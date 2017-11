Arabie Saoudite - Cette "nuit des longs couteaux" est un mouvement de panique (Moon of Alabama)

Arabie Saoudite - Cette "nuit des longs couteaux" est un mouvement de panique

Article originel : Saudi Arabia - This 'Night Of The Long Knifes' Is A Panic-Fueled Move

Moon of Alabama Traduction SLT

Hier, le clan Salman au pouvoir en Arabie Saoudite a exécuté sa nuit des longs couteaux purifiant l'état de toute concurrence potentielle. Le roi saoudien Salman et son fils Prince Mohammad bin Salman ont lancé une grande vague d'arrestation et purgé les hauts gradés et les hauts fonctionnaires. Une partie de ce coup d'Etat interne a été la confiscation d'immenses domaines financiers au profit du clan Salman. La démission forcée du Premier Ministre libanais Saad al-Hariri est probablement liée aux événements de la nuit dernière. Le Premier Ministre israélien Netanyahu a approuvé la démission. Cela garantit que Hariri ne sera plus jamais accepté dans un rôle de premier plan au Liban. En Arabie saoudite, onze princes, dont onze fils du défunt roi Abdallah, plus de trente anciens ministres et ministres par intérim ainsi que les chefs de trois grandes chaînes de télévision ont été arrêtés ou placés en résidence surveillée. Le commandant de la Garde nationale, le Prince Mitieb Bin Abdullah, a été relevé de ses fonctions et remplacé par le Prince Khalid Bin Abdulaziz al Muqrin. La Garde nationale a été le dernier centre de renseignement et de pouvoir de sécurité détenu par la branche Abdullah de la famille al-Saud.

Une purge antérieure en juillet avait détrôné l'ancien prince héritier Nayaf et l'avait remplacé par le jeune Mohammad Bin-Salman. Ensuite, la branche Nayef de la famille Al-Saud a été retirée de tous les centres de pouvoir. La branche Abdullah a suivi hier. Les fonctionnaires purgés ont été remplacés par les comparses du clan Salman au pouvoir. La branche Salman de l'actuel roi et prince a maintenant éliminé toute concurrence interne potentielle. Cela va à l'encontre du modèle consensuel qui avait été le fondement de la domination familiale saoudienne au cours du siècle dernier. L'un des effets de ces purges sera la concentration de la richesse saoudienne entre les mains des Salman. L'une des personnes arrêtées est le prétendu sixième homme le plus riche du monde, le prince Al-Waleed Bin Talal. On estime sa richesse entre 18 et 32 milliards de dollars. Al-Waleed s'était publiquement opposé au président étatsunien Donald Trump. Bakr ben Laden, frère d'Oussama ben Laden, président du groupe saoudien Binladin et cinquième homme le plus riche du pays, est une autre victime. Les allégations de corruption qui remontent à 2009 sont le prétexte officiel de la purge. Ce subterfuge financier permettra aux Salman de confisquer la fortune de l'accusé. Ce transfert s'élèvera à des dizaines de milliards de dollars. Un nouveau comité anti-corruption a été mis en place sous l'égide du Prince Mohammad bin Salman. Il dispose de pouvoirs dictatoriaux et peut geler et confisquer tout actif financier qu'il juge utile :

Il peut prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaire pour traiter avec les personnes impliquées dans des affaires de corruption publique et prendre ce qu'il considère comme les biens des personnes, des entités, des fonds, des biens fixes et mobiliers, à l'intérieur et à l'étranger, de restituer les fonds au trésor public et d'enregistrer les biens et avoirs au nom des biens de l'État.

Les événements au Liban et à Riyad n'auraient pas été possibles sans l'approbation et le soutien des États-Unis. Dans un tweet hier, Donald Trump, assermenté à la sphère des Wahhabites, a apporté son consentement et sa coopération : Donald J. Trump? @realDonaldTrump - 12:49 PM - 4 Nov 2017 Aimerait beaucoup que l'Arabie Saoudite fasse son introduction en bourse d'Aramco à la Bourse de New York (New York Stock Exchange). Important pour les États-Unis ! Une première cotation du conglomérat pétrolier Aramco à la Bourse de New York conférera au gouvernement étatsunien l'autorité réglementaire et juridique sur la plus précieuse société du monde.

Hier soir, les forces yéménites ont également tiré un missile de moyenne portée depuis le nord du Yémen vers l'aéroport de Riyad. Le tir ciblé de 1 000 kilomètres (660 milles) est impressionnant et sans précédent. La défense aérienne saoudienne près de l'aéroport, composé du système Patriot étatsunien dirigé par des techniciens, a lancé quatre missiles intercepteurs (vidéo) vers le projectile yéménite entrant. Les Saoudiens prétendent qu'un des missiles intercepteurs a touché la cible.

Une colonne de fumée soudaine a été aperçue depuis l'aéroport (vidéo). Il n'est pas possible de dire si c'était le résultat du missile original ou d'une interception. Le fait que la capitale saoudienne puisse être touchée sera un autre choc pour de nombreux Saoudiens. Elle décourage les investissements en Arabie Saoudite.

Les missiles yéménites, lancés par l'armée yéménite originelle sous l'ancien président Saleh, pourraient provenir d'Iran. Mais ils pourraient aussi être plus anciens que ceux que le Yémen avait achetés ailleurs il y a des décennies. Les Saoudiens accuseront sûrement l'Iran sans expliquer comment de tels missiles pourraient être introduits en contrebande à travers leur cordon de blocus serré autour du pays tenu par la résistance. Le lancement du missile n'est sans doute pas lié à la démission de Hariri ou à la purge à Riyad. Il faut des jours aux Yéménites pour préparer un tel missile et le lancer. Il l'est vraisemblablement en représailles à l'attaque aérienne saoudienne dévastatrice perpétrée mercredi contre un marché libre dans la province de Saada, au nord du Yémen. Selon des sources yéménites, plus de 60 personnes ont été tuées. Après le lancement du missile sur Riyad, des jets saoudiens ont de nouveau bombardé la capitale yéménite Sanaa. Depuis que le roi Salman a pris le trône à Riyad, son impitoyable fils de 32 ans Mohammad bin Salman a pris le contrôle de toutes les branches de l'Arabie Saoudite. L'Arabie saoudite a lancé une guerre contre un Yémen sans défense et a soutenu Al-Qaïda, l'Etat islamique (EI) et d'autres "rebelles" contre les gouvernements irakien et syrien. Elle a séparé le Conseil de coopération du Golfe en attaquant le Qatar. Après une impasse au Yémen et au Qatar et une défaite en Irak et en Syrie, Elle a lancé une guerre contre le Hezbollah au Liban. Aucune de ces initiatives sanglantes n'a atteint son objectif d'affaiblir l'influence de l'Iran, perçu comme un ennemi. Toutes ces initiatives ont aidé l'Iran à consolider sa position.