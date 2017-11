L'Allemagne quintuple ses ventes d'armes à l'Arabie saoudite et à l'Égypte (Deutsche Welle)

L'Allemagne quintuple ses ventes d'armes à l'Arabie saoudite et à l'Égypte

Article originel : Germany quintuples arms sales to Saudi Arabia and Egypt

Deutsche Welle



Traduction SLT

L'administration de la chancelière allemande Angela Merkel a été critiquée pour avoir augmenté massivement les ventes d'armes aux dictatures du Moyen-Orient, en Arabie saoudite et en Égypte. Un des législateurs de l'opposition a qualifié ces agissements de "répréhensible".

Le gouvernement allemand a approuvé près de 450 millions d'euros (526 millions de dollars) d'exportations d'armes vers l'Arabie saoudite et l'Egypte au troisième trimestre 2017, soit plus de cinq fois les 86 millions d'euros qu'il a vendus au cours du même trimestre de l'année dernière. Le ministère allemand de l'économie a dévoilé les chiffres après qu'un député du parti de gauche de l'opposition, Stefan Liebich, ait demandé des informations.

L'Égypte à elle seule a acheté pour près de 300 millions d'euros d'armes, ce qui en fait la première destination d'exportation des armes allemandes, tandis que l'Arabie saoudite en a livré près de 150 millions d'euros. A titre de comparaison, les deux pays ont importé respectivement 45 et 41 millions d'euros au troisième trimestre 2016. Le ministère n'a pas fourni de détails sur les types d'armes exportés, mais une grande partie des ventes à l'Arabie saoudite se compose probablement de quatre bateaux patrouilleurs et de 110 camions militaires. Ces ventes ont été déclarées par le gouvernement en juillet, mais ni la valeur totale des ventes ni la valeur individuelle de chaque article n'ont été révélées à ce moment-là. On ne sait pas non plus clairement ce que l'Égypte a acheté, et Liebich a déjà déposé une demande de renseignements complémentaires auprès du gouvernement. Jürgen Grässlin, porte-parole de la campagne contre le commerce des armes "Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!" (" action de protestation - arrêter le commerce des armes!"), a déclaré que le gouvernement n'aimait pas divulguer la valeur des transactions individuelles, mais a supposé que les énormes sommes d'argent étaient probablement destinées aux bateaux armés. "Et ils viennent toujours avec des armes et des munitions, selon le mode de calcul utilisé".

Nourrir la guerre au Yémen Liebich a critiqué les exportations du gouvernement vers les deux pays comme étant "particulièrement répréhensibles". L'Arabie saoudite et l'Egypte doivent "répondre des milliers de morts de leur guerre sale au Yémen", a-t-il déclaré, en se référant à la guerre civile qui se poursuit entre les rebelles Houthi et le gouvernement du Yémen. L'intervention militaire de la coalition dirigée par les Saoudiens au Yémen a entraîné la mort de près de 10 000 personnes et créé la plus grande crise humanitaire au monde dans l'un des États les plus pauvres du monde arabe. Les organisations de défense des droits de l'homme ont déclaré que la coalition dirigée par les Saoudiens aurait pu commettre des crimes de guerre, et l'ONU a averti quelque 7 millions de personnes que la famine risquait de frapper. Comme Liebich l'a souligné, les politiques allemandes étaient autrefois plus restrictives. "Il y a eu des moments où il était totalement exclu pour l'Allemagne de livrer des armes à des pays qui participaient à des guerres", a-t-il déclaré. "Cela n' a changé que dans les deux derniers gouvernements. Elle a commencé avec la Turquie, qui a reçu des armes en dépit de sa guerre avec les Kurdes - c'était une discussion controversée à l'époque." Liebich a averti les quatre partis négociant un nouveau gouvernement de coalition - l'Union démocrate-chrétienne (CDU), son parti frère bavarois, l'Union sociale chrétienne (CSU), le Parti démocrate libre (FDP) et les Verts - de tracer une nouvelle voie dans la politique allemande d'exportation des armes. Sinon, a-t-il dit, le nouveau gouvernement deviendrait complice. "Je sais que les Verts ont une position différente à ce sujet, et ils ont travaillé avec nous dans l'opposition", a déclaré Liebich. "J'espère et j'attends d'eux qu'ils s'affirment dans les négociations de la coalition et qu'ils ne livrent plus dans les zones de guerre." Grässlin était assez sceptique quant au fait que les Verts pourraient imposer une nouvelle politique au gouvernement. "Les Verts ont des politiques très claires selon lesquelles il ne faut pas envoyer d'armes à des pays qui violent les droits de l'homme - ce qui exclurait définitivement l'Arabie saoudite et l'Egypte", a-t-il déclaré. "Le problème, c'est que la CSU a intérêt à protéger l'industrie de l'armement en Bavière."