L’armée ukrainienne bombarde lourdement le district de Kievskyi à Donetsk – Un civil blessé et plusieurs bâtiments endommagés (Dni Press)

L’armée ukrainienne bombarde lourdement le district de Kievskyi à Donetsk – Un civil blessé et plusieurs bâtiments endommagés Par Christelle Néant Dni Press

Hier soir, l’armée ukrainienne s’est déchaînée contre le territoire de la République Populaire de Donetsk (RPD), allant jusqu’à tirer des roquettes de Grad contre la zone de l’aéroport et de la station d’épuration de Donetsk, ainsi que sur la localité de Yakolevka.

Au total, durant les dernières 24 h, l’armée ukrainienne a violé à 51 reprises le cessez-le-feu, tirant 2 126 projectiles sur le territoire de la RPD (dont 450 roquettes de Grad, 44 obus d’artillerie de 152 mm et 25 obus de 122 mm, 8 obus de chars d’assaut, 202 obus de mortier de 120 mm et 181 obus de mortier de 82 mm).

Les tirs ont commencé dès 16 h 40 à coup de lance-roquettes multiples Grad de 122 mm, sur l’aéroport de Donetsk, et sur la zone de Yakolevka, avant de se poursuivre sur Spartak, Jabichevo, Veseloe et le district de Kievskyi, au Nord de Donetsk.

D’après le Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC), des obus de mortier de 82 mm et 120 mm, des obus de chars d’assaut, ainsi que des pièces d’artillerie de 152 mm ont été aussi utilisés contre le Nord de Donetsk et le village de Spartak.

Des habitants d’Avdeyevka (en zone occupée par l’armée ukrainienne) ont rapporté avoir vu six pièces d’artillerie automotrices tirer sur le territoire de la RPD, et en regardant plusieurs des trous laissés par les obus tombés dans le district de Kievskyi, l’origine des tirs (Nord – Nord-Ouest) semble bien venir de là-bas.

À 18 h 50 six tirs de mortier de 120 mm venant des positions des FAU à Avdeyevka contre le district de Kievskyi à Donetsk ont été enregistrés par le CCCC. Venant de la même direction, 18 tirs d’artillerie de 152 mm ont touché les environs de la localité de Spartak et six obus ont touché la zone du marché de Mayak.

Puis, de 19 h 30 à 20 h 20, le réservoir d’eau et la station d’épuration près de Yassinovataya ont aussi été pris pour cible par l’armée ukrainienne, obligeant le personnel à aller se réfugier dans les abris. Environ 20 roquettes de Grad sont tombées à 200 m du stock de chlore, où se trouve environ 257 tonnes de substances toxiques. Heureusement les tirs n’ont pas déclenché d’incendie.

Les tirs viendraient de la localité de Kamenka. Les observateurs du CCCC n’ont pas pu se rendre immédiatement sur place pour évaluer la situation car la zone touchée est proche de la zone grise, et la situation était très dangereuse. La MSS de l’OSCE a enregistré ce bombardement.

Ces bombardements ont blessé un civil, Dmitrov A. P., né en 1952, dans le district de Kievskyш à Donetsk. L’homme a été blessé à l’œil par des éclats de verre. Plusieurs maisons et immeubles d’habitation, et de nombreux appartements ont été détruits ou endommagés cette nuit, dont au moins neuf bâtiments dans le district de Kievskyi et une maison qui a totalement brûlé à Yakolevka.

La soirée a aussi été marquée par la mort d’un enfant dans le district de Petrovskyi à Donetsk. Deux autres enfants ont été grièvement blessés et envoyés au centre de traumatologie de Donetsk dans un état grave.

L’incident a eu lieu, alors que trois enfants, tous nés en 2007, jouaient dans le stade de l’école N°110. L’un d’eux (qui aurait eu 10 ans le 12 novembre), a jeté une brique sur un objet non identifié.

Il s’agissait en fait d’un obus non explosé. Le jet de la brique a provoqué sa détonation, tuant le garçon sur le coup, et blessant grièvement ses deux camarades.

Comme beaucoup le craignaient, une nouvelle escalade semble se dessiner dans le Donbass, avec son lot de morts, de blessés, et de destructions. L’armée ukrainienne a montré une fois de plus hier soir son véritable visage, en tirant délibérément sur des zones et des infrastructures civiles, commettant ainsi de nouveaux crimes de guerre.

Voir le reportage vidéo :