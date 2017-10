Se souvenir de Mouammar Kadhafi et de la Grande Jamahiriya libyenne (BAR)

Se souvenir de Mouammar Kadhafi et de la Grande Jamahiriya libyenne

Article originel : Remembering Muammar Qaddafi and the Great Libyan Jamahiriya

Par Gerald A. Perreira*

Black Agenda Report, 25.10.17 Traduction SLT

"L'exécution de Mouammar Kadhafi et de ceux qui ont combattu à ses côtés est l'un des plus grands crimes de ce siècle." Le 20 octobre 2017 marquait le sixième anniversaire du martyre de Mouammar Kadhafi, panafricaniste révolutionnaire et champion du Sud mondial. Ce jour marque également le sixième anniversaire de la bataille historique de Syrte, où Kadhafi, accompagné d'une armée héroïque, dont son fils Mutassim Billal Kadhafi, et le combattant chevronné Abu-Bakr Yunis Jabr, combattent jusqu' à ce que leur convoi soit bombardé par des avions de chasse français. Blessés, ils ont été capturés par des charognards qatariens et exécutés par des agents d'Al-Qaïda (avec de nombreuses forces spéciales françaises sur le terrain selon Fabrice Arfi de Médiapart, NdT). Les hommes courageux de l'Union des officiers libres, qui étaient les guides et les dirigeants de la Révolution Al-Fatah, alors âgée de 42 ans, ont fait preuve d'un courage, d'un héroïsme et d'une audace révolutionnaires extraordinaires face à leurs ennemis. Alors qu'ils étaient jeunes dans la vingtaine, ils ont renversé la monarchie libyenne installée par l'Occident et ont inauguré la Jamahiriya, et en tant qu'anciens dans les années soixante-dix, ils ont refusé de quitter la Libye et se sont plutôt battus jusqu'au bout sur le front, aux côtés de leur peuple. Leur exemple brillera à jamais comme une lumière éternelle dans le cœur de tous ceux qui ont lutté à leurs côtés pour construire la chose la plus proche d'une vraie démocratie et des États-Unis d'Afrique que l'histoire moderne ait jamais vue. L'exécution de Mouammar Kadhafi et de ceux qui ont combattu à ses côtés, et la destruction de la Jamahiriya libyenne, est l'un des plus grands crimes de ce siècle. Les responsables, dont Nicolas Sarkozy, Barack Obama, Hillary Clinton, David Cameron, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud et Emir Tamin bin Hamad Al Thani, devraient être jugés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Une coalition de méchants, composée des forces étatsuniennes et de l'OTAN, des régimes arabes semi-féodaux de l'Arabie saoudite, du Qatar, des Émirats arabes unis et du Soudan, ainsi que d'un groupe de monarchistes et de terroristes liés à Al-Qaïda en Libye, qui travaillaient avec la CIA et le MI5 depuis des décennies, a été formée et unie dans leur objectif. Pour eux, la destruction totale était la seule solution. "Les fausses nouvelles et la fausse machine narrative battaient leur plein." Tous les efforts ont été déployés par Kadhafi et ses partisans pour tenter de négocier une solution pacifique, y compris inviter des observateurs internationaux dans le pays pour voir par eux-mêmes ce qui se passait réellement, ce que les impérialistes ne pouvaient pas permettre. C'était leur occasion en or de détruire Kadhafi et la Jamahiriya, un plan qu'ils attendaient depuis des années. Il y a eu des soulèvements massifs de part et d'autre de la Libye, en Tunisie et en Egypte. L'Occident avait déjà inventé le terme de "printemps arabe" et s'affairait à détourner les révoltes ailleurs. Le temps était essentiel. En fait, dans ce que l'on ne peut que qualifier de frénésie, ils ont peut-être établi un record mondial concernant la vitesse avec laquelle ils ont réussi à faire adopter leur résolution illégale à l'ONU, leur couverture pour l'invasion. La fausse nouvelle et la fausse machine narrative battaient son plein. En 24 heures, les organes de l'ONU avaient transformé Kadhafi, qui était sur le point de recevoir le Prix des droits de l'homme de l'ONU, en un homme qui avait tué son propre peuple. La Jamahiriya a été la cible de destructions et rien n'allait les arrêter. Les forces étrangères, y compris la CIA, les marines néerlandais, le personnel militaire français et soudanais, les forces spéciales qatariennes, les combattants d'Al-Qaïda -- facilitées par les Saoudiens, qui facilitent Al-Qaïda au Yémen aujourd'hui, étaient toutes en place quelques semaines avant le début des manifestations organisées à Benghazi en février 2011. Il s'agissait d'une opération bien planifiée et coordonnée.

"Parfois, l'ennemi est le meilleur professeur." Kwame Ture, panafricaniste révolutionnaire et ancien membre exécutif du World Mathaba, a estimé que l'ennemi est parfois le meilleur enseignant. Il nous a demandé d'étudier la stratégie et les tactiques ennemies et de nous rappeler que l'ennemi ne s'en prend qu'à ceux qu'il considère comme une menace réelle pour ses intérêts impériaux. Le panafricaniste et ancien président de la Guinée, Ahmed Sekou Touré, a déclaré que "si l'ennemi ne vous dérange pas, alors sachez que vous ne faites rien." Les forces de l'impérialisme US-UE dérangeaient toujours Mouammar Kadhafi. Ils étaient déterminés à discréditer, diaboliser et trouver un moyen de l'effacer, lui et la Jamahiriya libyenne, depuis sa création en 1969, jusqu' à ce qu'ils atteignent enfin leur objectif infâme en 2011. Se référant à Kadhafi comme "le chien fou du Moyen-Orient", Ronald Reagan, dans une émission nationale, a déclaré que l'objectif de Kadhafi était "la révolution mondiale", affirmant qu'il faisait la promotion d'une "révolution fondamentaliste musulmane, qui visait un grand nombre de ses compatriotes arabes". Il y a un proverbe africain qui dit : "La bouche ouverte, l'histoire saute aux yeux". Ce que Ronald Reagan décrivait ressemble au plan impérialiste. C'est Ronald Reagan qui a accueilli les chefs des moudjahidines afghans qui combattaient les Soviétiques à l'époque, au Bureau ovale et les a appelés combattants de la liberté Jihadi. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à Al-Qaïda et à ses diverses ramifications, y compris le tristement célèbre Etat islamique (EI), nous sommes témoins des résultats dévastateurs de ce sinistre plan de jeu impérialiste. Depuis l'époque où les forces coloniales britanniques ont facilité la création du royaume wahhabite d'Arabie Saoudite, les impérialistes ont encouragé, soutenu et financé la croissance des groupes fondamentalistes islamiques. Ils ont compris que c'était impératif pour contrer la résurgence d'une théologie islamique de la libération, dans la tradition révolutionnaire d'Abou Dharr al Ghifari, et telle qu'elle a été proposée à l'époque contemporaine par des penseurs islamiques éminents, tels que Mouammar Kadhafi, Ali Shariati, Kaukab Siddique, Ayatollah Mahmoud Taleghani, Muhammad Iqbal et Mahmoud Ayoub. "Les impérialistes ont encouragé, soutenu et financé la croissance des groupes intégristes islamiques."



Encore une fois, nous pouvons apprendre de l'ennemi. Tout comme les impérialistes et les fondamentalistes chrétiens de droite ont mené une guerre acharnée contre le mouvement évangélique social et la théologie de la libération chrétienne, comme l'ont exprimé des théologiens révolutionnaires tels que Gustavo Gutierrez, Miguel Bonino, James Cone et Enrique Dussel, ils savaient très bien que la théologie de la libération islamique doit être contrée. L'ennemi a compris la puissance de cette théologie en termes de sa capacité d'agir comme un rempart contre l'hégémonie impériale. Ils savaient que cet islam authentique et révolutionnaire les empêcherait d'exercer un contrôle sur un monde musulman réveillé. Reagan avait raison sur une chose : Mouammar Kadhafi avait en effet un but de révolution mondiale - c'était une révolution qui mettrait en pratique les principes de la théologie de la libération islamique. La conception de Kadhafi de cette révolution était holistique. Sa révolution remettrait en question tous les aspects de l'épistémologie eurocentrique et de son racisme inhérent. La révolution libyenne était plus qu'une révolution sociale, politique et économique; elle n'était rien de moins qu'une révolution spirituelle et culturelle. Cela a déconcerté non seulement les puissances impérialistes mais aussi leurs satrapes arabes réactionnaires.

World Mathaba (Le Monde de Mathaba)



Le Monde Mathaba, fondé par Mouammar Kadhafi en 1982, avait pour mission déclarée de "résister à l'impérialisme, au racisme, au fascisme, au sionisme, au colonialisme et au néocolonialisme". Basé en Libye, il est devenu un lieu de rencontre pour les forces révolutionnaires et progressistes du monde entier. Semblable à la Maison de la Sagesse de Bagdad, devenue un centre intellectuel majeur pendant l'âge d'or islamique et l'Université de Sankore à Tombouctou, où les savants de l'époque se sont réunis pour discuter et débattre des idées et formuler de nouvelles idées, la Mathaba est devenue un forum pour l'avancement d'une troisième théorie universelle au-delà du capitalisme et du communisme. Avant la Mathaba, les seules formations internationales pour les organisations progressistes et révolutionnaires avaient été le Comintern dominé par les Soviétiques, qui exigeait une allégeance idéologique au marxisme-léninisme, et à l'Internationale socialiste, qui réunissait les partis sociaux-démocrates. La rigidité idéologique de ces deux formations internationales excluait les organisations et les mouvements qui rejetaient les idéologies eurocentriques, y compris de nombreuses organisations autochtones et panafricaines qui s'étaient installées dans la Mathaba mondiale.

Par le biais de la Mathaba, Kadhafi a aidé tous ceux qui luttaient pour la libération et l'autodétermination, que ce soit dans l'intérêt géopolitique de la Libye ou non. Sous la direction visionnaire de Kadhafi, l'aide matérielle et le soutien moral ont été fournis aux opprimés de tous les coins du monde, sans distinction de religion ou d'idéologie. Tous ont été aidés -- des Roms d'Europe de l'Est aux Kanak de Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique Sud-Ouest, aux Rohinga, qui sont actuellement en train d'être nettoyés sur le plan ethnique par les chauvinistes bouddhistes du Myanmar, et que l'ONU a récemment qualifiés de "peuple le plus (isolé) sans amis".

Kadhafi a noté à maintes reprises que la Révolution libyenne avait le devoir sacré d'aider tous ceux qui étaient dans le besoin légitime et qui souffraient de persécution, car cela était conforme aux enseignements du Coran, qui était la constitution de la Libye. Tout Musulman, quelle que soit son interprétation des enseignements coraniques, admettra que le Coran déclare clairement que la réponse la plus faible à l'injustice est de la haïr dans son cœur, la deuxième réponse la plus faible est de s' y opposer et la réponse la plus forte est de s' y opposer par tous les moyens possibles.

Une révolution spirituelle Dans une conférence qu'il a donnée en 1990 à l'Institut du Monde Vert de Tripoli, Nur Misuari, chef du Front de libération nationale Moro des Philippines, a expliqué que l'insertion du mot "islamique" dans le nom d'un pays ou d'une organisation, comme la "République islamique du Pakistan" ou le "Front de libération islamique Moro", n' a pas rendu ce pays ou cette organisation islamique. Se déclarer pays "islamique" comme l'Arabie Saoudite et le Qatar ne fait pas de vous un pays islamique. Pour être une société et une nation véritablement islamiques, il faut une révolution spirituelle. Une révolution qui élève la conscience spirituelle du peuple. Une révolution qui contrecarre le faux islam promu par les oppresseurs, qui abolit le capitalisme et les relations sociales semi-féodales entretenues par les élites dirigeantes en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Emirats Arabes Unis et au Soudan. C'est pourquoi Kadhafi était une telle menace pour les impérialistes et leurs supplétifs musulmans. Il n'a pas seulement avancé des idées dangereuses, mais il était en train de construire une nouvelle société - une Jamahiriya - un état de masses, une véritable démocratie fondée sur les enseignements révolutionnaires du Coran, qui selon la politologue sud-africaine Themba Sono,"a créé les conditions pour que beaucoup de gens puissent se gouverner eux-mêmes". C'était un dangereux précédent que les impérialistes ne pouvaient pas laisser subsister.

Comme Sono le note dans son livre, The Kadhafi Green Syndrome : Shaking the Foundations : "Kadhafi ne veut pas enquêter pour savoir si le peuple est capable de se gouverner lui-même, car il pose la question : comment pouvons-nous faire cela sans donner au peuple, non seulement le droit mais aussi l'occasion de le faire ? Qui doit savoir à l'avance et donc décider a priori que le peuple n'est pas qualifié pour se gouverner lui-même ?" Idées dangereuses en effet L'application des principes de la Troisième Théorie Universelle de Kadhafi a transformé la Libye d'un des pays les plus pauvres du monde, non seulement en un des pays les plus prospères d'Afrique, mais aussi, à bien des égards, en un des pays les plus prospères du monde. Les faits et chiffres corroborent cette affirmation. La Libye n'avait pas de dette extérieure et a en fait déposer les paiements des recettes pétrolières sur les comptes bancaires de ses citoyens. Comme on le sait, les Libyens avaient accès à des soins de santé gratuits et de qualité, à une éducation gratuite de la maternelle à l'université, à un logement gratuit, à l'électricité gratuite et à des aliments subventionnés - un niveau de vie très élevé. Les impérialistes détestent ces types de précédents. Et si, en voyant ces réalisations, d'autres nations décidaient de ne pas tenir compte des systèmes de gouvernance occidentaux et du modèle capitaliste néolibéral qui ne fait qu'élargir le fossé entre les nantis et les démunis ? Et si les pays africains, voyant l'avancée et la prospérité de la Libye, décidaient de se débarrasser de la fausse tradition libérale-démocratique qui habilite 1% de l'humanité à gouverner plus de 99% ? Et si d'autres décidaient de rejeter le cirque électoral multipartite, conçu pour diviser et fragmenter nos pays selon des lignes ethniques et tribales, et opteraient plutôt pour une Jamahiriya ou un État des masses ? Interrogé par un journaliste, pour savoir quelle était la seule chose qu'il souhaitait accomplir de son vivant, Kadhafi répondit : "Changer le monde" et il s'en approchait. Mouammar Kadhafi et la Jamahiriya libyenne, qui jouissait d'un pouvoir d'action, dirigeaient le mouvement en faveur de la création des États-Unis d'Afrique, avec une armée unie et une monnaie unique, un dinar soutenu par les réserves d'or de l'Afrique. Cela aurait en fait détruit le dollar étatsunien (et surtout le franc CFA, NdT) et décalé le déséquilibre économique mondial. Cela aurait en effet changé le monde. Ainsi, le 20 octobre 2011, les forces sataniques qui avaient été en guerre avec Kadhafi et la Jamahiriya libyenne depuis sa création en 1969, ont porté leur coup final à l'homme connu des révolutionnaires du monde entier sous le nom de Frère Leader, et aux Musulmans révolutionnaires d'Afrique et du monde entier, en tant que "Commandant des Fidèles".

"S'ils passent en Libye, ils viennent te chercher..." Six ans plus tard, les retombées de cet acte criminel se font toujours sentir partout. Les principaux projets de développement en Afrique, financés par la Libye, ont tous été stoppés. L'Arabie saoudite et le Qatar, acteurs clés de la disparition de la Libye, s'affairent aujourd'hui à s'emparer de vastes étendues de terres en Afrique. Cela n'aurait pas été possible si Kadhafi était vivant. L'expansion de l'Africom, l'expansion des bases militaires étatsuniennes et la construction de nouvelles bases militaires par les Chinois et les Turcs en Afrique n'auraient pas été possibles si Kadhafi était encore en vie. En effet, il y aurait eu une résistance farouche à la recolonisation et à la reconversion actuelles de l'Afrique si Mouammar Kadhafi était en vie et si la Jamahiriya libyenne avait prospéré comme par le passé. Bien sûr, l'urgente nécessité de recoloniser une Afrique qui s'éveillait à son propre pouvoir et à sa propre capacité d'union et d'autodétermination était la raison même du renversement de Kadhafi et de la révolution libyenne. Il n'est pas surprenant que les Français aient mené la charge. En mars 2008, Jacques Chirac, ancien président de la République française, déclarait :"Sans l'Afrique, la France tomberait au rang de puissance du Tiers Monde" Dès 1957, bien avant qu'il ne devienne président, François Mitterrand déclarait :"Sans l'Afrique, la France n'aura pas d'histoire au XXIe siècle".

La Libye a été transformée en une entité néocoloniale dysfonctionnelle, où toute une série de milices se disputent le territoire et s'acharnent sur le butin. Sa vaste masse continentale est devenue un refuge et un terrain d'entraînement pour l'Etat islamique (EI) et d'autres ramifications d'Al-Qaïda. Des milliers de Libyens et d'autres ressortissants africains sont toujours détenus sans jugement dans des camps de concentration. Beaucoup ont été torturés et exécutés dans ces mêmes camps, leur seul crime étant les loyalistes kadhafi. Ceux qui contrôlent maintenant la Libye détestaient les objectifs panafricains de Kadhafi. Ils sont des suprémacistes arabes et persécutent les Libyens noirs et d'autres ressortissants africains. "Le panafricanisme révolutionnaire a subi un énorme revers." Les Africains qui se sont rendus en Libye pour y travailler et envoyer à leurs familles les fonds dont elles avaient tant besoin traversent maintenant la Méditerranée. Des embarcations entières de personnes, y compris des femmes et des enfants, se noient alors qu'elles font le périlleux voyage. Nos ancêtres ont été capturés et forcés à embarquer contre leur gré sur des bateaux, beaucoup ont péri pendant cette traversée. Aujourd'hui, nous réclamons une place sur des bateaux qui ne sont même pas en état de naviguer pour échapper aux conditions créées par nos anciens esclaves. Beaucoup périssent encore. Kadhafi se lamentait souvent : "Le monde tremble, mais ça ne change pas." Des travailleurs venus d'aussi loin que les Philippines, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, la Chine, la Turquie, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la Malaisie, la Corée et la Malaisie ont perdu leur emploi. Toute la crise des réfugiés en Europe résulte de la destruction de la Jamahiriya. L'élan en faveur de la création des États-Unis d'Afrique, une initiative dynamique et énergique avant la disparition de la Libye, est actuellement reporté à plus tard. Le panafricanisme révolutionnaire a subi un énorme revers. Les dirigeants africains d'aujourd'hui, à l'exception de quelques-uns, ne sont bons que pour parler du panafricanisme dans les couloirs du siège de l'Union africaine. En dehors de ces limites, ils s'engagent à maintenir les anciennes relations néocoloniales qui maintiennent l'Afrique dans sa servitude.

Nous vous saluons En ce jour, tous ceux qui résistent à l'oppression et à la tyrannie dans le monde entier saluent le grand combattant de la liberté et notre Frère Leader, Mouammar Kadhafi et les autres leaders révolutionnaires d'Al Fatah. Nous rendons hommage à leur lutte dévouée et permanente pour l'émancipation et la dignité humaine. Nous sommes toujours inspirés par leur lutte courageuse et inébranlable jusqu' à la fin, et par leur foi inébranlable en Dieu et le service qu'ils lui rendent. Nous leur sommes reconnaissants de leur amour indéfectible pour le continent africain et l'humanité tout entière. Nous saluons les millions d'hommes et de femmes libyens qui ont héroïquement résisté à l'invasion de leur pays et qui continuent de souffrir encore aujourd'hui. Nous sommes solidaires de la famille de Mouammar Kadhafi et des familles de tous les martyrs. Nous sommes solidaires des milliers de prisonniers politiques libyens et des 1,5 millions de Kadhafistes qui se sont exilés de leur pays. Nous nous engageons à soutenir sans réserve la lutte menée par les forces patriotiques et nationalistes pour libérer et réunifier à nouveau la Libye. Pour le révolutionnaire vert, la mort n'est pas la fin, mais la porte d'un nouveau départ. Les martyrs ne meurent jamais.