L’UE, paradis des parasites fiscaux (Agoravox)

Il faut dire que l’UE est un paradis pour de telles manipulations . La liberté de circulation des produits et des capitaux est totale, tout comme la facturation arbitraire de services d’une filiale pratiquement basée dans un parasite fiscal pour diriger le chiffre d’affaires et les profits là où c’est le plus intéressant. En plus, les multinationales ont un large choix de parasites fiscaux possible, entre l’Irlande, le Luxembourg, ou les Pays-Bas, quand ce n’est pas dans des pays plus ou moins périphériques, le Royaume-Uni et ses îles, ou la Suisse . Bref, loin de combattre ces parasites, comme le soutient Moscovici, l’UE est en réalité un paradis pour les parasites fiscaux et ceux qui veulent échapper à l’impôt.