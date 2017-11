L'Arabie Saoudite accuse l'Iran d'agression militaire et dénonce un "acte de guerre" potentiel (Southfront)

L'Arabie Saoudite accuse l'Iran d'agression militaire et dénonce un "acte de guerre" potentiel Article originel : Saudi Arabia Blames Iran For Military Aggression, Cites Potential “Act Of War” South Front

L'Arabie saoudite a reproché à l'Iran d'être complice du tir d'un missile balistique contre Riyad par des rebelles Houthi au Yémen, arguant que Téhéran était à l'origine de la frappe et la qualifiant d'"acte de guerre" potentiel.

Une déclaration publiée le 6 novembre par l'agence de presse d'État SPA dénonçait "l'agression militaire des milices houthi contrôlées par l'Iran" et affirmait qu'un examen des débris "a confirmé le rôle du régime iranien dans la fabrication de ces missiles et leur contrebande vers les milices houthi au Yémen en vue d'attaquer le Royaume, son peuple et ses intérêts vitaux ".

"Le rôle de l'Iran et son commandement direct de son mandataire houthi dans cette affaire constitue un acte d'agression manifeste qui vise les pays voisins et menace la paix et la sécurité dans la région et à l'échelle mondiale", a déclaré le communiqué.

"Par conséquent, le commandement de la Coalition considère qu'il s'agit d'un acte d'agression militaire flagrant de la part du régime iranien et pourrait être considéré comme un acte de guerre contre le Royaume d'Arabie Saoudite."

La déclaration a également noté que l'Iran avait violé la résolution 2216 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui interdit aux États de fournir des armes aux groupes armés yéménites.