La France soulève la perspective de nouvelles sanctions contre l'Iran au sujet de son programme balistique (Reuters)

La France soulève la perspective de nouvelles sanctions contre l'Iran au sujet de son programme balistique Article originel : France raises prospect of new sanctions on Iran over ballistic program Reuters

L'Iran a rejeté dimanche un appel lancé par le président français Emmanuel Macron pour des pourparlers sur les missiles balistiques de Téhéran, affirmant qu'ils étaient défensifs et sans rapport avec un accord nucléaire avec les puissances mondiales.

"Comme vous le savez, l'Union européenne a déjà imposé des sanctions aux entités iraniennes impliquées dans le programme balistique ", a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Agnes Romatet-Espagne.

Elle a répondu à la question lorsqu'on lui a demandé de clarifier les commentaires formulés par Macron lors d'un voyage aux Émirats arabes unis la semaine dernière au sujet des perspectives de sanctions éventuelles en ce qui concerne ses activités.

"Si nécessaire, de nouvelles sanctions pourraient être prises", a-t-elle déclaré.

Mardi, les États-Unis ont accusé l'Iran d'avoir fourni aux rebelles yéménites des Houthi un missile qui a été lancé contre l'Arabie saoudite en juillet et ont demandé aux Nations unies de tenir Téhéran responsable d'avoir violé deux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

L'Arabie saoudite et ses alliés accusent l'Iran de fournir des missiles et d'autres armes aux Houthis, affirmant que les armes n'étaient pas présentes au Yémen avant le déclenchement du conflit en 2015. L'Iran nie les accusations et accuse la guerre menée par Riyad.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sera dans la capitale saoudienne plus tard cette semaine et a l'intention de se rendre en Iran avant la fin du mois.

"Le dialogue politique entre la France et l'Iran est actif et permet d'aborder tous les thèmes, y compris les questions stratégiques et régionales", a déclaré M. Romatet-Espagne. "M. Le Drian aura un dialogue solide quand il ira en Iran."