Kouchner défend le dictateur Sissi ! (Les Crises)

Bernard Kouchner : C’est difficile de parler de droits de l’homme avec Sissi, le général, qui lui-même a fait un coup d’État contre les Frères musulmans.

Thierry Ardisson : Contre Morsi. Oui mais justement, est-ce que nous on a intérêt à défendre Morsi qui a été élu démocratiquement par les Égyptiens…

Bernard Kouchner : Non.

Thierry Ardisson : ou Sissi qui a fait un coup d’État ?

Bernard Kouchner : Demande aux Égyptiens !

Michaël Youn : Mais c’est défendre les populations, c’est tout.

Bernard Kouchner : Les populations n’en voulaient pas, les populations n’en voulaient plus. Et le fait que, en effet, Sissi, avec l’appui des Américains et finalement du monde occidental, a fait ce coup d’État, l’armée a repris le pouvoir. Je pense que les Égyptiens sont beaucoup plus, enfin beaucoup moins insatisfaits avec le général Sissi qu’avec ce qui se passait avant.