L'Etat profond de JFK triomphe de Trump (Consortium News)

L'Etat profond de JFK triomphe de Trump

Article originel : The Deep State’s JFK Triumph Over Trump

Par Ray Mc Govern*

Consortium News

Traduction libre de SLT



Exclusif : Cinquante-quatre ans après l'assassinat du président Kennedy, la CIA et le FBI ont demandé un délai supplémentaire pour décider de quels secrets garder cachés - et le président Trump qui a été réprimandé s'est incliné devant leur pouvoir, observe l'ancien analyste de la CIA Ray McGovern.

C'était durant l'été 1963 un haut fonctionnaire de la direction des opérations de la CIA a formulé devant notre stagiaire officier subalterne (JOT) un délire débridé contre le président John F. Kennedy. Il a accusé JFK, entre autres choses, de lâcheté de rang en ayant refusé d'envoyer des forces armées US pour secourir les rebelles cubains bloqués lors de l'invasion lancée par la CIA dans la Baie des Cochons, ratant ainsi l'occasion de chasser du pouvoir le dirigeant communiste cubain Fidel Castro.

Il semblait tout à fait étrange qu'un fonctionnaire de la CIA fasse une critique aussi cinglante d'un président en exercice lors d'un cours de formation destiné à ceux qui ont été choisis pour devenir les futurs dirigeants de la CIA. Je me suis dit : "Ce type est désaxé, il tuerait Kennedy si on lui en donnait l'occasion."

Notre conférencier d'honneur ressemblait beaucoup à E. Howard Hunt, mais plus d'un demi-siècle plus tard, je ne suis pas sûr que c'était lui. Nos notes de cette formation/endoctrinement ont été classifiées et conservées sous clé. À la fin de notre orientation sur l'évaluation conjointe, nous, les futurs dirigeants de l'Agence, devions faire un choix de base entre se joindre au département de la Direction de l'analyse de fond ou au département de la Direction des opérations, où les agents chargés d'affaires dirigent des espions et organisent des changements de régime (à l'époque, on appelait cela simplement le processus de renversement des gouvernements). J'ai choisi la direction de l'analyse et, une fois installée dans le tout nouveau bâtiment du siège social à Langley, en Virginie, j'ai trouvé étrange que des barrières empêchent les analystes d'aller du "côté de la direction des opérations", et vice versa. A vrai dire, nous n'avons jamais été une famille heureuse. Je ne peux pas parler au nom de mes collègues analystes du début des années 1960, mais il ne m'est jamais venu à l'esprit que les agents de l'autre côté pourraient être capables d'assassiner un président - et de surcroît le président dont le défi de faire quelque chose pour notre pays avait amené bon nombre d'entre nous en premier lieuà Washington. Mais, à moins qu'un courageux patriote lanceur d'alerte comme Daniel Ellsberg, Chelsea Manning ou Edward Snowden ne fasse son apparition, je ne m'attends pas à vivre assez longtemps pour savoir précisément qui a orchestré et exécuté l'assassinat de JFK.

Et pourtant, dans un certain sens, ces détails semblent moins importants que deux leçons principales que j'ai apprises : (1) Si un Président peut faire face à la pression intérieure intense de l'élite du pouvoir et se tourner vers la paix avec des prétendus ennemis étrangers, alors tout est possible. Les ténèbres du meurtre de Kennedy ne doivent pas obscurcir la lumière de cette vérité fondamentale; et (2) Il y a amplement d'éléments de preuve montrant une exécution par l'État d'un président prêt à prendre des risques énormes pour la paix. Bien qu'aucun président de l'après-Kennedy ne puisse ignorer cette dure réalité, il demeure possible qu'un futur président avec la vision et le courage de JFK puisse vaincre les obstacles - en particulier à mesure que l'empire étatsunien se désintègre et que le mécontentement grandit.

J'espère que je serai là en avril prochain après la prolongation de 180 jours pour la publication des documents restants de JFK. Mais - en l'absence d'un lanceur d'alerte courageux - je ne serais pas surpris de voir en avril, une bannière du Washington Post faire la une des journaux, comme celle qui est parue samedi : "JFK files: The promise of revelations derailed by CIA, FBI." ("Fichiers JFK: La promesse de révélations entravée par la CIA et le FBI.")

Le nouveau délai est l'histoire Vous auriez pu penser que près de 54 ans après l'assassinat de Kennedy dans les rues de Dallas - et après avoir connu pendant un quart de siècle la date prétendument finale pour la publication des fichiers JFK - la CIA et le FBI n'auraient pas eu besoin d'une prolongation de six mois pour décider quels secrets ils devaient encore cacher. La journaliste Caitlin Johnstone enfonce le clou en soulignant que la plus grande révélation de la semaine dernière de la publication limitée des fichiers JFK est "le fait que le FBI et la CIA ont encore désespérément besoin de garder des secrets sur quelque chose qui s'est passé il y a 54 ans". Ce qui a été publié le 26 octobre, n'était qu'une infime fraction de ce qui n'avait pas été divulgué aux Archives nationales. Pour comprendre pourquoi, il faut connaître la tradition politique étatsunienne vieille de 70 ans que l'on pourrait qualifier en quelque sorte de "peur des fantômes".

Que la CIA et le FBI choisissent toujours ce dont nous devrions avoir le droit d'accès concernant qui a assassiné John Kennedy peut sembler inhabituel, mais il y a un précédent. Après l'assassinat de JFK le 22 novembre 1963, Allen Dulles, que Kennedy avait congédié comme directeur de la CIA après le fiasco de la Baie des Cochons, s'est fait nommer à la Commission Warren et a pris la tête de l'enquête sur le meurtre de JFK.

En devenant chef de facto de la Commission, Dulles était parfaitement placé pour se protéger lui-même et ses associés, si des commissaires ou des enquêteurs étaient tentés de se demander si Dulles et la CIA avaient joué un rôle dans le meurtre de Kennedy. Quand quelques journalistes indépendants succombèrent à cette tentation, ils furent immédiatement étiquetés - vous l'avez deviné - de "théoriciens du complot". La grande question demeure donc : Allen Dulles et d'autres agents de la CIA "interlopes" ont-ils participé à l'assassinat de John Kennedy et à son camouflage ultérieur ? À mon avis, et de l'avis de beaucoup d'autres enquêteurs bien informés, la meilleure analyse de la preuve du meurtre figure dans le livre de James Douglass, JFK and the Unspeakable: Why He Died and Why It Matters, paru en 2008. Après avoir mis à jour et présenté des preuves abondantes et mené encore plus d'entrevues, Douglass conclut que la réponse à la grande question est oui. Lire le livre de Douglass aujourd'hui peut aider à expliquer pourquoi tant de fichiers ne sont toujours pas publiés, même sous une forme expurgée, et pourquoi, en fait, nous ne les verrons peut-être jamais dans leur intégralité.

Truman : un Frankenstein de la CIA ? Lorsque Kennedy a été assassiné, l'ancien président Harry Truman a pu se douter, à l'instar de beaucoup d'autres, que le disgracié Allen Dulles et ses associés auraient pu conspirer pour se débarrasser d'un président qu'ils estimaient être trop doux envers le communisme - et dédaigneux de l'état profond de cette époque. Sans parler de leur vengeance à vouloir riposter vis à vis de la réponse de Kennedy au fiasco de la Baie des Cochons. (L'expulsion d'Allen Dulles et d'autres agents de la CIA de l'État Profond pour ce fiasco n'a tout simplement pas eu lieu). Un mois exactement après la mort de John Kennedy, le Washington Post publiait un article de Harry Truman intitulé "Limit CIA Role to Intelligence", dont la première phrase disait : "Je pense qu'il est devenu nécessaire de réexaminer l'objet et le fonctionnement de notre Central Intelligence Agency". Étrangement, l'éditorial ne paraît que dans la première édition du Post, le 22 décembre 1963. Il a été retiré des éditions postérieures à ce jour-là et, bien qu'il ait été rédigé par le président, qui était responsable de la création de la CIA en 1947, l'éditorial, trop pertinent, a été ignoré dans tous les autres grands médias. Truman croyait clairement que l'agence d'espionnage s'était mise en branle dans ce que Truman pensait être des directions troublantes. Il a commencé son exposé en soulignant " la raison pour laquelle j'ai jugé nécessaire d'organiser cette agence... et ce que je m'attendais à ce qu'elle fasse ","elle serait chargée de recueillir tous les rapports de renseignement auprès de toutes les sources disponibles et de me faire parvenir ces rapports en tant que président sans traitement ou interprétation de la part du ministère".

Truman est alors rapidement passé à l'une des principales choses qui le dérangeaient manifestement. Il a écrit que "le plus important était d'éviter que les renseignements ne soient utilisés pour influencer le Président ou l'amener à prendre des décisions imprudentes". Il n'a pas été difficile de voir cela comme une référence à la façon dont un des premiers directeurs de l'agence, Allen Dulles, a tenté d'amener le président Kennedy à envoyer des forces étatsuniennes pour secourir le groupe d'envahisseurs qui avait débarqué sur la plage de la baie des Cochons en avril 1961 sans aucune chance de succès, sans l'engagement rapide du soutien aérien et terrestre des États-Unis. Le piège à souris prévu par le président Kennedy novice avait été étayé par une "analyse" trop optimiste montrant comment cette petite intervention sur la plage conduirait à un soulèvement populaire contre Fidel Castro.

Se vautrer dans la baie des cochons

Le personnage de l'Archi-Establishment, Allen Dulles, a été offensé lorsque le jeune président Kennedy, à son entrée en fonction, a eu l'audace de remettre en question les plans de la CIA pour la Baie des Cochons, qui avaient été mis en branle sous la présidence du président Dwight Eisenhower. Lorsque Kennedy a clairement indiqué qu'il n'approuverait pas l'utilisation des forces de combat étatsuniennes, Dulles s'est mis en tête, avec une confiance suprême, de ne pas laisser le Président d'autre choix que d'envoyer des troupes étatsuniennes à la rescousse. Des notes tâchées de café manuscrites d'Allen Dulles ont été découvertes après sa mort et rapportées par l'historien Lucien S. Vandenbroucke. Dans ses notes, Dulles a expliqué que, "le moment venu," Kennedy serait forcé par "les réalités de la situation" d'accorder un soutien militaire qui serait nécessaire "plutôt que de permettre à l'entreprise d'échouer". L'"entreprise" dont Dulles a déclaré qu'elle ne pouvait pas échouer était, bien sûr, le renversement de Fidel Castro. Après avoir monté plusieurs opérations ratées pour assassiner Castro, cette fois-ci Dulles avait l'intention d'obtenir son homme, avec peu ou pas d'attention sur la façon dont les patrons de Castro à Moscou pourraient éventuellement réagir. (L'année suivante, les Soviétiques ont accepté d'installer des missiles nucléaires à Cuba pour dissuader les futures agressions étatsuniennes, ce qui a mené à la crise des missiles cubains).

En 1961, les chefs d'état-major interarmées insouciants, que George Ball, alors secrétaire d'État adjoint, a décrit plus tard comme un "égout de la tromperie", se réjouissaient de toute chance d'affronter l'Union soviétique et de lui donner, au moins, un œil au beurre noir. (On peut encore sentir l'odeur de cet égout dans plusieurs documents publiés la semaine dernière). Mais Kennedy est resté collé à ses armes, pour ainsi dire. Quelques mois après l'invasion avortée de Cuba - et son refus d'envoyer l'armée étatsunienne à la rescousse - Kennedy licencia Dulles et ses co-conspirateurs et déclara à un ami qu'il voulait "éclater la CIA en mille morceaux et la disperser au quatre vents". Quand JFK and the Unspeakable: Why He Died and Why It Matters est sorti, les médias grand public ont eu une réaction allergique et n'ont fait presque aucune critique. Il est cependant sûr que Barack Obama en a reçu une copie et que cela pourrait expliquer dans une certaine mesure sa déférence continue - et même sa timidité - envers la CIA.

La crainte de l'État profond pourrait-elle être en grande partie la raison pour laquelle le président Obama a estimé qu'il devait renoncer aux tortionnaires, aux kidnappeurs et aux gardiens de prison de la CIA nommés par Cheney/Bush, indiquant ainsi à son premier chef de la CIA, Leon Panetta, de devenir, en fait, l'avocat de l'agence plutôt que de prendre les choses en main ? Est-ce pourquoi Obama a estimé qu'il ne pouvait pas congédier son directeur du renseignement national James Clapper, sournois et maladroit, qui a dû s'excuser auprès du Congrès pour avoir fait un témoignage "clairement erroné" sous serment en mars 2013 ? La peur d'Obama explique-t-elle pourquoi il a permis à Keith Alexander, alors directeur de l'Agence nationale de sécurité, et à ses homologues du FBI de continuer à induire le peuple étatsunien en erreur, même si les documents publiés par Edward Snowden leur ont montré - ainsi qu' à Clapper - qu'ils mentaient sur les activités de surveillance du gouvernement ?

Est-ce pourquoi Obama s'est battu bec et ongles pour protéger le directeur de la CIA John Brennan en essayant de contrecarrer la publication de l'enquête exhaustive du Comité sénatorial du renseignement sur la torture de la CIA, qui a été fondée sur les câbles originaux de l'Agence, les courriels et les notes de service du siège social ? [Voir ici et ici.]

L'état profond aujourd'hui Beaucoup d'Etatsuniens s'accrochent à une conviction réconfortante que l'État profond est une fiction, du moins dans une "démocratie" comme les États-Unis. Les références aux pouvoirs persistants des agences de sécurité et d'autres bureaucraties clés ont été essentiellement occultés par les médias grand public, ce que beaucoup d'autres Etatsuniens soupçonneux en sont venus à considérer comme un appendice de plus de l'État profond. Mais parfois, la réalité du fonctionnement du pouvoir s'exprime dans une remarque spontanée d'un initié de Washington, comme le sénateur Chuck Schumer, Démocrate de New York, le leader de la minorité sénatoriale ayant 36 ans d'expérience au Congrès. En tant que chef de la minorité sénatoriale, il est également membre d'office du Comité sénatorial des renseignements, qui est censé superviser les services de renseignement. Au cours d'une interview du 3 janvier 2017 avec Rachel Maddow de MSNBC, Schumer a raconté à Maddow, de façon nonchalante, les dangers qui attendaient le président élu Donald Trump s'il continuait à "s'attaquer à la communauté du renseignement", et elle et Schumer discutaient du tweet acerbe de Trump au sujet du renseignement étatsunien et des preuves de "piratage russe" (ce que Schumer et Maddow considèrent tous deux comme un fait).

Schumer a déclaré : "Laissez-moi vous dire, vous vous occupez de la communauté du renseignement, ils ont six façons de se venger de vous à partir de dimanche. Même pour un homme d'affaires pragmatique, soi-disant intransigeant, il est très bête de faire ça." Trois jours après cet entretien, les chefs des services de renseignements du président Obama ont publié une " évaluation " presque sans preuves, affirmant que le Kremlin s'était engagé dans une opération secrète pour mettre Trump au pouvoir, alimentant un " scandale " qui a entravé la présidence de Trump. Lundi, le procureur spécial de la Russie Robert Mueller a inculpé Paul Manafort, ancien directeur de campagne de Trump, pour blanchiment d'argent, taxes et lobbying étranger, apparemment dans l'espoir que Manafort fournira des preuves incriminantes contre Trump. Ainsi, le président Trump a été en fonction assez longtemps pour avoir appris comment le jeu se joue et les "six façons de se venger" que la communauté du renseignement pourrait utiliser pour "se venger de vous". L'acquiescement maladroit de Trump à l'égard de la publication des fichiers JFK par l'État profond à la dernière minute est tout simplement le signe le plus récent qu'il est lui aussi sous le coup de ce que les Soviétiques appelaient "les organes de la sécurité d'État".