Le Journal de l’Afrique : Ocampo gate (InvestigAction)

Médiapart n’est pas un journal que l’on peut soupçonner d’être pro-Gbagbo. Or début octobre dernier, le média français et ses partenaires de l’European Investigative Collaborations ont publié une série d’articles (Les secrets de la Cour) mettant à nu les manoeuvres politiciennes de l’ex-procureur de la Cour pénale internationale dans le dossier Gbagbo. Les secrets de la Cour nous apprennent que l’arrestation de l’ex-président ivoirien en avril 2011 avait été faite en violation du Statut de Rome qui régit la Cour pénale internationale. Depuis lors, tous les regards sont tournés vers les juges de ce tribunal international. En condamnant Laurent Gbagbo, ils se rendront complices des manoeuvres politiciennes de l’ex-procureur affairiste, Luis Moréno Ocampo. En libérant M. Gbagbo, le collège des juges désavouera l’ancien chef du parquet de la Cour et préservera le peu de crédibilité qui reste à cette juridiction soupçonnée de racisme. En attendant, Le journal de l’Afrique vous promène dans les dédales de cette affaire à tiroirs.