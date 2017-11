Le "chef des renseignements de l'Etat islamique" extradé de Bosnie vers les États-Unis (Southfront)

Le "chef des renseignements de l'Etat islamique" extradé de Bosnie vers les États-Unis. Article originel : ‘ISIS Intelligence Commander’ Is Extradited From Bosnia To U.S. South Front

La force spéciale bosniaque SIPA a signalé que Mirsad Kandic, âgé de 36 ans, détenu à Grabovica en juillet, a été extradé vers les États-Unis le 1er novembre.



Kandic est né au Kosovo. Il a vécu légalement aux États-Unis pendant un certain temps. Depuis 2014, il fut recherché sur le plan international. On suppose que Kandic était en Bosnie-Herzégovine depuis janvier 2017. Auparavant, il parcourait l'Europe avec de fausses cartes d'identité.

Le ministre de la Sécurité de Bosnie-Herzégovine, Dragan Mektic, a qualifié Kandic de "chef du renseignement de l'Etat islamique", et a déclaré que Kandic se cachait dans le pays, bien qu'il ait eu de nombreux contacts en Bosnie-Herzégovine. Kandic est soupçonné d'avoir organisé des livraisons d'armes et effectué des recrutements à travers la Turquie, ainsi que de gérer plusieurs comptes de propagande sur Twitter. Il est également soupçonné d'avoir organisé plusieurs attentats terroristes, dont l'attentat kamikaze de Jake Bilardi le 11 mars à Ramadi.

La Bosnie, selon John Schindler, expert étatsunien des Balkans et ancien employé de la NSA," est considérée comme une sorte de refuge pour les radicaux " et abrite désormais une infrastructure terroriste stable. Elle n'est pas strictement hiérarchique et est donc considérée comme "hors message" au sein de la société de l'information, mais elle représente néanmoins une menace existentielle pour la république fragmentée.

Selon les conclusions du ministère bosniaque de la Sécurité, non seulement les munitions bosniaques ont été utilisées lors de l'attaque de janvier 2015 contre le magazine satirique Charlie Hebdo, mais certaines des armes utilisées dans l'attaque de l'État islamique du 13 novembre à Paris provenaient également de l'ex-Yougoslavie.

Il semble de plus en plus évident qu'un nouveau sanctuaire pour les combattants, les planificateurs et les recruteurs de l'EI ait été créé en plein milieu de l'Europe. Les combattants de Bosnie-Herzégovine sont plus nombreux que ceux de tout autre pays d'Europe, à l'exception de la Belgique. Une trentaine de Bosniaques ont perdu la vie sur les champs de bataille du Moyen-Orient, enfin une cinquantaine sont rentrés chez eux. Et beaucoup d'autres devraient revenir après l'effondrement de l'EI, ce qui posera plusieurs défis en matière de sécurité pour la région.