minorité confessionnelle attaquée par l’EIIL en Irak . D’autres mesures seraient prises dans les semaines à venir. Fait plus grave encore, la France de Nicolas Sarkozy fait désormais l’objet de toutes les attentions pour ses ingérences en Côte d’ivoire mais aussi sur le fonctionnement normal de la CPI.

C’est aujourd’hui du continent africain que les plus gros nuages s’amoncellent sur l’avenir de la Cour Pénale Internationale (retraits en cascade), nuages qui atteignent la France.

3ème PARTIE : LA COUR VICTIME DE LA FRANCE ?

Pour prendre toute la mesure des révélations consternantes concernant l’affaire Gbagbo, il convient de se replacer dans le contexte du quinquennat de Nicolas Sarkozy à l’époque du début des mal nommés « printemps arabes ». À trop tirer sur la corde, la France pourrait rendre des comptes à la Haye.

Le changement de régime : un marqueur de la Sarkozie à son apogée

Souvenons-nous des conditions dans lesquelles le président de la République, Nicolas Sarkozy est conduit, par une interprétation extensive des termes de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l’ONU du 17 mars 2011 (en particulier le membre de phrase : « à prendre toutes les mesures nécessaires ») , à contribuer activement à faire la guerre contre les troupes gouvernementales mais aussi à prêter main forte à l’élimination du colonel Kadhafi alors même qu’il aurait été plus sage de le traduire devant la Cour pénale internationale ! En un mot à faire du changement de régime l’alpha et l’oméga de sa politique étrangère. Un grand principe du droit veut qu’on ne se fasse pas justice soi-même surtout dans la patrie autoproclamée des droits de l’homme !

Que dire de la manière peu diplomatique et peu orthodoxe dont la France est intervenue en Côte d’Ivoire sous mandat de la résolution 1975 du 5 avril 2011 pour chasser manu militari le président Laurent Gbagbo du Golf Hôtel à Abidjan afin de le remplacer par Alassane Ouattara, proche de Nicolas Sarkozy ? Pour se rendre exactement compte de la brutalité de l’intervention militaire française commandée directement depuis l’Élysée – il n’est pas ici question de mettre en cause nos militaires qui n’ont fait qu’obéir aux ordres du pouvoir politique -, il suffit de se reporter à la description très détaillée qu’en livre l’ambassadeur de France à Abidjan dans ses Mémoires parue en 2016 . Deux citations de cet ouvrage méritent d’être retenues.

La première est ainsi libellée : « Au plus fort de l’action et alors que des décisions doivent être prises, il arrivera que Jean-David Levitte, Nicolas Sarkozy, Alassane Ouattara et moi-même nous retrouvions ensemble au téléphone de manière croisée et simultanée, ce qui permettra de formuler en quelques minutes questions et réponses. Levitte me fera alors remarquer :’ça va plus vite que par télégramme !’ »… et pour les connaisseurs on pourrait rajouter ça ne laisse pas de traces écrites.