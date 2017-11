Face à Capital et L'Express, Mélenchon joue le "désamorçage préventif"... (Arrêt sur images)

Comment allumer un contre-feu, par Jean-Luc Mélenchon. Pour devancer la publication d'enquêtes de Capital et de l'Express sur son patrimoine financier, le fondateur de la France insoumise a publié lundi 15 novembre sur son blog les questions envoyées par les journalistes. Annonçant par la même occasion qu'il comptait mettre en demeure les deux journaux, et se réservait le droit de porter plainte pour diffamation après la parution des deux enquêtes.

C'est une tentative de désamorçage assez nouvelle dans sa forme. Le député et président du groupe la France Insoumise à l'Assemblée nationale Jean-Luc Mélenchon a décidé de s'attaquer mercredi 15 novembre à deux enquêtes, l'une de Capital et l'autre de L'Express, non encore parues, en rendant publiques les questions envoyées par les journalistes des deux magazines respectifs.

Blog de Jean-Luc Mélenchon, 15 novembre 2017

Il a même, pour l'occasion créé une nouvelle rubrique sur son blog, qu'il consacrera "aux questions malveillantes d'où qu'elles viennent et aux fausse informations d'où qu'elles viennent". Dans son billet de blog de la semaine, Mélenchon s'en prend en effet frontalement aux médias, qui se sont selon lui régalésdu départ de son ancienne porte-parole Raquel Garrido de la politique en sous-entendant l'existence d'un conflit entre lui et Garrido. Remettant en avant l'accusation de "Mélenchon-bashing" dans les médias, le député de Marseille en profite pour tacler Capital et L'Express, qui se sont visiblement intéressés à son patrimoine financier et son activité politique lors de ses différents mandats d'élu local en Essonne. "Les questions qu’ils posent, leur manière d’essayer d’intimider les gens pour les obliger à répondre, les questionnaires du matin pour le soir, l’arrogance et le sentiment d’avoir tous les droits qui les animent, tout est à vomir", lâche-t-il. Et, se défendant d'avoir jamais "commis quelque acte délictueux ou immoral que ce soit", il...



