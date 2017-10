Un document de la NSA déclare qu'un prince saoudien a directement ordonné une attaque coordonnée par les rebelles syriens sur Damas (The Intercept)

Un document de la NSA déclare qu'un prince saoudien a directement ordonné une attaque coordonnée par les rebelles syriens sur Damas

Par Murtaza Hussain

Article originel : NSA Document Says Saudi Prince Directly Ordered Coordinated Attack By Syrian Rebels On Damascus

The Intercept, 24.10.17 Traduction SLT

Voici un article fort intéressant qui tout en adoptant un ton favorable à l'opposition syrienne et en chargeant le régime d'Assad, révèle les liens étroits entre l'Arabie saoudite, le Qatar et les rebelles mais en se gardant bien d'évoquer le rôle occidental. SLT.

Le vice-ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, le Prince Salman bin Sultan, à gauche, arrive pour une réunion avec le Secrétaire de la Défense Chuck Hagel à l'Hôtel Radisson, le vendredi 6 décembre 2013 à Manama, Bahreïn.(c) Mark Wilson/AP

Un groupe de rebelles syriens s'installe le 18 mars 2013 et tire plusieurs rafales de roquettes sur des cibles au cœur de Damas, la capitale de Bachar al-Assad. L'attaque a été une démonstration de force effrontée par des rebelles sous la bannière de l'Armée syrienne libre, visant le palais présidentiel, l'aéroport international de Damas et un complexe de sécurité du gouvernement. Il a envoyé un message glacial au régime au sujet de son emprise de plus en plus fragile sur le pays, deux ans après le début d'un soulèvement contre son régime. Derrière les attaques, l'influence d'une puissance étrangère se dessinait. Selon un document très secret de l'Agence nationale de sécurité (NSA), fourni par Edward Snowden, un membre de la famille royale saoudienne, le prince Salman bin Sultan, a ordonné directement les tirs de roquettes de mars 2013 pour marquer le deuxième anniversaire de la révolution syrienne. Salman avait fourni 120 tonnes d'explosifs et d'autres armes aux forces de l'opposition, leur donnant des instructions pour "allumer Damas" et "aplatir" l'aéroport, selon le document, produit par la surveillance du gouvernement étatsunien sur les factions de l'opposition syrienne.

Les Saoudiens étaient depuis longtemps attachés à attaquer Assad. Salman a été l'un des principaux responsables saoudiens de la poursuite de la guerre en Syrie, ayant servi comme haut responsable du renseignement avant d'être promu vice-ministre de la Défense plus tard en 2013. Le document de la NSA donne un aperçu de l'évolution de la guerre depuis ses débuts lors des soulèvements populaires et de la répression. Au moment de l'attaque de mars 2013, la dynamique la plus marquante du conflit était sans doute celle des puissances étrangères des deux côtés, alimentant ce qui semblait être une impasse sanglante. Le document souligne à quel point ces puissances étrangères seraient impliquées dans certaines parties du soulèvement armé, et même en choisissant des opérations spécifiques que leurs alliés locaux pourraient mener à bien.

Une révolution, une guerre par procuration et une guerre civile ne s'excluent pas nécessairement mutuellement ", a déclaré Aron Lund, expert syrien à la Fondation Century, un groupe de réflexion basé à New York. "Toutes ces choses peuvent exister simultanément dans le même pays, comme cela semble avoir été le cas en Syrie." Le soulèvement contre le régime d'Assad en 2011 s'inscrivait dans une vague de révolutions civiles qui a éclaté au Moyen-Orient cette année-là. Des milliers de personnes vivant sous des dictatures très révoltées ont cherché à renverser leurs dirigeants, en lançant des manifestations de masse et parfois en se livrant à des attaques armées. Inspirés par les premiers succès remportés en Tunisie et en Égypte, les Syriens sont descendus dans la rue en masse. Mais leur soulèvement n'a pas été capable de tracer la même trajectoire pacifique. En réponse aux protestations, le régime d'Assad et ses forces de sécurité ont mené une guerre ouverte contre leur propre peuple, refusant tout changement de pouvoir. La répression a choqué les observateurs internationaux. Le soulèvement alors largement civil, confronté à l'extermination ou à la résistance, prend les armes. La réponse d'Assad, couplée à la révolution naissante, a également ouvert la porte à l'implication de puissances étrangères peu scrupuleuses. Depuis le début du conflit, les deux parties de la guerre civile syrienne ont reçu un soutien important de l'étranger. Les groupes d'opposition ont reçu de l'aide de la Turquie, du Qatar et de l'Arabie saoudite, tandis que le gouvernement a été soutenu par les efforts de l'Iran et de la Russie. Les attentats de mars 2013 à Damas sont un exemple concret du rôle que les puissances étrangères ont joué dans la réalité quotidienne du conflit. Un certain nombre de vidéos publiées par les médias syriens de l'opposition le jour des attaques sont censées montrer des combattants rebelles tirant des roquettes sur les mêmes sites mentionnés dans le document étatsunien.

Les médias locaux ont rapporté qu'à partir de ce jour-là, les médias locaux ont décrit une attaque dans laquelle des roquettes ont frappé le palais présidentiel, une branche de la sécurité du gouvernement local et l'aéroport. Un représentant de l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé au Royaume-Uni, cité dans un article le lendemain, a rapporté les attentats, déclarant qu'ils n'étaient pas en mesure de confirmer s'ils avaient causé des pertes. Le document étatsunien, fondé sur la surveillance des "plans et opérations de l'opposition", n'indiquait pas si les attaques visaient délibérément des civils ou des groupes extrémistes, mais il montrait que les espions étatsuniens avaient pris connaissance des attaques plusieurs jours avant qu'elles ne soient lancées. Analysant les vidéos des attaques affichées en ligne par les factions de l'opposition, Lund a déclaré : "Il semble qu'il y ait plusieurs groupes différents impliqués, qui s'identifient tous comme des factions différentes de l'"Armée syrienne libre", et qui semblent tous se rattacher au même commanditaire". En raison de la nature fragmentaire de l'opposition syrienne depuis les premiers jours du conflit, il est difficile de savoir qui d'autre a reçu les armes ou quelle stratégie, le cas échéant, était employée par des parrains extérieurs pour essayer de placer diverses factions sous le contrôle central. Au fil du temps, cependant, cet environnement stratégique chaotique a aidé la cause des groupes terroristes en Syrie, ainsi que le régime.

La NSA a publié trois rapports de source unique du 14 au 18 mars 2013 basés sur la collection PRISM Skype, qui détaillent les instructions des Saoudiens à l'opposition syrienne pour "éclairer Damas" dans les attaques contre l'aéroport et d'autres lieux.

Le document de la NSA aborde une question déterminante à laquelle l'opposition syrienne - et tout groupe d'insurgés - est confrontée : Où se procurer des armes et des fournitures ? En Syrie, les armes du soulèvement provenaient initialement d'unités de l'armée qui, indignées de la répression du régime, se sont jointes à l'opposition. Parmi ceux qui se sont retournés contre Assad, il y avait des hauts fonctionnaires comme le lieutenant-colonel Hussein al-Harmoush, un officier de l'armée qui avait dénoncé le dictateur syrien après une vague de massacres en 2011. (Harmoush a probablement été enlevé en Turquie et renvoyé en Syrie. Après avoir donné des " aveux " enregistrés sur bande vidéo à la télévision d'État syrienne après son retour, il n'a pas été entendu depuis lors).

Des officiers "Refusenik" comme Harmoush ont aidé à fonder les premiers groupes armés qui se sont regroupés dans l'"Armée syrienne libre", un nom qui était plus une marque pour l'opposition qu'une entité singulière. Des groupes qui s'identifiaient comme étant l'armée syrienne libre ont adopté l'ancien drapeau de l'indépendance syrienne et ont commencé à mener de petites opérations dans tout le pays pour défendre les manifestants et réquisitionner des armes. Au fil du temps, l'armée syrienne libre est venue représenter un spectre diversifié d'opposition nationaliste, d'islamistes musulmans alignés sur les Frères musulmans et de réseaux familiaux et tribaux qui ont pris les armes pour défendre leurs villages et leurs villes. (A l'inverse, les islamistes intransigeants comme Jabhat al-Nosra, affilié à Al-Qaïda, et l'État islamique n'ont pas repris le nom ou le drapeau de l'armée syrienne libre, en raison de leur opposition idéologique au nationalisme).

Au fur et à mesure que la répression féroce se poursuivait et que les réfugiés commençaient à fuir le pays, les armes fournies aux rebelles par les transfuges et les raids sur les installations gouvernementales devenaient insuffisantes. L'opposition a commencé à ouvrir des canaux avec des puissances extérieures avides de voir Assad tomber. Il ne faudrait pas attendre longtemps avant que des États étrangers fournissent des armes à des groupes luttant contre le régime. Mais le flot d'armes parrainées par l'étranger était un développement qui contribuerait à la fracture de l'opposition. "En 2013, il y a eu une grande division entre les sources de soutien aux combattants, en raison d'une rivalité croissante entre les Saoudiens et les Qataris ", a déclaré Lund, ajoutant que la Turquie s'était ralliée au Qatar. "Et cette rivalité a contribué à saper l'insurrection." "Une grande partie du soutien semble avoir été fournie par des personnes qui avaient des liens personnels avec les Syriens sur le terrain ", a-t-il ajouté, une dynamique qui a eu un impact sur le soulèvement armé dès le début. Lund a déclaré qu'en général, les groupes parrainés par le Qatar et la Turquie tendaient davantage vers l'idéologie islamiste, tandis que ceux soutenus par les Émirats arabes unis et les Saoudiens étaient soit non islamiques, soit attachés à une version de l'islamisme qui ne les menaçait pas, reflétant l'opposition de ces pays au populisme des Frères musulmans : "Les Saoudiens et les Emiratis". Les factions de l'armée syrienne libre dans les vidéos des attaques de mars 2013 semblent avoir appartenu au Front du Sud soutenu par les Saoudiens et les Jordaniens, ainsi qu'aux brigades Ahfad al-Rasul ("Grands fils du prophète"). Le nom du groupe est un exemple poignant de la confusion qui régnait sur les forces rebelles: le surnom Ahfad al-Rasul semble avoir été utilisé par différents groupes, avec des tendances idéologiques différentes, à différents moments du conflit.

Des combattants de l'opposition gardent une position dans le quartier de Jubaila, au nord-est de la ville syrienne de Deir Ezzor, le 30 septembre 2013, alors que la violence dans le pays déchiré par la guerre se poursuivait, les forces du régime lançant des raids aériens dans les provinces de Homs et d'Alep, et une voiture piégée explose dans la province de Damas. Photo: Ahmad Aboud/AFP/Getty Images

Le conflit syrien est remarquable par la mesure dans laquelle l'opposition rebelle a pu s'armer et continuer à défier le régime pendant des années de guerre acharnée, disent les experts sur la dynamique interne des guerres civiles. L'assaut de Damas en 2013 décrit dans le document de la NSA, ainsi qu'un nombre inconnu d'autres attaques, n'ont été possibles que grâce au soutien d'un puissant mécène comme l'Arabie Saoudite. (L'ambassade d'Arabie saoudite à Washington et la mission syrienne à l'ONU à New York n'ont pas commenté cette histoire). "En général, un grand nombre de guerres civiles ont tendance à partir de la périphérie, avec un petit groupe de personnes qui se rassemblent dans des régions isolées du pays et prennent le temps de se doter d'une structure militaire. C'est l'idée générale qui sous-tend une guérilla", a déclaré Stathis Kalyvas, professeur de sciences politiques à l'Université de Yale et auteur de "The Logic of Violence in Civil War". "L'affaire syrienne est frappante pour l'ampleur et la rapidité avec lesquelles l'opposition a pu s'armer", a déclaré Kalyvas. Malgré les nombreuses défections de l'armée, nous n'avons pas vraiment observé l'implosion de l'Etat syrien. Dans le même temps, nous avons assisté à l'émergence très décentralisée mais rapide d'une armée rebelle - ce qui, pour moi, est assez surprenant - et l'explication la plus probable est l'ampleur et la capacité de l'opposition à obtenir une aide extérieure. Contrairement aux groupes nationalistes et musulmans alignés sur les Frères musulmans, il n'a jamais été clairement établi que des organisations terroristes comme l'Etat islamique (EI) ont bénéficié d'un parrainage direct de l'État. L'EI a toutefois réussi à s'emparer à la fois de fonds privés et de quantités importantes d'armements étrangers, y compris des armes étatsuniennes, pendant le tourbillon des guerres en Syrie et en Irak. Bien qu'il soit largement indépendant, Jabhat al-Nosra, la filiale locale d'Al-Qaïda, a également bénéficié en 2015 de sa participation à une coalition faîtière de groupes parrainés par les Saoudiens, les Turcs et les Qataris connus sous le nom de Jaish al-Fatah, ou "l'Armée de la Conquête". Les djihadistes extrémistes avaient la main libre pour établir leurs propres agendas, qu'il s'agisse de prendre le territoire ou de mener des campagnes de propagande visant à recruter.

Au cours du conflit, les groupes les plus extrémistes, avec l'appui de donateurs privés et de volontaires étrangers, ont largement réussi à vaincre leurs rivaux dans l'opposition qui s'est alignée sous le parapluie de l'armée syrienne libre. Les factions de type armée syrienne libre ont dû gérer leurs opérations et leurs alliances afin de maintenir leurs partisans étrangers à leurs côtés; certains groupes, par exemple, ont été contraints de se retourner contre d'anciens alliés comme les Kurdes syriens pour maintenir leur parrainage turc. D'un autre côté, les extrémistes ont pu opérer avec une flexibilité stupéfiante. Et ils ont bénéficié d'une doctrine idéologique cohérente, bien que dure, pour imposer à leurs cadres et à leurs régions sous leur contrôle - un autre avantage, tout en opérant parmi les populations désespérées par l'insécurité terrifiante de la guerre civile.

"Pendant la guerre froide, vous avez eu de nombreux conflits dans lesquels les rebelles étaient divisés par des factions nationalistes et communistes. Et très souvent, les factions communistes étaient à la fois plus radicales et plus impitoyables", a déclaré Kalyvas. Les partis radicaux sont souvent beaucoup plus centralisés et disciplinés, ce qui les rend plus aptes à rivaliser avec des groupes rebelles non radicaux. La façon dont ils traitent avec les populations locales fait également appel à un mélange efficace de propagande - ce qui est généralement le cas le plus souvent avec plus de compétence - et à la répression brutale de toute dissidence." Cette stratégie, ajoute Kalyvas, "peut souvent dominer une guerre civile et mener à l'élimination de toute concurrence rebelle."