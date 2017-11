Au bord de la guerre (Raialyoum)

Au bord de la guerre

Article originel : On The Brink Of War

Par Abdel Bari Atwan

Raialyoum



Traduction SLT

Les derniers développements en Arabie Saoudite ne sont que le prélude à une guerre imminente qui remodèlera la région et affectera le monde entier.

Nous ne devrions pas laisser des détails mineurs tels que la démission de Hariri ou la détention de princes et d'anciens ministres[saoudiens] détourner notre attention des développements réels qui se déroulent en secret. Nous ne devrions pas non plus laisser ces petits détails nous détourner de la phase plus dangereuse qui suivra la "purge" du Prince Mohammad bin Salman sur le front intérieur saoudien. Car de telles "purges" sont la première étape vers des scénarios de guerre qui pourraient être les plus dangereux de l'histoire de la région. Et nous n'exagérons pas.

Tout ce qui se passe actuellement fait partie d'un programme bien étudié et soigneusement planifié. C'est le prélude à une guerre sectaire, menée sous couvert de "nationalisme arabe". Et sa cible principale est la force iranienne "chiite" montante, qui vise à réduire ses forces d'attaque au Yémen, au Liban et en Irak, avec le soutien des États-Unis, de la région et d'Israël.

L'ancienne Arabie Saoudite n'est plus, et le wahhabisme est dans ses derniers instants, s'il n'est pas déjà été enterré dans les tomes poussiéreux et les livres de référence comme un moment historique passager. Le quatrième État saoudien, revêtu d'un nouveau costume moderne et doté de nouvelles alliances, émerge sous nos yeux. Et lorsque, lors d'un appel téléphonique avec le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson, le Prince Saoudien Mohammad bin Salman (l'homme du moment, qui veut être le fondateur de cet État) déclare que "l'approvisionnement des factions au Yémen en missiles par l'Iran représente une attaque militaire directe qui peut équivaloir à un acte de guerre", et lorsqu'il est soutenu par le Pentagone et l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU Nikki Haley, cela signifie qu'une alliance prend forme dans la région sous le leadership étatsunien.

Pour comprendre la gravité d'une crise ou d'un mouvement politique ou militaire important dans n'importe quelle région du monde, nous devons observer la fluctuation des prix de l'énergie (pétrole et gaz) et des marchés boursiers et financiers. C'est le thermomètre le plus important et le plus précis, du moins dans le monde capitaliste occidental.

Mardi, le prix du pétrole a atteint son plus haut niveau en deux ans. Les marchés boursiers du Golfe ont continué de baisser sensiblement et mardi, ils ont perdu environ 3% de leur valeur en Arabie Saoudite en particulier. Les ventes ont dépassé les achats. Et tout cela à un moment où nous sommes encore sur le rivage et où les navires de guerre n'ont toujours pas navigué.

L'anarchie rampe vers la région. Les Houthis ont tiré un missile très précis qui a atteint le nord de Riyad et dont les éclats d'obus sont tombés sur l'aéroport international King Khaled. Ils ont également déclaré qu'ils frapperaient à nouveau au plus profond de l'Arabie saoudite et dans tous les ports aériens et maritimes saoudiens. Et l'expérience des trois dernières années nous a appris que les Houthis n'ont rien à perdre après trois ans de guerre destructrice.

La première phase initiée par le Prince Mohammad bin Salman, celle de "purger" le front intérieur, qui comprenait la détention de onze princes et de dizaines de ministres et d'hommes d'affaires sous la bannière de la lutte contre la corruption, s'est déroulée sans encombre et sans obstacles jusqu' à présent.

L'homme est maintenant en plein contrôle de quatre grands secteurs de l'État - l'économie, les médias, la sécurité et l'armée, ainsi que les deux grandes institutions religieuses (l'une officielle - le Conseil des clercs supérieurs - et l'officieux - les clercs de réveil). De plus, il a jeté derrière les barreaux tous ses adversaires, et tous ceux qui s'opposaient publiquement à lui. Au début, il les a emprisonnés dans un hôtel luxueux, mais personne ne peut prédire où cela pourrait mener. En fait, nous pensons qu'il est peu probable que ces détentions ne soient les seules et que la suite sera bien pire, car nous sommes face à un "bulldozer" qui nivelle tout sur son passage.

Dans quelques jours ou semaines, il passera à ce que nous croyons être la deuxième et plus dangereuse phase, celle des affrontements militaires, dont les principales caractéristiques peuvent se résumer comme suit:

- Premièrement, le début d'un affrontement militaire saoudien/iranien sur fond de siège écrasant sur le Yémen. L'Arabie saoudite a scellé toutes les issues terrestres, aériennes et maritimes du Yémen sous prétexte de fermer toutes les brèches et d'empêcher les missiles iraniens d'atteindre les Houthis.

- Deuxièmement, la formation d'une nouvelle coalition, semblable à celle de l'Opération Tempête du Désert, formée par le général étatsunien Schwarzkopf en 1990, qui avait pour but d'expulser les forces irakiennes du Koweït. Les candidats à l'adhésion à cette coalition en plus de l'Arabie Saoudite sont: les EAU, la Jordanie, l'Egypte, le Soudan et le Maroc. (Le Roi du Maroc est actuellement en visite dans la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, avec des informations selon lesquelles il aurait cherché à servir de médiateur avec l'Arabie saoudite lors des récentes détentions; mais le message de Riyad était clair, à savoir de ne pas intervenir dans ce qui se passe en Arabie saoudite, comme nous l'avons appris de sources fiables).

- Troisièmement, le bombardement du Liban et la destruction de son infrastructure sous prétexte de tenter d'éradiquer le Hezbollah. La partie peut riposter en bombardant l'État d'occupation israélien avec des milliers de missiles, auquel cas la possibilité d'une intervention iranienne et syrienne peut être plus forte qu'auparavant.

- Quatrièmement, l'invasion du Qatar par les forces conjointes égyptiennes, émiratis et saoudiennes, renversant son régime et s'opposant aux forces turques déployées là-bas, dont le nombre s'élève maintenant à plus de 30 000 soldats, avec leur équipement lourd. Le président Erdogan a apparemment senti ce danger, et c'est pourquoi il a envoyé son ministre de la Défense, Nurettin Canikli, à Doha, pour un voyage qui n'avait pas été prévu dimanche. Rien n'empêchera cette invasion si ce n'est un changement soudain de la position du Qatar en réponse aux pressions étatsuniennes.

- Cinquièmement, une contre-offensive étatsuno-israélienne en Syrie, reprenant les zones que les alliés des Etats-Unis y ont perdues comme Alep, Homs et Deir Ezzor. Car les États-Unis n'accepteront pas facilement leur défaite devant la Russie et l'Iran. Mais il est peu probable qu'une intervention des États-Unis et d'Israël en Syrie passe sans collision avec la Russie. Dans ce cas, on peut s'attendre à une guerre mondiale. Mais, après tout, ce sont les États-Unis qui ont déjoué la conférence nationale syrienne sur le dialogue à Sotchi, que Moscou avait réclamée, lorsqu'elle a demandé à l'opposition syrienne de boycotter.

- Sixièmement, déplacer les milices kurdes à Erbil et dans le nord de la Syrie, les impliquer dans ces guerres du côté des États-Unis dans un effort de saigner l'Iran, la Turquie et l'Irak, et les noyer dans des guerres intérieures.

La feuille de route ci-dessus énumère ce que peuvent faire les États membres de la nouvelle alliance qui porte le nom d'"États modérés", de "camp de la modernité" ou de "camp antiterroriste iranien" - nous ne savons pas lequel. Mais nous n'avons pas parlé d'autres possibilités, à savoir que cette alliance ne parviendra pas à atteindre ses objectifs, et nous n'avons pas réfléchi à la forme que prendrait cette région dans ce cas.

Le contre-scénario pourrait être celui d'une alliance irano-syrienne, syro-turque et irakienne, avec laquelle la Russie sympathisera d'abord, même si nous ne savons pas si elle pourrait la diriger plus tard - car Moscou traite avec prudence les développements actuels, en gardant ses cartes cachées.

Cette nouvelle alliance dispose de puissantes capacités militaires en matière de missiles et, selon des évaluations préliminaires, la plupart d'entre elles viseront l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël. Mais ces États ciblés ont des anti-missiles Patriot fabriqués aux États-Unis qui peuvent leur fournir une protection partielle ou totale.

Nous avons demandé à un expert militaire à Londres, et il a déclaré que si le Hezbollah lançait des milliers de missiles sophistiqués en une seule fois sur Israël, et si le Hamas faisait de même à partir de la bande de Gaza, cela pourrait paralyser le système israélien du dôme de fer. Mais si le Hezbollah, qui est un partenaire junior de l'Iran, a 150 000 missiles, combien de missiles le partenaire principal a-t-il ? Et le système antimissile Patriot peut-il traiter des dizaines de milliers de missiles tirés simultanément ? Et si des missiles syriens et iraniens venaient se joindre à leurs missiles jumeaux dont regorge l'arsenal du Hezbollah ?

L'expert que nous avons consulté a donné cet exemple : si six missiles Patriot devaient être tirés pour intercepter le missile H-2 Houthi Burkan qui visait l'aéroport King Khaled dans le nord de Riyad, combien y a-t-il de Patriotes dans les arsenaux saoudiens et émiratis ? Mais, a-t-il ajouté, les deux pays possèdent de puissantes forces aériennes composées de F-16 et de F-15 étatsuniens, ainsi que des Tornades britanniques et des Eurofighter en plus du Typhoon.