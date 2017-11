Kadhafi, mémoire d'outre-tombe, 2011 : "Bande d'idiots vous détruisez le mur libyen qui empêche les migrants et aussi les terroristes d'arriver en Europe !". "Vous soutenez les terroristes d'Al Qaïda !" (Vidéo)

Discours prophétique de Kadhafi en avril 2011 :

"Pour les milliers de migrants africains, pour votre soutien à Al Qaïda, vous allez brûler en enfer. C'est comme cela que cela va se passer !".





Depuis 2011, des milliers de migrants s'enfuient en Europe et meurent par centaines voir milliers en Méditerranée, ou bien sont traités comme des esclaves en Libye ou y subissent les pires avanies, l'Etat libyen est un Etat failli tandis que des attentats islamistes ont été perpétrés en Europe. Rappelons aussi que le soutien français, britannique et étatsunien via leur supplétif du Qatar et de l'Arabie saoudite en faveur des combattants islamistes radicaux en Libye s'est prolongé en Syrie.