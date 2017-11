Médias. La puge saoudienne effectuée par le prince Bin Salman telle que traitée par le journal de France 2 au JT de 13h

Nous avons traduit en intégralité l'article de Moon of Alabama suite à la purge réalisée par le prince saoudien Bin Salman en Arabie saoudite. L'article est intitulé "Arabie Saoudite - Cette "nuit des longs couteaux" est un mouvement de panique (Moon of Alabama)". Pour faire bonne mesure, nous proposons le traitement de cette même information par un média généraliste à savoir l'équipe du journal de France 2, chaîne d'Etat, avec une transcription du reportage présenté par la speakerine et journaliste Leïla Kaddour-Boudadi au JT de France 2 à 13h, le 5 novembre 2017.



En résumé : cette "purge" est présentée comme une volonté de l'actuel dirigeant saoudien, le prince Bin Salman, de lutter contre la corruption en Arabie saoudite et de favoriser la restauration d'un islam modéré en favorisant le droit des femmes. Une présentation quelque peu apolégétique pour ce qui ressemble pourtant à une forme de coup d'Etat mais selon les journalistes de France 2 cela serait pour la bonne cause pour défendre les droits humains et aller sur le sentier d'un pouvoir progressiste.

Transcription intégrale :



Leila Kaddour lisant le texte sur son prompteur :



"Dans l'actualité à l'étranger c'est une purge sans précédent qui a eu lieu en Arabie saoudite. La nuit dernière, onze princes, quatre ministres en exercice et plus d'une trentaine d'anciens hauts responsables ont été arrêtés. Derrière cette décision, le prince héritier Mohamed Bin Salman, c'est lui le nouvel homme fort du royaume. Que cherche-t-il vraiment ? Des explications : Hakim Abdelkhalek, Gérard Grizbec et Virginie Travert".

Début du reportage : "Grande purge au palais", voix off :



"Habitué aux vacances de milliardaire, ce prince est désormais en prison, selon plusieurs médias saoudiens. Al-Waleed Bin Talal avait pour habitude de voyager autour du monde à bord de son yacht ou de son jet privé. L'homme est propriétaire entre autres de l'hôtel Georges V à Paris et actionnaire de grands groupes comme Eurodisney, Apple ou Twitter. Al-Waleed Bin Talal est le plus connu des onze princes arrêtés hier soir en même temps que des dizaines de ministres saoudiens anciens et actuels. Une annonce faite en directe à la télé saoudienne. Une purge sans précédent orchestrée par le nouvel homme fort du royaume, le prince héritier Mohamed Ben Salman. A travers ces arrestations, il dit vouloir lutter contre la corruption dans le pays".

Suit l'interview de Clarence Rodriguez, auteure de "Arabie saoudite 3.0, paroles de la jeunesse saoudienne" :



"Il veut procéder à une purge en fait. Vous savez en plus cela intervient le jour où il créé cette commission anti-corruption donc il n'a pas perdu de temps. En fait il veut aller très vite (avant même que la justice et la commission se soit prononcée ?, ndlr) pour nettoyer en fait ce pays qui est accusé de corruption"