Evo Morales : L'Amérique latine n'est plus une colonie Yankee ! (TeleSUR)

Evo Morales : L'Amérique latine n'est plus une colonie Yankee Article originel : Evo Morales: Latin America Is No Longer a Yankee Colony TeleSUR Traduction SLT

Le chef de l'Etat a expliqué que sanctionner les autorités qui ont organisé des élections démocratiques est contraire à la volonté du peuple vénézuélien.

"L'Amérique latine n'est plus une colonie yankee", a-t-il déclaré, ajoutant que ce geste démontre la futilité des tentatives interventionnistes ratées contre son Etat allié.

Les sanctions unilatérales, a déclaré M. Morales, constituent un délit indirect à l'encontre du peuple vénézuélien.

"Les États-Unis violent les droits humains, politiques et économiques des frères vénézuéliens et imposent des sanctions arbitraires et unilatérales parce que ce droit a été définitivement défait lors des élections d'octobre, une agression contre le Venezuela, la démocratie et l'Amérique latine", dit le post sur le compte Twitter du leader bolivien.

Il a averti que l'action des Etats-Unis est une tentative contre la démocratie.

Jeudi dernier, le gouvernement étatsunien a introduit de nouvelles sanctions contre 10 hauts fonctionnaires vénézuéliens, dont des ministres et des membres du Conseil national électoral (CNE).