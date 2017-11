Arabie Saoudite : Le Palestinien Abbas doit approuver le plan des Etats-Unis ou partir (Middle East Monitor)

Arabie Saoudite : Le Palestinien Abbas doit approuver le plan des Etats-Unis ou partir Article originel : Saudi: Palestinian Abbas Must Endorse US’ Plan or Leave Middle East Monitor

Le prince saoudien Mohamed Bin Salman, prince héritier de l'Arabie saoudite, a déclaré au président palestinien Mahmoud Abbas qu'il devait soutenir l'accord de paix israélo-palestinien de Donald Trump ou démissionner.

Selon des sources israéliennes, Abbas a reçu un ultimatum après avoir été convoqué à Riyad la semaine dernière pour une réunion avec Bin Salman jours après que le conseiller présidentiel Jared Kushner ait fait une visite inopinée à la capitale saoudienne pour rencontrer le jeune prince héritier. Les deux hommes auraient fait échouer un plan dans lequel Abbas ne semble pas avoir eu son mot à dire.

Riyad avait proposé de normaliser les relations avec Israël en 2002, à condition qu'il accepte la formule des deux États, que de plus en plus d'Israéliens, y compris le Premier ministre Benjamin Netanyahou, rejettent.

Il n'est pas encore clair quel accord de paix a été proposé à Abbas, mais les Palestiniens sont préoccupés par la volonté de Bin Salman de se rallier au président étatsunien, qui est décrit par ses proches associés comme le président le plus pro-israélien depuis des années. Trump serait en train de rédiger un accord préparé par son gendre - Kushner, qui est un ardent défenseur d'Israël et son soutien au pays, disent les critiques - étrange, même par rapport aux normes étatsuniennes. Kushner et sa famille ont donné de l'argent aux colonies israéliennes, ils sont également des amis proches de Benjamin Netanyahu.