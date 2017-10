[Vidéo] Accord sur la constitution d'un passage libre pour l'EI à Raqqa - Les États-Unis nient toute implication - Une vidéo prouve qu'ils mentent (Moon of Alabama)

Accord sur la constitution d'un passage libre pour l'EI à Raqqa - Les États-Unis nient toute implication - Une vidéo prouve qu'ils mentent

Moon of Alabama, 15.10.17 Traduction SLT

Après des négociations avec les Etats-Unis et ses forces kurdes supplétives pour créer un passage libre, l'Etat islamique (EI) déplace ses combattants hors de la ville de Raqqa. Lorsque le gouvernement syrien a conclu des accords similaires, les États-Unis l'ont critiqué de façon puérile. La coalition étatsunienne prétend qu'elle "n' a pas participé aux discussions" qui ont mené à l'accord avec l'EI à Raqqa pour leur octroyer un passage en dehors de la ville. Un reportage de BBC News prouve le contraire.

Au cours des deux dernières années, les États-Unis et leur force supplétive kurde en Syrie ont conclu plusieurs accords avec l'État islamique (EI). En 2016, par exemple, ils ont négocié un accord avec les combattants de l'Etat islamique (EI) pour transiter de Manbij à la frontière turque afin d'éviter d'autres pertes dans le conflit pour la ville. Mais quand, en août 2017, le Hezbollah et le gouvernement libanais et syrien ont négocié un accord avec quelque 300 combattants de l'EI assiégés et leurs familles à la frontière libano-syrienne, les États-Unis ont protesté haut et fort. L'armée étatsunienne a bloqué et menacé de bombarder le convoi d'évacuation pendant plusieurs jours et l'envoyé étatsunien McGurk s'y est opposé :

7 h 20 - 30 août 2017 - Brett McGurk @brett_mcgurk Les terroristes inconciliables de l'EI devraient être tués sur le champ de bataille, et non pas transportés par autobus à travers la Syrie jusqu'à la frontière irakienne sans le consentement de l'Irak 1/2

Notre @coalition aidera à s'assurer que ces terroristes ne pourront jamais entrer en Irak ou s'échapper de ce qui reste de leur "califat" en déclin. 2/2

Au cours des derniers mois, les combattants supplétifs kurdes soutenus par les États-Unis ont assiégé la ville de Raqqa et se sont battus pour la prendre à l'EI. Une quantité immense de bombes étatsuniennes a été lâchée pour réduire le nombre de victimes parmi les forces supplétives étatsuniennes. La ville fut littéralement "détruite pour la sauver". Beaucoup de ses habitants civils ont été tués. Au cours des derniers jours, les rumeurs abondaient selon lesquelles un accord avait été conclu entre les États-Unis et l'EI. Il donnerait aux combattants de l'EI un passage libre pour quitter la ville. Aujourd'hui, ces rumeurs ont été confirmées :

[SOHR] a reçu des informations de sources bien informées et indépendantes confirmant la conclusion d'un accord entre la Coalition internationale et les forces démocratiques syriennes d'une part, et l'organisation "Etat islamique" d'autre part, et l'accord stipulait la sortie des membres restants de l'organisation "Etat islamique" de la ville d'Al-Raqqa. L'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme confirme que cet accord a été conclu, et confirme que tous les membres syriens ont déjà été démobilisés, et si certains membres sont restés jusqu'à présent c'est parce qu'ils appartiennent aux nationalités non syriennes tandis que les services de renseignement français s'opposent à ce qu'ils soient démobilisés de la ville d'Al-Raqqa, où les services de renseignement français considèrent que certains des acteurs de l'attaque terroriste de Paris sont présents à l'intérieur de la ville...

Une hypocrisie de mauvais aloi. Un accord conclu par le Hezbollah avec les combattants assiégés de l'EI et leurs familles a été condamné. Le convoi d'évacuation a été bloqué pendant des jours dans le désert par les drones étatsuniens assortis d'une interdiction aérienne.

Maintenant, les États-Unis et leurs alliés concluent un accord similaire et laissent l'EI quitter sa position assiégée. Ils transportent ces combattants vers la frontière syro-irakienne, où les forces gouvernementales syriennes sont engagées dans de lourdes batailles contre l'EI. Quelle est la suite ? Le CENTCOM va-t-il fournir à l'EI le transport aérien jusqu'à la frontière israélienne ? Là-bas, l'EI est libre de former ouvertement de nouvelles forces. La zone est à l'abri des attaques syriennes et russes. L'armée de l'air israélienne tient à l'écart toute personne qui pourrait être hostile à l'EI. Les États-Unis ont déclaré : "La Coalition n'a pas participé aux discussions". C'est un mensonge. Il y a seulement deux jours, BBC News révélait la réunion où l'accord a été discuté et ensuite signé. Ici, vous pouvez voir (la vidéo) le général étatsunien Jim Glynn lors d'une réunion le 12 octobre avec les responsables de Raqqa pour négocier l'accord.