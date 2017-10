[Vidéo] Rapport sur la guerre en Syrie au 18 octobre 2017. Les forces gouvernementales syriennes traversent l'Euphrate et avancent vers les champs pétrolifères d'Omar (Southfront)

Rapport sur la guerre en Syrie au 18 octobre 2017. Les forces gouvernementales syriennes traversent l'Euphrate et avancent vers les champs pétrolifères d'Omar Article originel : Syria War Report – October 18, 2017: Government Forces Cross Euphrates, Push Toward Omar Oil Fields South Front Traduction SLT

Les forces démocratiques syriennes (FDS) à dominance kurde, soutenues par la puissance aérienne, l'artillerie et les forces d'opérations spéciales de la coalition dirigée par les États-Unis, ont établi un contrôle total sur la ville de Raqqa après une série d'offensives réussies dans les ronds-points d'al-Naim et d'al-Dallah, l'hôpital national, le stade municipal ainsi que d'autres points du centre-ville.

Selon des sources pro-FDS, jusqu' à 40 membres de l'Etat islamique (EI) ont été tués et 37 terroristes se sont rendus aux FDS le dernier jour de l'opération.

Suite à la dernière poussée à Raqqa, un porte-parole du département d'État étatsunien a annoncé que les États-Unis " assisteront et prendront l'initiative, pour l'essentiel, de ramener l'eau, l'électricité et tout cela".

"Les États-Unis et nos alliés se sont préparés aux prochaines étapes et continueront de travailler avec leurs partenaires pour fournir une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin et pour soutenir les efforts de stabilisation à Raqqa et dans d'autres régions libérées", a déclaré Heather Nauert aux journalistes.



En d'autres termes, les États-Unis pourraient tenter de faire de la zone détenue par les FDS dans le nord-est de la Syrie un État fantoche sous contrôle étatsunien.

Les Tigres de l'Armée arabe syrienne (AAS) ont libéré la bande de l'Euphrate occidental entre Mayadin et Deir Ezzor des terroristes de l'EI. Certaines sources pro-gouvernementales ont supposé que les forces des Tigres avaient même traversé l'Euphrate et pénétré dans Diban et Ruqayb. Mais ces rapports doivent encore être confirmés.



Pendant ce temps, l'AAS a continué à développer sa dynamique dans la région de Deir Ezzor. L'AAS a établi le contrôle sur Junaynah et combat les membres de l'EI dans la partie nord de la ville. Les combats se poursuivent.

Dans la campagne de Salamiyah orientale, les forces gouvernementales ont vidé toute la poche détenue par les membres de l'EI. Maintenant, l'AAS pourrait redéployer certaines unités opérant dans la région sur d'autres lignes de front, probablement à Deir Ezzor.