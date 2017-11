Israël entame son "plus grand exercice militaire aérien de tous les temps", alors que les Saoudiens considèrent une attaque au missile comme un "Acte de guerre" en provenance d'Iran (Zero Hedge)

Israël entame son "plus grand exercice militaire aérien de tous les temps", alors que les Saoudiens considèrent une attaque au missile comme un "Acte de guerre"

Par Tyler Durden

Zero Hedge, 6.11.17 Traduction SLT

Aujourd'hui, Israël a donné le coup d'envoi de son plus grand exercice d'entraînement aérien international jamais réalisé : le Blue Flag 2017.

Les forces aériennes de neuf pays, qui comptent une cinquantaine d'avions, commencent maintenant à s'exercer dans la région la plus méridionale du pays, à partir de la base aérienne d'Uvda en Israël. Des équipes de l'Inde, des États-Unis, de la Grèce, de la Pologne, de la France, de l'Italie et de l'Allemagne effectueront plus de 300 sorties simulant une "guerre réelle".

Selon Israel Defense :

" Tout au long de la première semaine de l'exercice de deux semaines, les équipages internationaux s'acclimateront à la base et apprendront à se connaître. Tout au long de la deuxième semaine, les participants répéteront des scénarios complexes et des vols de coalition. Au cours de certaines sorties, les participants voleront contre l'escadron "Dragon Volant", l'escadron agresseur de l'IAF, qui simulera les forces ennemies via des avions "ennemis", des batteries SAM (Surface-to-air missile) et des MANPADS (Man-portable air-defense systems)." Le lieutenant-colonel Nadav, commandant du 133e Escadron ("Knights of the Twin Tail"), qui opère avec des chasseurs à réaction "Baz" (F-15) et dirige l'exercice, a déclaré :

"... l'exercice Blue Flag est un saut quantique significatif dans notre capacité à organiser un exercice et à fournir à nos participants multinationaux une expérience de formation de qualité telle qu'elle a été réalisée en Israël. Il s'agit d'une étape importante dans nos relations avec les forces aériennes internationales, dont certaines arrivent en Israël pour s'entraîner pour la première fois. Cet exercice nous permettra de continuer à coopérer avec ces forces à l'avenir."



L'armée de l'air indienne a envoyé un avion de transport C-130J, d'autres pays ont envoyé des avions de chasse, des avions de transport et des avions ravitailleurs. Israel Defense note que d'autres types d'avions différents participeront à ces jeux de guerre :

Au nom d'Israël, un escadron "Baz" (F-15), un escadron "Sufa" (F-16I) et deux escadrons "Barak" (F-16C/D), ainsi que des avions de transport tactique, des hélicoptères, des drones (véhicules aériens sans pilote) et des EL (guerre électronique) participent à l'opération. Les forces aériennes étatsuniennes, helléniques et polonaises sont arrivées avec des chasseurs F-16, les Français avec des chasseurs "Mirage" 2000D, les Allemands avec des jets "Eurofighter Typhoon", les Italiens avec des variantes du chasseur multirôle "Panavia Tornado" et les Indiens avec un C-130J "Super Hercules". Selon le Cdt (res.) Tal, chef de l'équipe de gestion du Blue Flag : "L'un des moyens les plus importants d'améliorer les relations internationales et de relier les pays est de créer une coopération militaire. L'IAF est la " fenêtre d'exposition " d'Israël, et la rencontre directe entre les forces aériennes est indissociable de la formation de relations fortes et continues avec d'autres pays, proches ou lointains."

*************

Pendant ce temps, en Arabie saoudite. ce soir, une histoire beaucoup plus intéressante est en train de se développer, et pourrait faire la lumière sur l'objectif final de ce Blue Flag 2017. Hier, nous avons annoncé que les Saoudiens avaient intercepté un missile balistique au-dessus de la capitale nationale, Riyad. Les Saoudiens appellent maintenant cette attaque par missile un "acte d'agression flagrant" de l'Iran qui "pourrait être considéré comme un acte de guerre".