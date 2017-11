L'aéroport de Sanaa hors service après un raid aérien (Reuters)

Un raid aérien de la coalition sous commandement saoudien a rendu inutilisable l'aéroport de Sanaa tenu par les rebelles chiites Houthis, alors que plusieurs millions de Yéménites dépendent de l'aide humanitaire, rapporte mardi l'agence de presse Saba.

La coalition qui combat la milice pro-iranienne avait annoncé la semaine dernière la mise en place d'un blocus terrestre, maritime et aérien pour empêcher l'Iran de livrer des armes aux rebelles, après le tir d'un missile en direction de Riyad.

Les frappes aériennes de mardi ont entraîné la destruction d'un système de radionavigation, a précisé l'aviation civile, citée par Saba qui dépend des Houthis.

Le trafic aérien est pour le moment limité aux vols humanitaires à Sanaa.

Jamie McGoldrick, coordonnateur humanitaire de l'ONU au Yémen, a réclamé mardi la réouverture immédiate des ports. "Vingt et un millions de personnes ont besoin d'aide et sept millions d'entre elles sont proches de la famine et dépendent complètement de l'aide", a-t-il souligné.