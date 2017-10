USS Liberty - Une attaque sous faux drapeaux "made in USA" (American Herald Tribune)

USS Liberty - une attaque sous faux drapeaux "made in the USA".

Article originel : USS Liberty – a False Flag Attack “Made in the USA”

American Herald Tribune



Traduction SLT

Lyndon Baines Johnson est le traître - Son idée, son camouflage.

Un nouveau livre est sorti qui accuse le président étatsunien de l'époque - Lyndon Baines Johnson (LBJ) - d'être à l'origine de l'attaque sous faux drapeau contre l'USS Liberty. [1]

En tant qu'espion et officier de marine à la retraite, je considère depuis longtemps l'USS Liberty comme la plus grande atrocité commise par les forces militaires israéliennes contre les intérêts étatsuniennes avant le 11 septembre 2001. Je sais depuis longtemps que LBJ - et l'Amiral John McCain - ont dissimulé l'attaque d'Israël et que la chaîne de commandement militaire a ordonné aux survivants de se taire ou de perdre leurs pensions et d'aller en prison. [2] Ce que je ne savais pas, c'est que les Israéliens ont exécuté cette attaque sous faux drapeau parce que LBJ le leur a suggéré. LBJ, et non les Israéliens, ont offert l'USS Liberty comme un agneau sacrificiel, suggérant aux Israéliens d'utiliser des avions banalisés, et proposant cette attaque sous faux drapeau, sacrifiant - avec malice et esprit - des vies étatsuniennes pour "justifier" l'intervention étatsunienne contre l'Egypte en 1967. LBJ s'attendait à ce que le navire coule et à ce que les hommes meurent - 289 personnes. [3] Ailleurs, j'ai appris que le USS Amberjack, un sous-marin, avait tiré au moins une torpille contre l'USS Liberty, également sur ordre de LBJ. [4] Nous avons donc ici un président étatsunien en exercice qui propose non seulement une attaque militaire sous faux drapeau par des avions israéliens et des bateaux de patrouille contre un navire de surveillance électronique naval étatsunien non combattant dans les eaux internationales, mais qui va jusqu' à envoyer un sous-marin étatsunien tirer une torpille sur un navire naval US, puis empêcher un porte-avions étatsunien de lancer des avions de protection dans les 10 minutes qui suivent le début de l'attaque - amplement de temps pour détruire les avions et les bateaux de patrouille israéliens tout en sauvant l'USS Liberty [5]

En lisant la documentation sur la façon dont LBJ a conçu cette attaque sous faux drapeau sur l'USS Liberty pour justifier les attaques militaires étatsuniennes contre l'Egypte, nous apprenons que LBJ avait déjà ordonné une série de provocations contre le Nord Vietnam, chacune destinée à justifier une guerre que LBJ voulait et que le Nord Vietnam ne voulait pas. [6] Je fais ce commentaire, avec des sources référencées, pour deux raisons : Premièrement, pour faire remarquer que la seule chose pire que des Sionistes contrôlant le gouvernement étatsunien est un président étatsunien qui commet une trahison en toute impunité et qui est en fait l'instigateur de cette atrocité historique. Le président Donald Trump est poussé par de nombreux traîtres à suivre le programme israélien centré sur la guerre; la leçon qu'il devrait tirer de LBJ est que les générations futures connaîtront éventuellement sa perfidie; tandis que les générations actuelles sont prêtes à le saluer pour être le plus grand président de tous les temps s'il nettoie la maison et rejette le programme sioniste adopté par tous les présidents depuis JFK. Deuxièmement, pour donner aux Israéliens leur dû - l'atrocité de l'USS Liberty a été " Made in the USA ", conçue par un président étatsunien. Il s'agit d'informations importantes. Je m'excuse formellement d'avoir cru, à tort, que cette atrocité était d'origine israélienne, et que LBJ n'était coupable que d'un camouflage qu'après coup. J'ai eu tort. L'USS Liberty était une attaque sous faux drapeau "made in USA". Le seul officier israélien d'honneur dans cette épreuve fut le pilote qui refusa d'attaquer un navire battant pavillon étatsunien, ultérieurement caché par les Israéliens. [7]