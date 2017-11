Arabie Saoudite - Ce "réformateur libéral" est un tyran impulsif (Moon of Alabama)

Arabie Saoudite - Ce "réformateur libéral" est un tyran impulsif Article originel : Saudi Arabia - This "Liberal Reformer" Is An Impulsive Tyrant Moon of Alabama, 10.11.17 Traduction SLT

Un ministre du président français Emmanuel Macron a déclaré vendredi que les ambassadeurs français et étatsuniens en Arabie Saoudite ont rencontré Hariri, et que Hariri "dit qu'il n'est pas prisonnier, le prince (saoudien) dit qu'il n'est pas prisonnier".

Le prince de la Barbarie saoudienne a pratiquement enlevé le Premier Ministre libanais, l'a fait chanter pour qu'il démissionne et le détient depuis lors en résidence surveillée. Il s'agit d'une attaque sans précédent contre la souveraineté du Liban et de tous les autres pays. Pourtant, les États-Unis et certains dirigeants européens prétendent lâchement que Saad Hariri est libre d'aller où il veut :

Il devient de plus en plus difficile de cacher le désordre créé par le prince saoudien Mohammad bin Salman. La propagande sur le "réformateur libéral" est trop incompatible avec son comportement visiblement tyrannique.

M. Hariri, double citoyen libanais et saoudien, a rencontré les ambassadeurs de Grande-Bretagne et de l'Union européenne ainsi que le chargé d'affaires de l'ambassade étatsunienne mercredi et jeudi à sa résidence de Riyad. D'autres diplomates occidentaux, parlant sous anonymat, ont déclaré que ces envoyés, eux aussi, avaient l'impression qu'il ne pouvait pas parler librement.

La version non officielle de la rencontre de Hariri avec l'ambassadeur des États-Unis et de la France diverge de celle qui précède :

Macron n'a même pas rencontré Hariri, mais il est allé aux Émirats arabes unis. Une vente inattendue de deux corvettes françaises a été signée . Le président des Emirats Arabes Unis, Mohammed bin Zayed, est le mentor du prince saoudien Mohammed bin Salman. Macron a pris l'argent et a laissé pendre Hariri et le Liban.

"Nous l'avons vu. En ce qui concerne les conditions de détention de M. Hariri ou les conversations entre l'Arabie saoudite et le Premier ministre Hariri, je vous renvoie au gouvernement de l'Arabie saoudite et au bureau de M. Hariri."

Le parti politique de Hariri au Liban s'est uni à son ennemi, le Hezbollah, et au Président Aoun, pour demander à Hariri de revenir s'expliquer au peuple libanais :

"Le retour du chef du gouvernement libanais, du dirigeant national et du chef du Mouvement al-Mustaqbal Saad Hariri est nécessaire pour rétablir le respect de l'équilibre du Liban au Liban et à l'étranger, dans le cadre du plein respect de la légitimité libanaise représentée dans la Constitution et l'Accord de Taef et dans le respect des légitimités arabes et internationales", a déclaré Mustaqbal dans une déclaration publiée à l'issue d'une réunion d'urgence pour son bloc parlementaire et son bureau politique.



Les Saoudiens ont demandé à leurs citoyens au Liban de quitter le pays. Ses alliés, le Koweït, les Émirats arabes unis et Bahreïn, ont emboîté le pas. Il y a eu environ quatre ordonnances de ce genre au cours des cinq dernières années et les départs ne sont pas significatifs en soi. Si les Saoudiens commençaient à bloquer les flux d'argent du Golfe vers le Liban ou à prendre d'autres mesures, les dégâts économiques au Liban pourraient être bien plus importants. Si les Etats du Golfe expulsent les travailleurs libanais, les dégâts économiques au Liban seraient énormes. Mais ces travailleurs libanais sont ceux qui dirigent les entreprises dans les États du Golfe. Sans les 160 000 patrons et gestionnaires libanais, l'économie saoudienne s'effondrerait probablement.

Les similitudes avec la stupide campagne saoudienne contre le Qatar sont évidentes. L'Arabie saoudite a effectué un geste impulsif et hostile sans avoir réfléchi à la deuxième ou troisième étape. Elle s'est vite retrouvée à court de munitions, mais n'a laissé aucune possibilité pour résoudre le problème sans perdre la face.