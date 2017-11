L'Arabie saoudite et Israël coparrainent le projet de loi des Nations Unies condamnant l'Iran et la Syrie pour des violations des droits de l'homme (MintPress News)

L'Arabie saoudite et Israël coparrainent le projet de loi des Nations Unies condamnant l'Iran et la Syrie pour des violations des droits de l'homme

Les résolutions condamnant l'Iran, la Syrie et la Corée du Nord pour les violations des droits de l'homme ont été appuyées par certains des auteurs les plus notoires d'atteintes aux droits de l'homme, par des criminels de guerre et des commanditaires du terrorisme et de l'extrémisme violent dans le monde.

Mardi, la troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies a adopté trois résolutions non contraignantes condamnant les violations présumées des droits de l'homme et les restrictions à la liberté d'expression dans certains pays - Iran, Syrie et Corée du Nord. Même si les résolutions non contraignantes ne peuvent pas devenir des lois et n'ont techniquement aucun poids juridique, elles sont considérées comme exprimant l'approbation ou la désapprobation de l'ONU concernant une situation spécifique. Une résolution similaire condamnant la situation des droits de l'homme dans les trois pays a déjà été adoptée par l'Assemblée générale en 2013. L'adoption de la résolution concernant la Corée du Nord est inhabituelle dans la mesure où, en s'écartant de la procédure normale, la commission a adopté la résolution sans procéder à un vote. La résolution condamne spécifiquement le gouvernement nord-coréen pour avoir détourné des ressources vers son armée - à savoir ses programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques - au lieu d'apporter une aide à sa population. Le représentant du gouvernement nord-coréen aux Nations Unies a qualifié la résolution de "produit de l'affrontement politique et militaire et du complot des Nations Unies et d'autres forces hostiles".

La plus débattue des résolutions de l'ONU a été celle qui ciblait la Syrie, car elle a imputé la mort de 400 000 civils syriens au gouvernement syrien dirigé par Bachar al-Assad. Elle a en outre accusé le gouvernement syrien d'être le seul responsable de la faim liée aux combats armés, de l'utilisation d'armes chimiques et de l'escalade des tensions ethnico-religieuses dans le pays. La résolution a été rédigée par le Canada et coparrainée par Israël et l'Arabie saoudite, ce qui est la première fois que les deux anciens ennemis coparrainent un projet de loi.

La résolution condamne également les milices iraniennes actives en Syrie, ainsi que le Hezbollah libanais, en les exhortant à quitter immédiatement le pays, bien que le gouvernement syrien ait invité ces parties à participer au conflit. La délégation syrienne a affirmé que la résolution reflétait l'hystérie du gouvernement saoudien, qui avait longtemps collaboré avec le Qatar et d'autres nations pour déstabiliser le pays et chasser Assad du pouvoir. La Syrie a en outre affirmé que le wahabisme saoudien - la religion officielle pratiquée par le pays, ainsi que par des groupes terroristes religieux comme l'Etat islamique (EI) - était une "arme de destruction massive".