Un soldat syrien dévoile des détails sur les affrontements qui ont abouti à la capture de deux combattants russes par l'EI (Southfront)

Un soldat syrien dévoile des détails sur les affrontements qui ont abouti à la capture de deux combattants russes par l'EI - Médias Article originel : Syrian Soldier Revealed Details About Clashes When Two Russian Fighters Were Captured By ISIS – Media South Front

Roman Zabolotniy (né en 1979) et Grigory Surkanov (né en 1978) dans une vidéo publiée par l'agence de presse Amaq:

Le soldat de l'AAS a affirmé qu'il faisait partie de l'unité de l'AAS qui se déplaçait vers le village d'Al-Shula via l'autoroute Al-Sukhnah-Deir Ezzor. L'unité aurait été appuyée par 10 PMC russes pour mener une opération non spécifiée contre l'EI.

Le soldat a déclaré qu'ils se trouvaient dans deux véhicules militaires et deux autobus sur l'autoroute lorsque les combattants de l'EI ont commencé à leur tirer dessus avec des mitrailleuses lourdes depuis le sud de l'autoroute. Plus tard, une trentaine de combattants de l'EI ont attaqué les bus depuis le nord de l'autoroute. Les deux autobus ont été détruits et bloqués sur l'autoroute selon le soldat.

Après cela, les soldats restants de l'AAS ont essayé de repousser l'attaque de l'EI soutenue par les 10 combattants du PMC qui, selon le soldat, "au lieu de se retirer et de nous laisser seuls pour nous battre, ils ont pris position sur le bord de la route et se sont engagés dans les affrontements contre l'EI".

Le soldat de l'AAS a déclaré que les affrontements avec l'EI n'étaient pas équitables car il y avait plus de 80 combattants de l'EI impliqués dans l'attaque contre les combattants pro-gouvernementaux.

Après cela, nous n'avions plus de munitions, et les combattants russes aussi apparemment parce que je n'ai plus entendu de coups de feu depuis l'endroit où ils se trouvaient. Après quelques minutes, j'ai entendu des cris, il semble qu'il y ait eu une bataille d'armes froides. Cependant, il semble que la différence de nombre n'était pas du côté des combattants russes", a déclaré le soldat de l'AAS selon Arabi Today.

Le soldat de l'AAS a déclaré qu'il doit sa vie aux combattants du PMC. Il a ajouté qu'il ne croit pas qu'il aurait survécu.

L'histoire comprend quelques affirmations qui pourraient être vraies, comme le lieu et l'heure de l'embuscade de l'EI. Cependant, il est encore presque impossible de vérifier et de confirmer cette histoire car Arabi Today n' a pas donné le nom du soldat de l'AAS.