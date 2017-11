"AmazonLog"- Un exercice militaire avec de grandes aspirations amazoniennes (MintPress News)

"AmazonLog"- Un exercice militaire avec de grandes aspirations amazoniennes

Article originel : “AmazonLog” — A Military Drill With Vast Amazonian Aspirations

Par Whitney Webb

MintPress News, 4.11.2017

Traduction SLT

Photo du haut | Le destroyer étatsunien Nitze, troisième à partir de la gauche, accoste avec d'autres navires de guerre à Rio de Janeiro, Brésil, lors d'un exercice militaire conjoint, le 27 avril 2011. (c) AP/Victor R. Caivano

Bien que le fait d'exercer des pressions sur le Venezuela pourrait bien faire partie du programme de l'exercice militaire combiné de cette semaine, ce mouvement est probablement le reflet de l'objectif plus vaste d'établir une présence militaire permanente des États-Unis en Amazonie.

Chili - En mai dernier, MintPress News rapportait l'annonce d'un exercice militaire étatsunien en Amérique du Sud intitulé "Operation: America United", qui devait avoir lieu plus tard cette année. L'exercice, qui commencera lundi, nommé également "Amazon Log", sera dirigé par l'armée étatsunienne et comprendra les armées brésilienne, péruvienne et colombienne - ainsi que l'installation d'une base militaire temporaire dans la région, près de la triple frontière partagée par les trois pays participants, dans la ville brésilienne de Tabatinga.

Initialement présentée par l'armée brésilienne comme une occasion de "développer les connaissances, partager les expériences et développer une confiance mutuelle", il est apparu depuis lors que les principaux aspects du programme se concentreront sur la gestion des réfugiés déplacés par le trafic de drogue et le terrorisme, la fourniture d'aide humanitaire, les opérations de paix et les actions contre le trafic de drogue. Pour ceux qui ont suivi les événements au Venezuela, le calendrier de l'exercice - alors que le Venezuela est proche de la défaillance - combiné aux objectifs de l'exercice suggèrent que le gouvernement vénézuélien de Nicolás Maduro pourrait être la cible de cet exercice militaire multinational.

En effet, la récente législation étatsunienne fait état des préoccupations des États-Unis en matière de migration incontrôlée et de la nécessité d'une aide humanitaire si le gouvernement actuel du Venezuela devait s'effondrer. Le Congrès a récemment demandé au Département de la défense des États-Unis d'élaborer un plan d'urgence décrivant en détail les rôles et les moyens qu'il utiliserait pour régler ce problème au Venezuela.

En outre, le gouvernement des États-Unis a accusé à plusieurs reprises des fonctionnaires du gouvernement vénézuélien de trafic de drogue lorsqu'il a pris des sanctions à leur encontre, une accusation portée contre eux sans preuve. De telles accusations ont également coïncidé avec les décisions prises par le gouvernement vénézuélien qui nuisent aux intérêts économiques et commerciaux des États-Unis - y compris la récente décision du gouvernement vénézuélien de cesser de vendre son pétrole en dollars étatsuniens et de commencer à le vendre en yuan chinois. Le fait que le président étatsunien Donald Trump ait rencontré les présidents des pays participants d'Amérique du Sud pour discuter de l'"intérêt" des États-Unis pour le Venezuela n'est pas non plus de bon augure.

Des avions de chasse sont posés sur le pont du porte-avions USS Carl Vinson, dans la baie de Guanabara à Rio de Janeiro, le 26 février 2010. (AP/Silvia Izquierdo)

Pourtant, alors que le changement de régime vénézuélien pourrait bien faire partie du programme caché derrière le visage public de "America United" / "AmazonLog", il y a des preuves significatives que l'exercice n'est qu'une partie de l'objectif plus large d'établir une présence militaire étatsunienne permanente en Amazonie. Bien que l'armée brésilienne ait nié les rumeurs selon lesquelles une force militaire permanente dans la région suivra l'exercice, le gouvernement brésilien - dirigé par son président non élu et extrêmement impopulaire, Michel Temer - a fait beaucoup pour faire avancer le rêve de longue date de Washington d'une base militaire permanente en Amazonie. Prenons, par exemple, l'"invitation" de Temer à autoriser les États-Unis à utiliser le Centre brésilien de lancement d'Alcantara (CLA) pour les lancements spatiaux et de fusées plus tôt cette année, dans le cadre des négociations bilatérales connues sous le nom de "Dialogue entre le Brésil et les États-Unis sur l'industrie de la défense".

D'une valeur internationale, cet arrangement, considéré comme le seul site de lancement situé à proximité de l'équateur, empêcherait les Brésiliens d'entrer dans la base sans l'approbation des États-Unis - s'il était accepté par le Parlement brésilien - et empêcherait le gouvernement brésilien de surveiller l'utilisation du site. L'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a rejeté une proposition similaire en 2003, faisant valoir qu'une telle mesure violerait la souveraineté du Brésil. Étant donné que Temer, un ancien des services de renseignement étatsunien, a déjà fait pression pour obtenir une présence militaire permanente des États-Unis en Amazonie, l'opération America United servira probablement à étendre ce projet déjà existant. L'amitié de Temer avec l'armée étatsunienne s'appuie sur des développements similaires au cours de la dernière décennie. Le Brésil a signé en 2010 un accord de coopération en matière de défense avec les États-Unis, visant à promouvoir la coopération en matière de soutien logistique et d'acquisition d'armements. À l'époque, Fernando Arbache, un expert antiterroriste de Sao Paulo qui enseigne au quartier général de la marine brésilienne, a déclaré au Christian Science Monitor qu'avec cet accord, le Brésil s'aligne stratégiquement sur les États-Unis, comme l'ont fait les pays européens avec l'OTAN.

Major-général Clarence K. K. Chinn de l'armée US (à gauche, deuxième en partie de l'arrière), commandant de l'USARSO, rencontrant des militaires brésiliens en mars, au Brésil. (Photo: Amazon Military Command)

Une marche en 2015 pour protester contre la présence des troupes étatsuniennes au Pérou. (c) Rael Mora/teleSUR

De plus, l'actuel président du Pérou, Pedro Pablo Kuczynski, est un fervent partisan de l'élargissement des liens de son pays avec les États-Unis. Francesca Emanuele, sociologue et analyste politique péruvienne, a suggéré que Kuczynski chercherait à renforcer le rôle de l'armée étatsunienne au Pérou. "Il va être allié aux USA. Il va s'allier avec les nouveaux gouvernements comme Macri, par exemple, et il va soutenir ces nouveaux alliés du gouvernement de droite contre, à bien des égards, la souveraineté dans la région", a déclaré Emanuele dans une interview l'an dernier. L'année dernière, Kuczynski a approuvé la construction d'une nouvelle base étatsunienne dans la région amazonienne du pays, qui est présentée au public péruvien en tant que nouveau centre d'intervention pour les catastrophes naturelles.

Les Etats-Unis lorgnent le niobium, l'argent, le pétrole et l'eau

Une mine d'or se trouvant dans une forêt du parc national près de Novo Progresso, dans l'État de Para, au nord du Brésil. (c) AP/André Penner

Les États-Unis ont beaucoup de motivations pour s'établir en Amazonie qui vont bien au-delà d'un intérêt à court terme pour le changement de régime vénézuélien. Par exemple, l'accroissement des liens entre les forces armées étatsuniennes et brésiliennes est crucial pour l'intérêt stratégique des États-Unis en Amérique du Sud dans son ensemble. Comme l'a déclaré à la BBC, Hector Luis Saint Pierre, coordinateur de la sécurité internationale, de la défense et de la stratégie à l'Association brésilienne des relations internationales : "Le Brésil est un partenaire stratégique pour la doctrine militaire. Si les États-Unis entretiennent de bonnes relations avec la marine brésilienne, il est plus facile de faire passer le message aux militaires de la région : "En effet, l'armée brésilienne est plus grande que le reste des forces armées de toute l'Amérique du Sud réunie et son industrie de l'armement est d'importance régionale".

Pourtant, plus important pour les États-Unis que la valeur stratégique de l'armée brésilienne est le territoire brésilien lui-même, qui représente environ la moitié du territoire, de la population et du produit économique de l'Amérique du Sud. Les États-Unis s'intéressent également tout particulièrement aux vastes ressources dont recèle le territoire brésilien, en particulier l'Amazonie. Comme la journaliste argentine Telma Luzzani l'a noté dans son livre Territorios Vigilados :

"L'Amazonie contient 95% des réserves [du monde] de niobium, qui est essentiel pour l'acier des engins spatiaux et des missiles intercontinentaux, et 96% des réserves de titane et de tungstène, utilisés dans l'aéronautique spatiale et militaire; en plus d'être riche en pétrole, gaz, uranium, or et en diamants."

De plus, le Brésil détient les plus grandes réserves d'eau douce du monde, tandis que la Colombie et le Pérou occupent respectivement les sixième et huitième places.