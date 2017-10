[Transcription] L'interview de Kadhafi par Larry King sur CNN en 2009 : "Al Qaïda est à New York" (Vidéo)

Transcription d'un extrait de la vidéo à 3'10'' (complète et en anglais sur le site de CNN ou ci-desous) :

Larry King : Que doit-on faire en Irak, selon vous ? Les USA devraient-ils s’en aller d’Irak ?

Mouammar Kadhafi : La vraie question est la suivante : pourquoi les USA ont-ils occupé l’Irak ? La réponse à cette question contient également la réponse à d’autres questions.

LK: Je comprends. Et pour l’Afghanistan ?

MK : C’est la même histoire. Les mêmes questions valent pour l’Afghanistan. Pourquoi l’Afghanistan a-t-il été envahi ?

LK : Ils accueillaient les taliban. Et les taliban constituaient une menace pour les USA. Et aussi al-Qaida.

MK : Les taliban en tant que tels, tout seuls, ne représentaient aucun type de menace. Ils ne possèdent pas d’avion, pas de missiles ou d’armement,…

LK : Et al-Qaida ?

MK : Al-Qaida où-ça ? Al-Qaida est ici, à New York.

LK : Dans une interview à la ABC, il y a 6 ans, vous avez dit que les USA avaient fait de ben Laden un prophète et un saint dans le monde islamique. Est-il encore considéré comme tel, d’après vous ?



MK : Nous n’aurions pas dû lui donner cette importance, ce titre. Qui est ben Laden ?

LK : Il a commis un geste horrible

MK : Ben Laden a commis cet acte horrible ?

LK : Vous ne pensez pas que ce qu’a fait ben Laden était une erreur ?

MK : Il se trouvait sans doute à bord de l’un des avions qui ont percuté les Tours ?

LK : Non, mais il s’est attribué le mérite de les avoir envoyés.

MK : Ça, c’est autre chose. Je ne crois pas qu’il y ait eu la sentence d’un tribunal concernant ben Laden et cette affaire. Les terroristes qui ont frappé New York ne venaient pas d’Afghanistan. Ils n’étaient pas afghans. Ils n’ont pas utilisé des avions en partant de l’Irak ou de l’Afghanistan. Ils sont partis de l’aéroport de Kennedy, ici, à New York. Toute l’opération s’est déroulée ici, est partie d’ici. Ils se sont entrainés ici. Ils ne se sont pas entrainés… on ne les a pas entrainés en Irak ou en Afghanistan.

LK : D’accord. À tout de suite. (Pub).