[Audio] Dennis Kucinich: Les Etats-Unis ont un "gouvernement permanent" où les présidents élus n'ont pas leur mot à dire (ICH)

Dennis Kucinich: Les Etats-Unis ont un "gouvernement permanent" où les présidents élus n'ont pas leur mot à dire

Article originel : Dennis Kucinich: US Has a "Permanent Government" Where Elected Presidents Have No Say

ICH Traduction SLT

Lors d'une interview récente avec Wilmer Leon dans l'émission Inside the Issues, Dennis Kucinich (Démocrate-Ohio), ancien candidat à la présidence et membre de la Chambre des représentants des États-Unis, a expliqué comment ce que Kucinich appelle le "gouvernement permanent" a fait en sorte que les États-Unis poursuivent leurs interventions étrangères destructrices et maintiennent les Etats-Unis "au bord d'une guerre plus beaucoup plus vaste" quelque soit le président.