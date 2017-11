Alors que le Yémen subit la pire crise humanitaire, le régime saoudien renforce le blocus terrestre, maritime et aérien d'un pays à l'agonie

Suite au tir de missiles ratés des Houthi sur Riyad, le 4 novembre, l'Arabie saoudite avec ses alliés atlantistes (USA, Israël, France, Grande-Bretagne) a décidé de renforcer le blocus terrestre, maritime et aérien d'un Yemen à l'agonie subissant outre les bombardements répétés de la coalition saoudienne, la famine et le choléra.

En effet, selon l'AFP : "La coalition internationale menée par l'Arabie saoudite"a nettement renforcé ses frappes contre Sanaa et a annoncé le 6 novembre la mise en place pour une période indéfinie d'un blocus aérien, terrestre et maritime total de toutes les zones du Yémen contrôlées par les houthis", poursuit le communiqué, en soulignant que l'interdiction de vols concerne également les vols humanitaires de l'ONU."