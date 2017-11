L’Algérie ou la mémoire oubliée (Middle East Eye)

S'il y a un aspect qui pose énormément de problèmes dans le processus d'édification d'une nation, c'est bien celui du travail de mémoire. Ce postulat est facilement vérifiable dans le cas algérien. En effet, 55 ans après son indépendance, le pays a encore du mal à se réconcilier avec sa mémoire et à aborder, sans passion, les épisodes les plus méconnus de son histoire.

Dans une espèce de fuite en avant effrénée, le pouvoir politique en place a toujours privilégié une écriture aseptisée de l'histoire, éludant, voire taisant, de nombreux épisodes pourtant essentiels de l'histoire du pays.

Outre la dimension amazighe de l’Algérie, qui a été quasiment évacuée du champ des sciences sociales du contemporain pour être confinée dans ceux de l’ethnologie, de l’histoire ancienne ou de la linguistique, de nombreux exemples du passé plus récent illustrent ce constat. Nous en citerons quatre à titre indicatif.

Algérie algérienne vs. Algérie arabo-islamique

Pendant longtemps, en effet, l’écriture du « roman national » algérien, notamment en langue arabe, a été faite avec une forte dose d’unanimisme teintée d’autoglorification, privilégiant la dimension arabo-islamique.

Dans une espèce de fuite en avant effrénée, le pouvoir politique en place a toujours privilégié une écriture aseptisée de l'histoire, éludant, voire taisant, de nombreux épisodes pourtant essentiels de l'histoire du pays

Cela fait écho à la confrontation qui a opposé durant les années 1940 les tenants de la ligne « Algérie algérienne » à ceux de la ligne arabo-musulmane. La première ligne a été portée par des militants nationalistes de la première heure, kabyles en majorité, qui voyaient en l’orientation exclusivement arabo-islamique une atteinte aux autres composantes du peuple algérien. Ceux-ci n’ont pas tardé à être marginalisés et à subir la stigmatisation des défenseurs de l’arabo-islamisme exclusif. On n’hésita pas à les accuser de « sécessionnisme » et nombre d’entre eux ont été « liquidés » physiquement.

Ainsi, pour mieux fausser le débat et occulter cet épisode peu glorieux, de surcroît annonciateur des fissures à venir, cette confrontation a été baptisée « question berbère » et reléguée au rang de péripétie en dépit des répercussions très importantes qu’elle a engendrées par la suite.

La guerre fratricide entre le FLN et le MNA

Le même sort a été réservé à une autre confrontation, encore plus sanglante : celle qui a opposé les éléments du Mouvement national algérien (MNA), communément appelés « messalistes », aux éléments du Front de libération nationale (FLN).

En effet, les militants du MNA, pris de court par le 1 novembre 1954, se lancent dans la lutte et créent des maquis, notamment dans le Constantinois, dans l’Oranie et dans les zones limitrophes de la Kabylie. Ils organisent des attentats à Alger en avril 1955 et encadrent fortement l’émigration algérienne en France, ce qui les amène à une lutte ouverte sur la direction de la Révolution avec les éléments du FLN, dont ils partagent pourtant l’objectif.

Ainsi, à partir du début de l’année 1956, les deux camps s’affrontent directement avec comme point culminant, le 28 mai 1957, le sinistrement célèbre massacre du village messaliste de Méllouza, dans les hauts-plateaux, durant lequel plus de 300 personnes sont exécutées par le FLN.