Une hystérie collective pourrait expliquer les "attaques soniques" à Cuba, selon de célèbres neurologues (The Guardian)

Une hystérie collective pourrait expliquer les "attaques soniques" à Cuba, selon de célèbres neurologues

Article originel : Mass hysteria may explain 'sonic attacks' in Cuba, say top neurologists

Par Julian Borger and Philip Jaekl

The Guardian, 12.10.17 Traduction SLT

(c) Yamil Lage/AFP/Getty Images

Malgré 22 Etatsuniens qui ont signalé des symptômes, aucune arme n'a été trouvée.



Des experts soupçonnent un trouble psychosomatique lié à un stress élevé à La Havane

Des neurologues de haut niveau ont laissé entendre qu'une vague de maladies mystérieuses parmi les diplomates étatsuniens à Cuba - qui a provoqué une crise diplomatique entre les deux pays - aurait pu être causée par une forme d'"hystérie collective" plutôt que par des attaques sonores. Les incidents inexpliqués ont incité les États-Unis à retirer la plupart de leur personnel de l'ambassade de La Havane et à expulser la majorité des diplomates cubains de Washington. Les neurologues qui ont parlé au Guardian ont averti qu'aucun diagnostic approprié n'est possible sans beaucoup plus d'informations et sans accès aux 22 victimes étatsuniennes, qui ont souffert d'une série de symptômes, y compris de baisse de l'accuité auditive, d'acouphènes, de maux de tête et d'étourdissements.

Le département d'État a qualifié ces incidents d'"attaques", en déclarant qu'ils avaient commencé à la fin de l'année dernière avec le dernier incident enregistré en août.

Mais les enquêtes étatsuniennes et cubaines n'ont pas mis en évidence la présence d'armes, et les neurologues affirment que la possibilité d'un "désordre fonctionnel" dû à un problème de fonctionnement du système nerveux - plutôt qu' à une maladie - devrait être envisagée. "D'un point de vue objectif, c'est plutôt une hystérie collective qu'autre chose ", a déclaré Mark Hallett, chef de la section du contrôle moteur humain au National Institute of Neurological Disorders and Stroke des États-Unis. "L'hystérie collective" est le terme populaire pour désigner des épidémies chez des groupes de personnes qui sont partiellement ou totalement psychosomatiques, mais Hallett a souligné qu'il ne devrait pas y avoir de blâme à leur endroit. "La maladie psychosomatique est une maladie comme les autres. Elle ne devrait pas être stigmatisée", a déclaré Hallett, qui est également président de la Fédération internationale de neurophysiologie clinique. "Il est important de souligner que de tels symptômes ne sont pas volontaires. Ils ne sont pas un signe de faiblesse dans la personnalité d'un individu."

Hallett a déclaré qu'il est plus courant que de tels troubles affectent de petits groupes de personnes, souvent dans des familles, mais il ajoute qu'il est possible qu'un plus grand nombre de personnes soient touchées, surtout lorsqu'elles travaillent en étroite collaboration dans un environnement tendu et hostile. "Il y a un très grand nombre de personnes qui ont des plaintes relativement vagues, à ce que je sache", a déclaré M. Hallett. Il y a eu une exploration des causes possibles de ce phénomène et rien n' a été trouvé et la notion d'un certain faisceau sonore est relativement absurde. "Si c'est une hystérie collective cela clarifierait tout le mystère - et normaliserait sans doute à nouveau les relations entre les États-Unis et Cuba ", a déclaré Hallett. "Ces gens sont tous regroupés dans un environnement anxiogène et c'est exactement la situation qui favorise un phénomène comme celui-ci. L'anxiété peut être un des facteurs critiques." L'Associated Press a rapporté jeudi qu'elle avait reçu des cassettes audio de bruits stridents que certains travailleurs de l'ambassade étatsunienne ont entendu à La Havane, mais il n'est pas clair si les bruits étaient liésre aux atteintes à la santé. Le rapport note que tous les Etatsuniens blessés à Cuba n'ont pas entendu de bruits, et qu'il n'est pas clair si ceux qui les ont entendus ont entendu la même chose.

Alan Carson, un neuropsychiatriste consultant et ancien président de la British Neuropsychiatry Association, a déclaré au Guardian : "Typiquement, ce que l'on obtient dans un trouble fonctionnel est un déclencheur. Il est souvent relativement léger et non spécifique, cela peut être une blessure physique mineure. Mais un mélange d'anxiété, de croyance et d'attente déforment ce sentiment." "S'il y a une attente assez forte que quelque chose va se produire, cela va déformer de façon tout à fait réelle les informations reçues," a déclaré Carson. "Dans certaines circonstances qui peuvent être transmises d'une personne à l'autre...Si une personne a assez d'expérience et qu'elle transmet cette pensée à d'autres personnes, cela peut arriver aussi." De nombreux experts en acoustique ont dit qu'il est très improbable que la gamme des symptômes signalés ait pu être causée par une arme sonique.

Une autre théorie considère que les plaintes en matière de santé étaient causées par une opération de surveillance qui aurait mal tourné - mais qui s'est également heurtée au scepticisme des experts et à une pénurie de preuves. Les États-Unis n'ont pas directement blâmé le gouvernement cubain, mais ont déclaré que La Havane avait manqué à son obligation de protéger les diplomates étrangers sur son territoire. Le gouvernement cubain a nié avoir mené une forme quelconque d'attaque et a offert sa coopération pour découvrir la cause des symptômes. "Je ne pense pas que le gouvernement cubain soit derrière tout cela", a déclaré Ben Rhodes, le conseiller en politique étrangère de Barack Obama, qui a participé à la négociation du rapprochement de l'administration précédente avec La Havane.

"Tout d'abord, ces manifestations ont apparemment commencé en décembre... En même temps que les attaques commençaient, le gouvernement cubain concluait frénétiquement des accords avec nous, signant des accords commerciaux... en d'autres termes, essayant de préserver la relation avec les Etats-Unis. Donc, l'idée qu'en même temps, ils initieraient quelque chose qui soit manifestement conçu pour détruire cette relation n'a aucun sens."