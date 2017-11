Arabie saoudite : Le réformisme à géométrie variable (Press TV)

Les forces saoudiennes ont pris d’assaut la ville d’al-Awamiyah ainsi que d’autres régions dans la province à majorité chiite de Qatif, à l’est de l’Arabie saoudite. Pourtant, Qatif est l'une des principales régions saoudiennes à être victime de la corruption.

L’assaut des troupes saoudiennes contre Qatif intervient après l'annonce par le ministère de l’Intérieur de la mort d'un soldat dans la région d’al-Bahari, au centre de Qatif. Les incidents identiques, jamais revendiqués, ont déjà mis sur le compte de la population chiite pour justifier la répression. Toujours est-il que les forces militaires sont déployées autour des principales portes d'entrée d'al-Awamiyah et d'al-Qadih, bloquées à toute circulation.

Les sources locales affirment que les militaires saoudiens ont pris d’assaut les maisons des citoyens à al-Awamiyah et sont entrés par force dans leurs domiciles. La famille d’Ali Abdelaziz Abu Abdallah, tuée par les forces saoudiennes n'a pas été épargnée et son oncle a été arrêté.

Des vestiges de bâtiments sont visibles à la suite de la démolition saoudienne d'al-Awamiyah, le 9 août 2017. ©Reuters

La police de la province de Qatif a prétendu, mardi 7 novembre, que lors d’un échange de tirs entre les forces de sécurité et des "individus recherchés", Abdallah al-Qahtani, un agent de sécurité a été tué par balle.

Malgré les allégations saoudiennes selon lesquelles les forces du régime "contrôlent la situation à al-Awamiyah", et ce, après l’offensive d’envergure et sanglante du mai dernier contre cette ville qui s’est soldée par la mort et le déplacement d’un grand nombre de citoyens, le feu couve sous les cendres. Les observateurs politiques estiment que la situation reste explosive dans une ville qui ressemble à une cité "occupée". Les pseudo-réformes de Ben Salmane ne sont pas franchi les portes de Qatif qui vit des heures difficiles avant la tempête.