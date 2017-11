La Chambre des Représentants US déclare que le rôle militaire des États-Unis dans la guerre civile au Yémen n'est pas autorisé (Politico)

La Chambre des Représentants US déclare que le rôle militaire des États-Unis dans la guerre civile au Yémen n'est pas autorisé

Article originel : House declares U.S. military role in Yemen's civil war unauthorized

Par Gregory Hellman

Politico



Traduction SLT

Dans un rare exercice d'évaluation de son rôle guerrier, la Chambre des représentants a adopté lundi à une écrasante majorité une résolution déclarant explicitement que l'aide militaire étatsunienne à l'Arabie saoudite dans sa guerre au Yémen n'est pas autorisée en vertu de la législation adoptée par le Congrès pour lutter contre le terrorisme ou pour envahir l'Irak. La résolution non contraignante 366-30 adoptée ne demande pas l'arrêt du soutien étatsunien, mais reconnaît publiquement que le Pentagone a partagé des informations sur le ciblage et le ravitaillement en carburant des avions de guerre que l'Arabie saoudite et d'autres alliés utilisent pour attaquer les rebelles houthi dans un conflit qui est largement considéré comme une guerre par procuration avec l'Iran - et une catastrophe humanitaire.

Elle stipule, en partie, que les opérations militaires étatsuniennes sont autorisées à combattre uniquement Al-Qaïda et d'autres groupes terroristes alliés au Yémen, et non des rebelles chiites musulmans. "Jusqu' à présent, dit la résolution, le Congrès n'a pas adopté de législation spécifique autorisant le recours à la force militaire contre les parties dans la guerre civile yéménite qui ne sont pas autrement soumises à" l'autorisation d'emploi de la force militaire de 2001 ou à l'AUFM (Autorisation de l'Utilsation de la Force Militaire) de 2003 en Iraq ". Bien qu'il soit surtout symbolique, le vote de la Chambre des représentants a été considéré comme une victoire clé pour les membres des deux partis qui croient que le Congrès, qui est relégué au pouvoir de déclarer la guerre dans la Constitution, doit autoriser à nouveau les opérations militaires étatsuniennes outre-mer, qui se sont étendues à beaucoup plus de pays et de conflits qu'il y a dix ans et demi lorsque le Congrès a voté pour la dernière fois en faveur de l'utilisation de la force militaire (AUFM).

La majorité bipartite dans le décompte des voix témoigne de la frustration croissante des deux parties quant à l'engagement des militaires des États-Unis ont augmenté ces dernières années avec relativement peu d'attention.

"Ce que nos militaires ne sont pas autorisés à faire, c'est d'aider le régime saoudien à combattre les Houthis", a déclaré le représentant Ro Khanna (Démocrate de Californie), qui a coparrainé la résolution avec le représentant Jim McGovern (Démocrate du Massachusset), à la Chambre. "Dans de nombreux cas, les Saoudiens se sont ralliés à Al-Qaïda pour combattre les Houthis qui sapent nos opérations antiterroristes."

"J'ai déclaré pendant des années que nous devrions mettre fin à l'AUFM de 2001 ", a ajouté le représentant Eliot Engel de New York, le principal démocrate de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. "On n'a jamais voulu que ce soit un chèque en blanc." La résolution n'était toutefois pas aussi forte que certains l'auraient souhaité. Après un compromis avec les dirigeants de la Chambre, il a laissé de côté le libellé d'une mesure distincte rédigée par Khanna, qui demandait l'arrêt de l'aide militaire étatsunienne au Yémen. M. Khanna, membre de la Commission des services armés de la Chambre des représentants, a demandé au Congrès d'exercer une plus grande surveillance des opérations militaires étatsuniennes à l'étranger. Il soutient que l'implication des États-Unis dans le conflit au Yémen nécessite l'autorisation du Congrès en vertu de la loi sur le pouvoir de guerre. Les Républicains ont contesté cette affirmation.