L'Arabie saoudite accuse l'Iran "d'acte de guerre", soulevant la menace d'un affrontement militaire (New York Times)

L'Arabie saoudite accuse l'Iran "d'acte de guerre", soulevant la menace d'un affrontement militaire

Article originel : Saudi Arabia Charges Iran With ‘Act of War,’ Raising Threat of Military Clash

Par DAVID D. KIRKPATRICK

New York Times, 6.11.17 Traduction SLT :

Après les analyses de Moon of Alabama, de France 2 sur la crise que traverse l'Arabie saoudite, le Liban et l'Iran, nous livrons ici l'analyse de David D.Kirkpatrick paru ce jour dans le New York Times. Une analyse vivement recommandée. A lire dans son intégralité.

Une photo tirée d'une vidéo diffusée dimanche par la chaîne de télévision pro-Houthi Al Masirah du Yémen, montre le lancement d'un missile balistique visant un aéroport de Riyad, la capitale saoudienne. Credit Houthi Military Media Unit, via Reuters

LONDRES - L'Arabie saoudite a accusé lundi l'Iran d'avoir commis "un acte d'agression militaire flagrant" en fournissant à ses alliés yéménites un missile tiré sur la capitale saoudienne au cours du week-end, soulevant la menace d'un affrontement militaire direct entre les deux poids lourds régionaux. Les accusations représentent un nouveau pic de tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran à un moment où ils mènent déjà des guerres par procuration au Yémen et en Syrie, ainsi que des luttes pour le pouvoir politique en Irak et au Liban. La déclaration saoudienne considère que le missile pouvait être considéré comme un "acte de guerre" contre le royaume et légitimer son droit à l'autodéfense en vertu du droit international. Elle a affirmé que la roquette, qui avait été tirée du Yémen et interceptée en route vers Riyad, la capitale, avait pour origine l'Iran. Les Saoudiens ont déclaré que des "experts en technologie militaire" avaient examiné les débris du missile, ainsi qu'un missile lancé en juillet, et "ont confirmé le rôle du régime iranien dans la fabrication de ces missiles et leur contrebande vers les milices Houthi au Yémen en vue d'attaquer le royaume". Des responsables américains ont précédemment accusé l'Iran d'avoir armé ses alliés yéménites, les Houthis. Mais les affirmations de l'Arabie saoudite n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

L'Arabie saoudite et ses alliés, y compris les États-Unis et les Émirats arabes unis, ont imposé un blocus aérien et maritime autour du Yémen depuis le déclenchement de la guerre actuelle dans ce pays. Le commandant en chef du Corps des gardes révolutionnaires islamiques en Iran a qualifié l'accusation d'être "sans fondement". "Ces missiles ont été produits par les Yéménites et leur industrie militaire", a déclaré le commandant, le général de division Mohammad Ali Jafari, à l'agence de presse semi officielle Tasnim. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a accusé l'Arabie saoudite de "guerres d'agression, d'intimidation régionale, de comportement déstabilisant et de provocations risquées", dans une déclaration sur Twitter. L'Arabie saoudite "bombarde le Yémen en le détruisant de fond en comble, tuant des milliers d'innocents, y compris des bébés, propageant le choléra et la famine, mais bien sûr, elle accuse l'Iran", a déclaré M. Zarif.

C'est la deuxième fois en trois jours que le royaume et ses alliés accusaient l'Iran d'essayer de déstabiliser la région. Samedi, quelques heures avant l'interception du missile, le Premier ministre libanais Saad Hariri a démissionné de son poste pour protester contre l'ingérence iranienne au Liban par l'intermédiaire de son client, le Hezbollah.

Hariri a remis sa démission au cours d'une déclaration télévisée en Arabie saoudite et n'est pas encore retourné à Beyrouth, ce qui a conduit à l'hypothèse largement répandue au Liban selon laquelle les Saoudiens, ses patrons politiques, l'ont poussé à démissionner. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a déclaré au cours du week-end que les Saoudiens avaient pratiquement enlevé Hariri. Nasrallah a exhorté Hariri à retourner à Beyrouth pour des pourparlers sur le partage du pouvoir "s'il est autorisé à revenir". "C'est définitivement une décision saoudienne qui lui a été imposée", a déclaré Nasrallah. "Ce n'était pas sa volonté de démissionner."

Les accusations d'ingérence iranienne au Yémen et au Liban sont venues alors que le prince héritier saoudien a consolidé son pouvoir avec une vague d'arrestations internes qui a commencé samedi vers minuit et s'est étendue lundi, piégeant 11 princes et des dizaines d'autres dans un hôtel Ritz Carlton qui sert maintenant de prison unique et luxueuse. Les arrestations consolident la domination du prince héritier Mohammed bin Salman, 32 ans, sur les affaires militaires, étrangères, de sécurité intérieure, économiques et sociales à l'intérieur du royaume. Dans les deux ans et demi qui ont suivi le couronnement de son père, le roi Salman, 81 ans, le prince Mohammed a considérablement intensifié la guerre froide avec l'Iran, intensifiant les efforts de l'Arabie saoudite pour repousser l'influence iranienne dans la guerre civile syrienne, plongeant le royaume dans un conflit militaire prolongé contre les forces alliées iraniennes au Yémen, et isolant le Qatar voisin en partie parce qu'il était trop proche de l'Iran. Sa position de faucon envers l'Iran et les islamistes de la région semble également avoir jeté les bases d'un lien étroit avec le président Trump, qui s'est rendu à Riyad cette année et a gardé un silence flagrant au cours du week-end sur la campagne d'arrestations extrajudiciaires du prince Mohammed. Le lien entre les arrestations en Arabie saoudite et les accusations portées contre l'Iran n'était pas clair, ce qui a soulevé des questions lundi sur la question de savoir si le prince héritier était encouragé à affronter l'Iran en raison de son succès à contrôler ses rivaux internes, ou s'il s'était empressé de verrouiller toute contestation potentielle afin de se préparer à une confrontation régionale.

Le site d'un aérodrome à Sana, au Yémen, le dimanche. La coalition dirigée par les Saoudiens a frappé les positions de Houthi après qu'un missile balistique ait été intercepté près de Riyad. Credit Mohammed Huwais/Agence France-Presse — Getty Images

Joseph Kechichian, érudit au Centre de recherche et d'études islamiques du Roi Faisal à Riyad, proche de la famille royale, a déclaré que ces démarches représentaient la convergence de deux ordres du jour à long terme pour le Prince Mohammed. "A l'intérieur, il a réussi à mettre ses hommes en position d'influence et il a repoussé ses rivaux", a déclaré M. Kechichian. "Et depuis la visite du président Trump à Riyad, il y a eu une politique très cohérente avec une collaboration étroite avec les États-Unis, et l'Iran est la cible." "Dans le passé, le compromis était le nom du jeu, et aujourd'hui la confrontation est le nom du jeu", a-t-il déclaré.

L'Arabie saoudite a également déclaré lundi qu'elle fermerait "temporairement" les ports d'entrée terrestres, maritimes et aériens du Yémen en réponse aux tirs de missiles, afin de resserrer les inspections et d'arrêter tout chargement d'armes. Elle s'est engagés à prévoir "la poursuite de l'entrée et de la sortie des approvisionnements humanitaires et des équipages." Toutefois, les Nations Unies ont indiqué que deux vols d'aide, prévus pour lundi, n'avaient pas été autorisés à partir pour le Yémen. "Nous essayons de voir si nous pouvons rétablir notre accès normal", a déclaré Farhan Haq, porte-parole des Nations Unies, lors d'un briefing quotidien. "Nous avons souligné à toutes les parties la nécessité d'un accès humanitaire régulier." Les Nations Unies considèrent le Yémen, le pays le plus pauvre du Moyen-Orient, comme l'une des plus grandes urgences humanitaires au monde. Environ 17 millions de personnes - 60 pour cent de la population - ont besoin d'une aide alimentaire, et sept millions sont exposées à la famine. Près de 900 000 Yéménites ont été malades du choléra. L'Arabie saoudite a accompagné ses accusations contre l'Iran en annonçant qu'elle paierait des primes pouvant atteindre 30 millions de dollars pour des informations conduisant à la capture de 40 dirigeants houthis au Yémen. "Nous ne craignons rien", a déclaré un leader de la liste, Mohammad Ali al-Houthi, dans un discours provocateur prononcé lundi à Sana, la capitale du Yémen.

Il a qualifié les arrestations ordonnées par le Prince Mohammed de "coup d'état menant au trône" et a invité tous les Saoudiens dissidents à se réfugier au Yémen. Nous disons aux citoyens et aux princes d'Arabie Saoudite que le peuple yéménite vous ouvre les bras. Personne ne supportera l'injustice." Le ministère de la Défense du Yémen, contrôlé par les Houthi, a déclaré ce week-end que ses forces avaient pris pour cible l'aéroport de Riyad avec un missile à longue portée. Immédiatement après le tir, la coalition dirigée par les Saoudiens a frappé Sana avec les bombardements les plus intenses depuis plus d'un an. Avec le soutien de l'Iran, les Houthis ont renversé le gouvernement internationalement reconnu du président Abdu Rabbu Mansour Hadi au début de 2015, et ils contrôlent une grande partie du pays depuis lors. Bien que les Houthis aient depuis longtemps des liens lâches avec l'Iran et aient reçu un certain soutien, il n' y a jamais eu de preuve qu'ils étaient des supplétifs sous le commandement direct de Téhéran, comme les Saoudiens l'affirment, disent les analystes. L'allégation saoudienne concernant la responsabilité de l'Iran dans l'attaque aux missiles a été difficile à évaluer, en partie à cause de la longue et complexe histoire de livraisons illicites d'armes au Yemen.

Les forces du Sud Yéménite ont acquis des missiles soviétiques pendant leur guerre civile avec le Nord avant qu'elle ne prenne fin en 1994, et le gouvernement national du Yémen, dont les institutions sont maintenant sous le contrôle de la faction Houthi, avait déjà déclaré en 2002 qu'il avait acheté une cargaison de missiles Scud à la Corée du Nord. Les câbles du Département d'État U.S publiés par WikiLeaks indiquent que le Yémen a repris l'achat de missiles nord-coréens en 2009. Mais l'alliance Houthi avec l'Iran ne permet pas d'exclure la possibilité que Téhéran ait fourni les missiles, même s'ils ont été fabriqués en Corée du Nord. Les analystes de l'IHS Jane's affirment qu'il serait difficile pour l'Iran d'expédier des missiles entiers au Yémen, mais que les missiles auraient pu être achetés à la Corée du Nord avant le début du conflit actuel. Riyad a déjà été attaqué à deux reprises par des missiles du Yémen en février et mars. La zone frontalière saoudienne, y compris les bases militaires dans la ville de Jizan, au sud du pays, a également été prise pour cible à plusieurs reprises.