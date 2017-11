La recolonisation de l'Afrique par la guerre sans fin (Pambazuka News)

Plus tôt ce jour-là, la ville natale de Syrte de Kadhafi avait été occupée par des milices soutenues par l'Occident, à la suite d'une longue bataille d'un mois au cours de laquelle l'OTAN et ses alliés "rebelles" avaient pilonné les hôpitaux et les foyers de la ville avec de l'artillerie, coupé l'eau et l'électricité et proclamé publiquement leur désir d' "affamer[la ville]". Kadhafi a échappé aux ruines, mais il a été capturé peu après. Je vais vous épargner les détails épouvantables que les médias occidentaux diffusent en jubilant dans le monde entier comme un snuff movie triomphant. Il suffit de dire qu'il a été torturé et finalement abattu.

Nous savons maintenant que, si l'on en croit le témoignage du principal allié libyen de l'OTAN, Mahmoud Jibril, c'est un agent étranger, probablement français, qui a tiré la balle mortelle. Sa mort a été le point culminant non seulement de sept mois d'agression de l'OTAN, mais aussi d'une campagne contre Kadhafi et son mouvement que l'Occident menait depuis plus de trois décennies.

L'importance de ces deux facteurs pour le déclin de l'influence étatsunienne sur le continent ne saurait être plus claire. Tandis que Kadhafi était le fer de lance des tentatives visant à unir politiquement l'Afrique, engageant de grandes quantités de richesses pétrolières libyennes pour réaliser ce rêve, la Chine écrasait tranquillement le monopole de l'Occident sur les marchés d'exportation et le financement des investissements. L'Afrique n' a plus eu à faire appel au FMI pour obtenir des prêts, acceptant les conditions d'asservissement proposées par l'Occident, mais pouvait se tourner vers la Chine - ou même vers la Libye - pour investir. Et si les Etats-Unis menaçaient de les priver de leurs marchés, la Chine achetait volontiers tout ce qui leur était proposé. La domination économique occidentale de l'Afrique n'a jamais été aussi menacée.

La réponse de l'Occident, bien sûr, était militaire. La dépendance économique vis-à-vis de l'Occident - rapidement mise à mal par la Libye et la Chine - serait remplacée par une nouvelle dépendance militaire. Si les pays africains ne venaient plus mendier pour obtenir des prêts occidentaux, des marchés d'exportation et du financement des investissements, ils devaient être mis dans une position où ils viendraient mendier pour obtenir de l'aide militaire occidentale.

Après tout, comme Mutassim Kadhafi, chef de la sécurité libyenne, l'avait expliqué à Hillary Clinton en 2009, l'Afrique du Nord disposait déjà d'un système de sécurité efficace, grâce aux "forces en attente" de l'Union africaine, d'une part, et de la CEN-SAD, d'autre part. La CEN-SAD était une organisation régionale de sécurité des Etats sahéliens et sahariens, avec un système de sécurité qui fonctionnait bien et dont la Libye était le pivot. La structure antiterroriste libyenne sophistiquée, dirigée par la Libye, ne nécessitait tout simplement pas de présence militaire étatsunienne. Le travail des planificateurs occidentaux était alors de créer un tel besoin.

La destruction de la Libye par l'OTAN a atteint simultanément trois objectifs stratégiques pour les plans d'expansion militaire de l'Occident en Afrique. De toute évidence, il a éliminé le plus grand obstacle et opposant à une telle expansion, Kadhafi lui-même. Avec le départ de Kadhafi, et avec un gouvernement fantoche pro-OTAN passif et responsable de la Libye, il n'y avait plus aucune chance que la Libye agisse comme une force puissante contre le militarisme occidental. Bien au contraire, le nouveau gouvernement de la Libye était tout à fait dépendant d'un tel militarisme et le savait.

En fait, les données du National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism de l'Université du Maryland montrent que les attaques ont atteint un sommet au cours de la dernière décennie, coïncidant à peu près avec la création de l'Africom. En 2007, juste avant qu'il ne devienne un commandement indépendant, moins de 400 incidents de ce type se sont produits chaque année en Afrique subsaharienne. L'an dernier, ce nombre a atteint près de 2 000. Selon les normes officielles de l'Africom, il s'agit bien sûr d'une preuve d'un échec massif. Du point de vue de la manoeuvre de protection, c'est un succès retentissant, car la puissance militaire étatsunienne reproduit sans heurts les conditions de sa propre expansion.

À cette fin, Trump a intensifié les attaques de drones, supprimant les restrictions (limitées) qui avaient été en place pendant l'ère Obama. Il en a résulté une recrudescence des pertes civiles et, par conséquent, du ressentiment et de la haine qui alimentent le recrutement militant. Il est peu probable que ce soit une coïncidence, par exemple, que l'attentat à la bombe perpétré le week-end dernier à Mogadiscio avec un camion d'al Shabaab, qui a tué plus de 300 personnes, ait été perpétré par un homme d'une ville qui avait été victime d'une importante attaque de drones contre des civils, y compris des femmes et des enfants, en août.

En d'autres termes, les Etats-Unis ont pris la décision stratégique de lâcher la carotte au profit du bâton. Étant donné la supériorité écrasante de l'aide chinoise au développement, cela n'est pas surprenant. Les États-Unis ont décidé de cesser d'essayer de soutenir la concurrence dans ce domaine et de poursuivre sans pitié et sans ambiguïté l'approche militaire que les gouvernements Bush et Obama avaient déjà définie.

Il le fait aussi d'une autre façon. Alexander Cockburn, dans son livre Kill Chain, explique comment la politique des " meurtres ciblés " - une autre politique d'Obama mise en place sous Trump - augmente également le militantisme des groupes insurgés. Cockburn, qui parle d'une discussion avec des soldats étatsuniens sur l'efficacité des assassinats ciblés, a écrit : "Quand le sujet de la conversation est revenu sur les moyens de vaincre les bombes improvisées [sur la route], tout le monde était d'accord. Ils avaient des cartes sur le mur montrant les cellules d'insurgés qu'ils visaient, souvent avec les noms et les photos des gars qui les dirigeaient ", se souvient Rivolo. Lorsqu'on nous a posé des questions au sujet des personnes de grande valeur et de l'effet que cela avait, ils répondaient:" Oh oui, nous avons tué ce type le mois dernier, et nous recevons plus d'attentats que jamais ", ils disaient tous la même chose :" Une fois qu'on les a assommés, un jour plus tard, on a un nouveau type qui est plus intelligent, plus jeune, plus agressif et qui cherche à se venger ".

Alex de Waal a écrit qu'il est certain que c'est le cas en Somalie, où " chaque chef mort est suivi d'un député plus radical ". Après une tentative ratée en janvier 2007, les États-Unis ont tué le commandant d'Al Shabaab, Aden Hashi Farah Ayro, lors d'une frappe aérienne en mai 2008. Le successeur d'Ayro, Ahmed Abdi Godane (alias Mukhtar Abu Zubair), était pire, affilié à Al-Qaïda. Les Etats-Unis ont réussi à assassiner Godane en septembre 2014. Godane fut à son tour remplacé par un extrémiste encore plus déterminé, Ahmad Omar (Abu Ubaidah). C'est probablement Omar qui a ordonné l'attaque récente à Mogadiscio, la pire de l'histoire récente du pays. Si le meurtre ciblé demeure une stratégie centrale de la guerre contre le terrorisme ", a écrit De Waal," il s'agit d'une guerre sans fin ".