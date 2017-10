Robert Boulin en métaphore martyrisée de la Ve République (Mediapart)

Ce documentaire irréfragable fera date, à la manière d’un éclair qui rend la vérité possible. Voici un surgissement que plus rien ne masque. Et la télévision retrouve – non pas comme par enchantement mais grâce au travail acharné d’un journaliste – l’étymologie du mot grec alètheia (ἀλήθεια) : la vérité en ce qu’elle est arrachée à l’occultation. Plus exactement sortie du Léthé, ce fleuve mythique de l’oubli où baigne l’âme humaine aux enfers, selon les Anciens....



