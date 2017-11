La RPD détruit plusieurs pièces d’artillerie de l’armée ukrainienne, dont les artilleurs ne savent pas sur quoi ils tirent... (Dni Press)

Dans une déclaration faite hier, alors que le chef de la République Populaire de Donetsk (RPD), Alexandre Zakhartchenko, s’était rendu sur les lieux bombardés la veille au soir par l’armée ukrainienne, le chef de l’État a tenu à dire que l’attaque de la veille n’était pas restée impunie.

Alors que la RPD continue de respecter les accords de Minsk, il semble néanmoins que l’exaspération des autorités de la république soit au diapason de celle de la population.

La patience des autorités de la RPD ayant semble-t-il atteint ses limites, l’armée de la RPD a répliqué aux tirs de la soirée du 5 novembre pour détruire plusieurs pièces d’artillerie ennemies, ainsi que des abris fortifiés d’où les coordonnées de tirs étaient données, et surtout, cette réponse a été médiatisée.

« Nous n’avons pas laissé l’agression des FAU sans réponse. Les forces armées de la RPD ont détruit deux batteries d’artillerie, et trois bunkers dont l’un était un poste de commandement qui servait à ajuster les tirs sur Donetsk, » a ainsi déclaré Alexandre Zakhartchenko.

Cette réponse fut ciblée, pour ne frapper que des installations militaires, au contraire des soldats de l’armée ukrainienne, qui admettent publiquement à la télévision, qu’ils ne savent même pas sur quoi ils tirent !

« Honnêtement, nous ne savons pas sur quelles cibles nous tirons. On nous donne des coordonnées, nous tirons un ou deux obus. Si de l’autre côté, cela ne se calme pas, alors nous tirons une autre paire d’obus », a ainsi déclaré un artilleur ukrainien.

Une déclaration qui a de quoi laisser pantois, tant elle est choquante.

Quoi qu’il en soit, la réponse de la RPD a été efficace, puisque durant les dernières 24 heures, les violations du cessez-le-feu par l’armée ukrainienne sont tombées à 18 (contre 51 durant les 24 h précédentes).

Cette réponse a eu plus d’effet que les demandes des autorités de la RPD adressées à l’OSCE concernant le fait de rapporter scrupuleusement le bombardement du district de Kievskyi.

« L’Ukraine bombarde de nouveau des zones résidentielles avec de l’artillerie lourde. Il n’y a pas d’unités militaires ici, seulement des quartiers civils, une école, des infrastructures publiques. Cela montre que Kiev détruit délibérément la ville de Donetsk. C’est un crime, et j’espère que les représentants de l’OSCE vont réagir à cet incident et enregistrer les bombardements », avait ainsi déclaré Alexandre Zakhartchenko lors de sa visite des sites bombardés.

« Les représentants de l’OSCE n’estiment pas nécessaire d’enregistrer des faits évidents. Parce que leur enregistrement montrerait que l’Ukraine a déclenché une guerre ici, et que tout est de la faute de l’Ukraine. Pour l’OSCE, qui supportait initialement l’Ukraine, enregistrer ces faits serait une reconnaissance de sa défaite. Et, profitant des médias, j’en appelle à tous les représentants de l’OSCE en leur demandant d’enregistrer ce bombardement. Pour notre part, nous transmettrons également notre rapport au CCCC », a déclaré un peu plus tard Alexandre Zakhartchenko.

Il serait en effet temps que l’OSCE fasse son travail, quand on voit que depuis le début de la trêve académique (commencée le 25 août 2017), l’armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu à 2 494 reprises, tirant 9 719 projectiles et obus et 463 roquettes de lance-roquettes multiples, qui ont tué quatre civils, en ont blessé 17 et ont endommagé 100 habitations.

La reprise des hostilités à grande échelle dans le Donbass se rapproche de plus en plus, et les instances internationales chargées d’empêcher cela regardent ailleurs.