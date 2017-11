4000 soldats étatsuniens en Syrie ? (Military Times)

4000 soldats étatsuniens en Syrie ? Article originel : 4,000 US troops in Syria? Par Shawn Snow Military Times

Toutefois, ces chiffres ne donnent pas une idée de l'ampleur et de la portée de l'influence des États-Unis dans les deux pays. Les commandants étatsuniens sur le terrain ont la marge de manœuvre nécessaire pour faire venir des troupes supplémentaires pour des périodes de temps limitées qui ne comptent pas dans le total de la FML.

L'administration Obama avait initialement fixé ce que l'on appelle les niveaux de la Force Manning Levels, ou FML. Ces chiffres représentent le nombre maximum de soldats autorisés en Irak et en Syrie. La FML actuelle pour l'Irak est de 5 262 et 503 pour la Syrie.

Le nombre de soldats étatsuniens qui opèrent en Syrie est un mystère depuis le début de la campagne menée par les États-Unis pour chasser les combattants de l'Etat islamique (EI) de l'Irak et de la Syrie.

Une partie du problème posé par la délivrance de chiffres exacts sur les effectifs militaires sur le terrain en Irak et en Syrie résulte d'un processus complexe de comptabilité et de suivi, qui a été abandonné par l'administration précédente, a expliqué M. Pahon.

La question fut la même en Afghanistan, où le public vient d'apprendre récemment que le nombre total de forces armées en Afghanistan était plus élevé que les 8 400 qui ont été annoncées par les responsables militaires du Pentagone et des États-Unis. L'effectif actuel des troupes étatsuniennes en Afghanistan se rapproche de 11 000 soldats, et plusieurs milliers d'autres sont en route dans le cadre de la nouvelle stratégie sud-asiatique de l'administration Trump.

Tout comme les plafonds de la FML pour l'Irak et la Syrie, les effectifs des troupes afghanes n'ont pas tenu compte des déploiements temporaires ou de courte durée.

Néanmoins, certains ont estimé qu'il y a près de 2 000 Marines, Rangers de l'Armée et forces d'opérations spéciales qui aident les combattants syriens soutenus par les États-Unis à libérer les territoires contrôlés par l'EI, selon un rapport de Buzzfeed.

Les forces de la coalition ont opéré à partir d'un certain nombre de postes isolés et temporaires dans le nord de la Syrie à partir des villes de Manbij, Kobane, Tal Abyad et Tabqa alors que les forces partenaires étatsuniennes marchaient vers la capitale de facto de l'EI à Raqqa.

Des images de convois massifs transportant des camions de la coalition, des armes et des fournitures aux forces démocratiques syriennes ont été vues presque quotidiennement, laissant entendre que la participation des États-Unis au champ de bataille syrien était beaucoup plus élevée que les 503 soldats évoqués dans les points de presse quotidiens.