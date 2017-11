La machine de guerre étatsunienne (et française) déroule sa marche de mort à travers le continent africain (BAR)

La machine de guerre étatsunienne déroule sa marche de mort à travers le continent africain

Article originel : The American War Machine Is Already on the Death March Across the African Continent

Black Agenda Report

"Des camions Toyota blancs sont arrivés dans le désert pour transporter des réfugiés et de la drogue en Europe et pour apporter des armes en Afrique centrale et occidentale." Le 4 octobre, le personnel militaire étatsunien était de retour dans sa base opérationnelle avancée au Niger. Ils étaient en mission de reconnaissance dans le village de Tongo Tongo, près de la frontière du Niger avec le Mali. Le général Joseph Dunford, président du conseil d'administration de l'US Joint Chiefs, affirme que cinquante combattants de l'Etat islamique (EI) les ont piégés. Les soldats n'ont pas demandé de soutien aérien pendant la première heure, a déclaré le général Dunford, pensant qu'ils pourraient peut-être faire face à l'attaque. Au moment où les drones arrivèrent avec des avions de chasse français, l'EI avait disparu. Tongo Tongo est au milieu d'une ceinture qui est le point zéro pour le commerce illicite qui définit le Sahara. A l'ouest de Tongo Tongo, on trouve Gao (Mali) et à l'est Agadez (Niger). Ce sont les principaux ports pour la cocaïne sud-américaine, qui sont utilisés par différents types d'avions (Air Cocaine, comme on les appelle) et qui traversent ensuite le désert du Sahara en camion pour être transportés par de petits bateaux à travers la Méditerranée jusqu'en Europe. La preuve du commerce de la cocaïne est omniprésente - que ce soit dans le quartier de Gao connu sous le nom de Cocaine Bougou ou dans le surnom de l'un des chefs de file d'Agadez - Cherif Ould Abidine - connu sous le nom de Cherif ou Mr. Cocaïne.

"Les preuves du trafic de cocaïne sont partout." La cocaïne est une denrée importante. Il y en a d'autres : les réfugiés et les armes à feu. Cette ceinture de villes juste en dessous du Sahara a joué un rôle historique de caravansérail pour les vieux métiers de l'or, du sel et des armes. La création d'États-nations a fermé certaines de ces routes. En particulier, la Libye - sous le régime antérieur de Mouammar Kadhafi - a en grande partie mis un terme au commerce illicite du Mali et du Niger. La guerre de l'OTAN contre la Libye, qui a créé le chaos dans ce pays, a réouvert ces voies. Des flottes de camions Toyota blancs sont arrivés dans le désert pour transporter des réfugiés et de la drogue en Europe et pour apporter des armes en Afrique centrale et occidentale. Les camions partent d'Agadez pour Sabha (Libye) avant de rejoindre les villes portuaires. Il y a plusieurs types de réfugiés - les aventuriers, de nombreux jeunes hommes célibataires qui laissent derrière eux leur pays pour l'Europe, et des réfugiés de guerre. Les deux sont désespérés, car ils mangent du fourrage dans les mains des passeurs qui doivent les acheminer - et la drogue - à travers les sables interdits. Résolument opposée au trafic de réfugiés à travers la Méditerranée, l'Union européenne (UE) s'est jointe aux gouvernements du Niger et d'ailleurs pour faire de cette frontière méridionale du Sahara leur frontière. Le Niger a adopté une loi draconienne en 2015 contre la contrebande. L'UE a fourni des fonds à l'armée et à la police nigériennes, qui ont lancé une guerre totale contre les passeurs. En 2016, le Niger a arrêté plus d'une centaine de contrebandiers et confisqué leurs véhicules. Les habitants de villes comme Agadez, site du patrimoine mondial pour ses beaux bâtiments rouges, disent ouvertement qu'ils sont vulnérables aux groupes extrémistes. Il y en a beaucoup -- Al-Qaïda dans le sud du Mali et le sud de l'Algérie, l'EI dans le sud de la Libye et Boko Haram dans le nord du Nigeria et dans les régions proches du lac Tchad. Pas étonnant que les Etats-Unis appellent la ceinture du Mali au Niger le "cercle de l'insécurité".

"Les passeurs abandonnent les réfugiés au premier signe de problèmes dans un désert dangereux." Il est à noter que la pression exercée sur les trafiquants n'a pas diminué la terrible situation des réfugiés et des "aventuriers", qui continuent de venir pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une frontière ouverte ou fermée. Mais la nouvelle présence militaire a signifié - comme le dit l'Organisation internationale des migrations - que les passeurs abandonnent les réfugiés dès les premiers signes de troubles dans un désert dangereux. Les Nations Unies ont secouru plus d'un millier de réfugiés abandonnés et des centaines seraient morts le long de cette route. La Croix-Rouge nigérienne affirme qu'un groupe de quarante réfugiés est mort en mai lorsque leur camion est tombé en panne. Le nombre de morts ne sera jamais vraiment connu car la frontière européenne se déplace vers le sud, du nord de la Méditerranée au sud du Sahara. A cinq heures de route au nord d'Agadez se trouve la ville d'Arlit, l'une des principales sources d'uranium. Les lecteurs se souviendront peut-être que les États-Unis avaient accusé le gouvernement de Saddam Hussein d'avoir acheté de l'uranium jaune du Niger. Cela s'est avéré être un canular, découvert par l'ambassadeur Joe Wilson lorsqu'il s'est rendu au Niger et a rencontré son ancien Premier ministre Ibrahim Assane Mayaki. L'accusation portée contre l'Irak était fausse, mais les mines d'Arlit sont réelles. La ville est une forteresse des compagnies minières européennes, allant de la compagnie gouvernementale nigérienne à une série d'entreprises françaises, notamment Areva. La route de sortie d'Arlit est connue sous le nom de route de l'uranium. C'est cette route qui a été utilisée par Al-Qaïda au Maghreb islamique lorsqu'elle est arrivée et a enlevé cinq employés français d'une mine Areva en 2010. Les mines d'Areva ont également été attaquées par une voiture piégée en 2013. Les Forces Spéciales françaises interviennent pour protéger ces mines et les près de deux mille Européens qui vivent dans cette ville de l'uranium. "Une ampoule électrique sur trois est allumée grâce à l'uranium nigérien", note Oxfam en 2013. C'est trop précieux pour que les Français l'ignorent. C'est pourquoi l'opération Barkhane de la France traverse le Sahel, d'un bout à l'autre du pays, de la Mauritanie au Tchad. Son siège est situé à N'Djamena, capitale du Tchad.

"Arlit est une forteresse des compagnies minières européennes." Les Français ne sont pas les seuls. Les Etatsuniens ont non seulement des milliers de soldats à travers l'Afrique, mais aussi de nombreuses bases. La base la plus publique est Djibouti (Camp Lemonier), mais il y a aussi des bases en Éthiopie et au Kenya, ainsi que des positions d'opérations avancées dans tout le Sahel. Les États-Unis construisent également une base massive au coût de 100 millions de dollars à Agadez. La base aérienne 201 sera principalement une base de drone, avec les faucheurs du MQ9 qui quitteront Agadez pour recueillir des renseignements dans cette région pauvre mais riche en ressources. Cette base est en cours de construction. Il est donc surprenant d'entendre le sénateur Lindsey Graham, membre de la Commission des forces armées, dire : "Je ne savais pas qu'il y avait 1000 soldats au Niger". Rien n' a été révélé au public que ceux qui ont tué les forces étatsuniennes près de Tongo Tongo provenaient de l'EI. Les responsables des services secrets étatsuniens disent que c'est une supposition. Ils ne sont pas sûrs des combattants. En fait, les responsables du Commandement US-Afrique (AFRICOM) sont d'accord, affirmant qu'il est "inapproprié" de spéculer sur l'incident et sur ceux qui ont attaqué les forces étatsuniennes. Il y a une situation particulièrement inquiétante actuellement. Des groupes extrémistes opèrent certainement dans la région, comme les militants qui ont libéré plus d'une centaine de prisonniers d'une prison de Mopti (au centre du Niger). L'assèchement effroyable du Sahel a provoqué des querelles parmi les communautés pastorales de l'est du Niger, où elles se sont transformées en conflits ethniques (et où certains groupes - comme les Mohamid et les Peuls - ont profité de l'occasion pour accuser les Boudouma d'appartenir, par conséquent, à Boko Haram). L'opportunisme était fréquemment utilisé en Afghanistan, où les tribus utilisaient la puissance aérienne étatsunienne pour régler leurs comptes avec leurs anciens adversaires (accuser quelqu'un d'être taliban, suffisait à lancer une frappe aérienne).