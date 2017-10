[Vidéo] Pourquoi l'ONU devrait-elle dire "bon débarras" à Israël (Electronic intifada)

Vidéo : Pourquoi l'ONU devrait-elle dire "bon débarras" à Israël Article originel : Video: Why UN should say “good riddance” to Israel Par Ali Abunimah* Electronic Intifada, 14.10.17 Traduction SLT

Vendredi, j'ai parlé à Aaron Maté de The Real News au sujet de la décision des Etats-Unis et d'Israël de se retirer de l'UNESCO, affirmant que l'organisme culturel des Nations Unies a un "parti pris anti-israélien".

J'ai expliqué que ces affirmations sont fondées sur les mensonges d'Israël et de ses partisans, selon lesquels les résolutions récentes de l'UNESCO refusent d'établir des liens juifs avec les sites patrimoniaux de Jérusalem-Est et d'Hébron, qui se trouvent tous deux en Cisjordanie occupée.

"Je me réjouis de l'annonce faite par Israël de son intention de se retirer de l'UNESCO et j'encourage Israël à aller beaucoup plus loin et à se retirer d'autres institutions des Nations Unies et même de l'ONU ", ai-je déclaré à Maté. "Je pense que ce serait approprié, car Israël n' a, depuis sa création, fait preuve que d'un mépris total pour les Nations unies, d'un mépris total pour le droit international et viole plus de résolutions des Nations unies que tout autre État".

Nous avons également parlé du récent accord de "réconciliation" signé par le Hamas et le Fatah. Malgré les célébrations et les fanfares, j'ai averti que des obstacles majeurs subsistaient - principalement qu'Israël et ses bailleurs de fonds internationaux refusent tout rapport avec le Hamas à moins qu'il ne cède ses armes et ne renonce au droit de résister à l'occupation israélienne.

J'ai dit que ce rejet par Israël et ses bailleurs de fonds internationaux rend la prochaine guerre de Gaza plus probable

Regardez la vidéo ci-dessus.

