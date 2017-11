Des avions de combat israéliens bombardent une usine dans le gouvernorat de Homs en Syrie (Southfront)

Des avions de combat israéliens bombardent une usine dans le gouvernorat de Homs en Syrie Article originel : Israeli Warplanes Bombs A Factory In Syria’s Homs Governorate South Front

Mercredi, des avions de combat israéliens ont bombardé une usine de cuivre dans la zone industrielle d'Hisyah, à 30 km au sud de la ville de Homs, selon la chaîne d'information libanaise Al-Mayadeen. Des sources locales syriennes ont ajouté que l'usine avait été bombardée avec 7 projectiles non spécifiés.

Al-Mayadeen a également indiqué que la brigade de 72 membres des Forces de défense aérienne syriennes avait pris pour cible les avions de combat israéliens avec un missile sol-air non spécifié. Toutefois, aucune collision n' a été signalée.

La brigade de 72 membres des Forces de défense aérienne syriennes est principalement armée du système de défense aérienne soviétique S-75, considéré comme inefficace et désuet. Des sources locales ont confirmé qu'un missile de défense antiaérien a été tiré et a explosé à l'est de la ville d'Al-Qusayr, près de la frontière syro-libanaise.

Le journal israélien Yedioth Ahronoth a également confirmé que des avions de combat israéliens ont effectué des frappes aériennes contre une cible indéterminée à l'intérieur de la Syrie. Cependant, le journal n' a pas fourni d'autres informations sur les frappes aériennes.

Toutefois, l'attaque doit encore être confirmée par les autorités israéliennes ou syriennes.

Mise à jour:

La télévision d'État syrienne a confirmé que les avions de combat israéliens avaient bombardé la zone industrielle d'Hisyah. La télévision syrienne a également confirmé que les Forces de défense aérienne syriennes avaient pris pour cible les avions de guerre israéliens.