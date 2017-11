Le dernier acte de guerre d'Israël : une autre tentative pour arrêter "l'offensive pour la paix" (MintPress News)

Le dernier acte de guerre d'Israël : une autre tentative pour arrêter une "offensive pour la paix" Article originel : Israel’s Latest Act Of War: Another Attempt To Stop A “Peace Offensive” Par Ian Berman MintPress News

GAZA (Analyse) - Le lundi 30 octobre, Israël a tiré cinq missiles dans un tunnel en construction dans le territoire de Gaza, à l'est de Khan Younis. Sept Palestiniens ont été tués et neuf autres blessés pendant l'attaque. Israël affirme que le tunnel avait atteint le côté israélien du mur d'enceinte qu'il a construit autour de Gaza, mais il a attaqué le tunnel du côté israélien, faisant 16 victimes. Comme Israël n'a fourni aucune preuve que le tunnel avait effectivement atteint le territoire israélien, l'analyse qui suit examine les deux possibilités.

Dans le premier cas, si le tunnel n'atteignait pas Israël, le tunnel serait alors un rempart défensif. Alors que la propagande israélienne a qualifié à tort ces structures de "tunnels de terreur" lors de son assaut sur Gaza en 2014, les tunnels étaient en fait un atout très précieux pour une réponse défensive à l'invasion israélienne. Pendant l'opération Protective Edge, Israël a déchargé tout son arsenal de forces aériennes, de chars, d'artillerie et de batteries navales contre une population sans défense. Les Palestiniens n'avaient pas de telles armes lourdes et ne disposaient d'aucune défense efficace contre la puissance de feu israélienne.

Les partisans sionistes soutiendront qu'Israël a le droit de se défendre et soutiendront les allégations israéliennes selon laquelle le tunnel aurait atteint le côté israélien. Si l'on examine cette possibilité, on peut se demander, si ce tunnel avait bel et bien atteint le territoire israélien comme on le prétend, quelle devrait être la bonne réponse?

Le Times of Israel rapportait que : "L'armée[Israélienne] a déclaré que le tunnel était sous surveillance depuis longtemps et qu'il était en cours de construction au moment de la démolition, si bien que, selon ses propres dires, les Forces de défense israéliennes (FDI) connaissaient le tunnel depuis un certain temps et savaient qu'il se trouvait du côté israélien du mur d'enceinte. Par conséquent, les Forces de défense israéliennes devaient connaître l'emplacement du tunnel et auraient pu adopter une approche différente de la "légitime défense".

Il est clair qu'avec cette connaissance de l'emplacement général du tunnel, Israël aurait pu utiliser son propre équipement lourd pour creuser et exposer le tunnel, le rendant ainsi inutilisable. Un tel acte d'autodéfense n'aurait pas nécessité un acte d'agression sur le sol étranger. Dans le même temps, une telle exposition aurait permis à Israël de montrer au monde entier la preuve définitive de l'agression palestinienne.