Des transcriptions israéliennes déclassifiées parlent de nettoyage ethnique (TeleSUR)

Les procès-verbaux de réunions du cabinet déclassifiés montrent que les hauts responsables du cabinet israélien ont envisagé un nettoyage ethnique de la bande de Gaza et de la Galilée, une réécriture des manuels d'histoire en faveur d'une version pro-sioniste de l'histoire, et la censure du discours politique dans les journaux pour faire face aux retombées de la guerre des six jours en 1967.

Les documents affichés sur le site Web des archives israéliennes affichent des centaines de pages de procès-verbaux de réunions du Cabinet classifiées antérieurement, y compris ceux d'août à décembre 1967, qui ont suivi de près après la guerre des Six Jours en juin. A partir de ces archives, les responsables israéliens ont démontré un manque de direction suite à la guerre dans laquelle l'armée israélienne a conquis et occupé illégalement Jérusalem-Est, la Cisjordanie, la bande de Gaza, le plateau du Golan et la péninsule du Sinaï.

Les responsables ont d'abord envisagé les difficultés liées à l'administration des terres illégalement occupées.

"À un moment donné, nous devrons décider. Il y a 600 000 Arabes dans ces territoires. Quel sera le statut de ces 600 000 Arabes ", a demandé le Premier ministre Levi Eshkol.

"Je vous suggère de ne pas voter ou prendre une décision aujourd'hui; nous avons le temps de faire face à cette joie, ou mieux, nous avons le temps de faire face à ce problème ", a-t-il dit. Mais pour mémoire, je suis prêt à dire ceci : il n' y a aucune raison pour le gouvernement de déterminer sa position sur l'avenir de la Cisjordanie en ce moment. Nous avons traversé trois guerres en 20 ans; nous pouvons vivre encore 20 ans sans décision."



Des documents ultérieurs montrent qu'Eshkol a ressenti la pression de la diversité ethnique dans les terres occupées qui étaient administrées illégalement par les forces d'occupation ethnocentriques.

"La bande de ce pays est comme un cou misérable et menaçant pour nous, littéralement tendu pour le massacre", a-t-il dit. "Je ne peux pas l'imaginer - comment nous organiserons la vie dans ce pays alors que nous avons 1,4 million d'Arabes et que nous sommes 2,4 millions, avec 400 000 Arabes déjà dans le pays?"

Plus tard, Eshkol et son cabinet ont lancé une politique secrète de nettoyage ethnique en "travaillant à la création d'une unité ou d'un bureau qui encouragera l'émigration arabe". Le premier ministre a ajouté:"Nous devrions traiter cette question calmement, calmement et secrètement, et nous devrions travailler à trouver un moyen de les faire émigrer vers d'autres pays et non pas seulement de l'autre côté du Jourdain[Rivière].