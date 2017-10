Venezuela: Les Etats-Unis déclencheront une guerre pour arrêter le « petroyuán » (TeleSUR)

Face à l’apparition du « petroyuán » pour sortir de l’hégémonie du dollar étasunien, l’analyste financier Max Keiser a averti jeudi que les pays qui ont essayé d’échapper au « pétrodollar » ont « terriblement mal » fini et que les Etats-Unis déclencheront une guerre pour arrêter les ventes à venir de brut en yuans.

« Saddam Hussein voulait vendre son pétrole en euros et ils l’ont tué, Muammar Khaddafi voulait vendre son énergie dans une monnaie différente du dollar étasunien et ils l’ont tué, » a rappelé l’analyste.

Pour Keiser, le secteur financier étasunien et son complexe industriel et militaire n’abandonnera pas la base de son hégémonie (le dollar comme monnaie de réserve mondiale) sans lutter, « il utilisera son autre instrument favori pour y arriver : la guerre. »

« Peut-être ils engageront une guerre entre le Japon et la Chine ou peut-être une guerre avec la Corée du Nord, » a déclaré l’analyste : « Les Etats-Unis feront n’importe quoi pour conserver le dollar étasunien comme monnaie de réserve mondiale, » a-t-il noté.

Keiser a expliqué que les fondements des Etats-Unis « ne sont pas la terre ni les biens matériels, c’est la recherche de la rente, la dépense de dollars, l’obtention de revenus et quand les pays ne peuvent pas payer, le démantèlement de leurs actifs et se les approprier. Nous l’avons vu en Amérique Latine, c’est comme ça que les Etats-Unis ont construit leur empire. »

Le plan chinois de lancement d’un contrat pétrolier en yuans avant la fin de l’année a rendu possible que de nombreux pays se joignent au mouvement de dédollarisation.

La Chine est déterminée et elle a les ressources pour mener à bien la dédollarisation et,e n plus, elle a le soutien de plusieurs pays importants qui « résistent au cartel financier des Etats-Unis » comme la Russie, l’Arabie Saoudite et l’Iran.