L'OTAN ajoute au chagrin de la Turquie (Moon of Alabama)

L'OTAN ajoute au chagrin de la Turquie

Article originel : NATO Adds To Turkey's Chagrin

Moon of Alabama Traduction SLT

Il y a longtemps qu'on spécule sur un adieu turc à l'OTAN. Les États-Unis et leur organisation de procuration militaire en Europe font de leur mieux pour promouvoir une telle initiative : L'image d'Atatürk a été montrée en tant que cible lors de l'exercice au Centre de guerre interarmées de l'OTAN à Stavanger, en Norvège, qui s'est tenu du 8 au 17 novembre, tandis qu'un soldat de l'OTAN a publié des propos diffamatoires sur Erdogan dans les médias sociaux. Atatürk est le fondateur de la Turquie laïque. Il a été désigné comme "cible" lors d'un eercice. Le Centre interarmées de guerre de l'OTAN n'est pas une école de bas niveau, mais une institution d'entraînement d'officiers d'élite dirigée par un major-général. Les 40 soldats turcs qui ont suivi le cours de formation ont été immédiatement renvoyés chez eux. Les laïcs en Turquie ont longtemps soupçonné l'OTAN de promouvoir les "islamistes modérés". Cette croyance n'est pas sans fondement factuel. Le président étatsunien Obama s'est allié aux Frères musulmans pendant le soi-disant " printemps arabe ". Mais le deuxième incident survenu dans la même institution de l'OTAN montre que la position anti-turque est plus globale :

Un officier norvégien d'origine kurde s'est inscrit sur un site web de réseautage social au sein de l'OTAN, utilisant un faux compte au nom du président Erdogan et partageant des postes contre l'organisation. Le fait de vilipender le héros laïciste turc Atatürk et son président islamiste Erdogan à l'occasion d'événements similaires constitue une action globale contre l'ensemble du pays. Le porte-parole politique de l'OTAN, Jens Stoltenberg, un homme politique norvégien, s'est excusé des incidents. Ça n'apaisera personne.

Un incident comparable s'est produit en 2006. Lieutenant étatsunien Lt. Le colonel Ralph Peters a publié une carte avec les frontières redessinées du Moyen-Orient dans le Journal des Forces armées. La carte montrait un "Kurdistan libre" et la Turquie coupée à la moitié de sa taille.

La carte a ensuite été présentée par un colonel étatsunien au Collège de défense de l'OTAN à Rome, en présence d'officiers turcs. Un tollé s'en est suivi et les États-Unis ont dû présenter des excuses. En juillet 2016, une partie de l'armée turque a tenté un coup d'État contre Erdogan. Les avions de chasse turcs qui ont attaqué la capitale Ankara avaient décollé de la base étatsunienne et de l'OTAN à Incirlik. Lorsque la tentative a échoué, plusieurs pays de l'OTAN ont accordé l'asile à des officiers turcs qui ne voulaient pas retourner dans leur pays d'origine. Après l'échec du coup d'Etat, la Turquie a décidé d'acheter des systèmes russes de défense aérienne. Le changement a du sens. Les systèmes étatsuniens alternatifs sont soupçonnés d'être inefficaces contre les avions et les missiles étatsuniens. Les systèmes russes S-400 sont conçus pour contrer les menaces provenant des armes étatsuniennes. La Turquie est partenaire du programme d'avions de chasse F-35 des États-Unis. Il a l'intention d'en acheter une centaine. L' U. S. Air Force suggère maintenant que l'accord pourrait être restreint :

Si la Turquie va de l'avant avec son achat d'un système russe de défense aérienne, elle ne sera pas autorisée à accéder à la technologie de l'OTAN, et d'autres mesures pourraient survenir qui pourraient affecter l'acquisition ou l'exploitation du pays des F-35, a déclaré mercredi un haut responsable de la Force aérienne US.

...

Les analystes craignent que la Turquie, qui exploite à la fois le S-400 et le F-35 ensemble, ne compromette la sécurité de l'avion, car toute donnée recueillie par le système de défense aérienne et obtenue par la Russie pourrait aider à mettre au jour les vulnérabilités du chasseur d'attaque interarmées. Pour un avion comme le F-35, dont les principales forces sont sa capacité de furtivité et de fusion de données, ce serait un désastre. [Le sous-secrétaire adjoint de la Force aérienne pour les affaires internationales, Heidi] Grant, a convenu qu'une acquisition du S-400 crée des problèmes pour l'utilisation du F-35 par la Turquie.

...

Ses commentaires font écho à ceux du général Petr Pavel, président du comité militaire de l'OTAN. En octobre, M. Pavel a déclaré que la Turquie est libre, en tant que nation souveraine, de prendre ses propres décisions en matière d'approvisionnement militaire, mais qu'elle sera confrontée à des "conséquences" si un achat de S-400 est accepté.

L'achat d'un système russe de défense aérienne n'est pas sans précédent pour un pays de l'OTAN. En 1997, Chypre a acheté des systèmes S-300 russes, ironiquement pour se défendre contre les avions de chasse turques. La crise des missiles chypriotes s'en est suivie et les armes se sont retrouvées en Grèce où elles servent également à éloigner les Turcs. La Grèce vole aussi avec des abions de chasse étatsunien. En Syrie, les États-Unis arment, s'entraînent et combattent avec le YPK, une organisation sœur du PKK kurde qui mène une guérilla contre l'armée et l'État turcs. Le dénigrement personnel des politiciens turcs par l'OTAN, la participation des États-Unis à une tentative de coup d'État, les restrictions imposées aux achats d'armes et la coopération des États-Unis avec l'ennemi turc constituent un affront ouvert. Il est évident que l'OTAN n'est plus un allié fiable pour la Turquie. Ce point de vue est indépendant de la présidence turque. La situation stratégique ne changerait pas si Erdogan était remplacé par une figure nationaliste laïque.

La Turquie possède la deuxième plus grande armée de l'OTAN. Avec plus de 80 millions d'habitants, c'est une grande puissance militaire et économique émergente. Elle contrôle le Bosphore et donc l'accès à la mer Noire. Elle exerce une influence dans les Balkans ainsi qu'à l'entrée de l'Asie centrale. C'est un point de passage pour les principales filières énergétiques, y compris le nouveau gazoduc russe TurkStream, qui acheminera le gaz russe vers l'Europe du Sud. C'est peu de choses qui empêchent la Turquie de quitter l'OTAN et de rejoindre une alliance tacite avec la Russie. Les avions de chasse russes sont aussi bons que les F-35 de conception étatsunienne. Même les intérêts économiques de la Turquie semblent être mieux alignés avec ceux de la Russie qu'avec ceux de l'Europe du Nord ou des États-Unis. Les voix en Turquie qui réclament un réalignement gagnent du terrain. Les éditeurs de l'Erdogan amical Daily Sabah écrivent :

Les États-Unis ne sont pas l'ennemi, mais ils ne se comportent pas non plus comme des amis. Ses actions vont à l'encontre des intérêts de la Turquie et des siens. Le moment est venu pour la Turquie de formuler sa propre politique régionale indépendante. La Russie et l'Iran, avec leurs politiques anti-Daesh et antiterroristes plus saines, doivent être au centre des mesures que la Turquie mettra en œuvre à partir de maintenant. Après tout ce qui s'est passé, une chose est certaine: les États-Unis devraient absolument rester à l'écart des préoccupations de la Turquie en matière de politique régionale.