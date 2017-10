Une force alliée étatsunienne prend le plus grand champ pétrolifère de Syrie à l'Etat islamique (The Daily Star)

Une force alliée étatsunienne prend le plus grand champ pétrolifère de Syrie à l'Etat islamique Article originel : US-allied force takes Syria's largest oil field from Daesh Daily Star, 22.10.17 Traduction SLT

BEYROUTH: La coalition dirigée par les Etats-Unis a déclaré que les combattants alliés ont capturé le plus grand champ pétrolifère de Syrie dimanche à l'Etat islamique (EI), marquant une avancée majeure contre les extrémistes dans une région convoitée par les forces pro-gouvernementales.

Avec L'EI en retraite, les forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes et le gouvernement syrien ont mené une course pour sécuriser certaines parties de la province pétrolière de Deir Ezzor le long de la frontière avec l'Irak.

Les FDS avec l'appui aérien de la coalition dirigée par les États-Unis, ont déclaré dimanche qu'ils avaient capturé le champ d'al-Omar dans le cadre d'une " opération militaire rapide et de grande envergure ". Ils ont déclaré que certains militants se sont abrités dans des maisons de compagnies pétrolières à proximité, là où des affrontements sont en cours. La coalition dirigée par les États-Unis a confirmé que les FDS avaient repris le champ pétrolifère.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme basé en Grande-Bretagne a déclaré que les forces pro-gouvernementales s'étaient retirées de la zone autour du champ d'al-Omar après avoir essuyé de lourdes tirs de l'EI. Les FDS ont déclaré que les forces gouvernementales sont à trois kilomètres des champs.

Les troupes syriennes, soutenues par des avions de guerre russes et des milices parrainées par l'Iran, ont repris presque toute la capitale provinciale de Deir Ezzor, ainsi que la ville de Mayadin, située de l'autre côté du fleuve Euphrate, à partir du champ d'al-Omar.

Les FDS ont concentré leurs opérations dans le Deir Ezzor rural sur le côté est du fleuve et ont déjà saisi un important champ de gaz naturel et d'autres champs pétrolifères plus petits.

Omar Abu Layla, un militant européen à Deir Ezzor, qui surveille les combats par le biais de contacts là-bas, a déclaré que les forces des FDS ont pris le contrôle du champ pétrolifère, mais qu'elles sont toujours en conflit avec des militants dans le complexe de logements adjacent.

L'EI a capturé al-Omar en 2014, lorsque le groupe a capturé de vastes zones en Syrie et en Irak voisin. On estime que le champ produirait environ 9 000 barils par jour, ce qui en fait une source de revenus essentielle pour les extrémistes. Son potentiel actuel est inconnu, à la suite d'une série de bombardements contre les installations pétrolières détenues par l'EI par la coalition dirigée par les États-Unis.

Le gouvernement a perdu le champ d'al-Omar au profit d'autres insurgés en 2013.

Al-Manar TV, exploitée par le Hezbollah, a déclaré que la lutte pour al-Omar était toujours en cours et a nié l'affirmation des FDS selon laquelle il l'avait capturée.

L'agence de presse officielle syrienne a déclaré que les troupes ont repris le contrôle total de Khosham, une ville située à l'est du fleuve Euphrate, perdue un jour plus tôt à cause de l'EI. L'Observatoire a déclaré que certaines parties de la ville restent contestées.

On ne sait pas très bien comment les troupes syriennes réagiront à la prise d'al-Omar par les FDS. Le président syrien Bachar Assad a juré de remettre toute la Syrie sous le contrôle du gouvernement.

Les deux parties se sont accusées mutuellement d'avoir tiré sur leurs forces dans la province de Deir Ezzor, mais une rare rencontre en face-à-face de hauts responsables militaires étatsuniens et russes le mois dernier semble avoir apaisé les tensions.

L'EI a subi une série de revers majeurs au cours des derniers mois, notamment la perte de la ville syrienne de Raqqa, autrefois capitale autoproclamée par les extrémistes, et de la ville irakienne de Mossoul. La plus grande partie du territoire que le groupe détenait autrefois a été saisie par un ensemble de forces syriennes et irakiennes.