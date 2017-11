La fermeture des frontières du Yémen aux livraisons d'aide humanitaire est "catastrophique", prévient l'ONU (The Guardian)

La fermeture des frontières du Yémen aux livraisons d'aide humanitaire est "catastrophique", prévient l'ONU Article originel : Closure of Yemen's borders to aid deliveries is 'catastrophic', UN warns The Guardian Traduction SLT

Après que la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ait fermé les frontières d'un pays frappé (par des bombardements massifs, NdT), les agences humanitaires mettent en garde contre le fait que les livraisons de nourriture et de médicaments sont cruciales pour la survie de la population.

La coalition a déclaré lundi qu'elle fermerait les frontières pour endiguer le flux d'armes en provenance de l'Iran, après avoir intercepté une attaque de missiles par les rebelles Houthi près de l'aéroport international de Riyad, la capitale saoudienne. L'Iran a nié avoir fourni les missiles. Les opérations humanitaires, y compris les vols d'aide de l'ONU, sont bloqués parce que les ports aériens et maritimes, y compris Hodeidah, où l'aide est acheminée en majeure partie, sont fermés.

L'ONU a qualifié la fermeture des voies d'aide de "catastrophique". La nourriture, les médicaments et autres fournitures essentielles sont "essentiels à la survie" des 27 millions d'habitants du pays, affaiblis par la guerre, a ajouté le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Le Yémen est aux prises avec la pire flambée de choléra au monde et 7 millions de personnes sont déjà au bord de la famine .

Les groupes humanitaires et l'ONU ont exhorté la coalition dirigée par les Saoudiens à rouvrir les canaux d'aide au Yémen , après la décision de fermer les frontières aériennes, maritimes et terrestres du pays sinistré.

Il a expliqué que l'insécurité alimentaire contribue à la propagation du choléra. "Les gens dépendent de l'aide humanitaire et le problème du choléra est qu'ils ne mangent pas et ne sont pas assez forts pour faire face à l'eau insalubre."

Johan Mooij, directeur de Care International au Yémen, a déclaré:"Au cours des deux derniers jours, rien n'est entré ni sorti du pays. Les prix du carburant ont augmenté de 50 p. 100 et il y a des files d'attente dans les stations-service. Les gens craignent qu'il n'y ait plus de carburant dans le port de Hodeidah."

"Nous entendons dire ce matin que les prix du gaz de cuisine et de l'essence pour les voitures, etc., sont déjà à la hausse ", a déclaré Jens Laerke, du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, lors d'une conférence de presse. "C'est donc un problème d'accès de dimensions colossales."

Le Yémen a été nommé la crise humanitaire la plus grave de l'ONU.

Il y a aussi eu des "frappes aériennes quotidiennes" à Sana' a, a-t-il déclaré, ajoutant : "Les gens craignent que la situation ne s'aggrave.

Robert Mardini, directeur régional du CICR pour le Proche et le Moyen-Orient, a déclaré : "L'insuline ne peut pas attendre à la frontière fermée, car elle doit être réfrigérée. Sans une solution rapide à la fermeture, les conséquences humanitaires seront terribles."

M. Mardini s'est dit également préoccupé par le nombre "sans cesse croissant" de victimes civiles et par le ciblage d'infrastructures non militaires, telles que les usines de traitement des eaux et les aéroports civils. De telles actions sont en violation du droit international humanitaire ", a-t-il déclaré.

La guerre oppose les rebelles Houthi, alliés à l'ancien président Ali Abdullah Saleh, et les forces fidèles à un autre président, Abd-Rabbu Mansour Hadi, qui a été évincé par les Houthis. L'Arabie saoudite a mené une intervention militaire depuis 2015 pour contrer l'avancée des Houthis, et vise à rétablir Hadi.

La coalition et les rebelles ont été critiqués par l'ONU pour avoir bloqué l'aide aux civils.

Rupert Colville, porte-parole du Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a déclaré à Reuters que l'agence étudierait si le blocus constitue une "punition collective", illégale au regard du droit international, et a déclaré qu'il espérait que ce serait temporaire.



L'Agence s'est déclarée préoccupée par une série d'attaques récentes contre des marchés et des habitations qui ont fait des dizaines de morts parmi la population civile, y compris des enfants.

Le mois dernier, l'ONU a mis la coalition sur une liste noire pour avoir tué et mutilé 683 enfants pendant le conflit en 2016 et pour avoir mené 38 attaques vérifiées contre des écoles et des hôpitaux.